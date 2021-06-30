Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
ЗДОРОВЬЕ30 июня 2021 19:56

Доктор Павлова объяснила, почему вакцины от коронавируса не могут вызвать ухудшение состояния переболевших людей

Известный врач-эндокринолог призвала не поддаваться на страшилки антипрививочников
Ксения АНУФРИЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Доктор Павлова объяснила, почему вакцины от коронавируса не могут вызвать ухудшение состояния переболевших людей

Доктор Павлова объяснила, почему вакцины от коронавируса не могут вызвать ухудшение состояния переболевших людей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Известный врач-эндокринолог и научный руководитель клиники Системной медицины Зухра Павлова опровергла популярный среди противников вакцинации миф о том, что вакцины от коронавирусной инфекции якобы могут вызывать ухудшение состояния переболевших людей за счет антителозависимого повышения иммунитета (ADE). В своем Telegram-канале кандидат медицинских наук назвала подобные заявления «типичным хайпожорством».

- Это попытка завоевать личную популярность на горячей теме. Во-первым, сам иммунный феномен ADE очень редкий. Если бы он был распространен так, как себе представляют активаксеры, то в мире в принципе не было бы работающих вакцин, - подчеркнула эксперт.

Зухра Павлова рассказала, что феномен ADE широко изучен на опыте лихорадки денге, от которой у человечества до сих пор нет вакцины. Дело в том, что любые разработанные учеными прививки только усугубляли течение этой болезни. Антитела не защищали хозяина, а действовали как шлюз, позволяя инфекции проникать в клетки.

- Бывает второе действие: когда антител мало и не могут защитить от инфекции. Но когда в организм попадает вирус, они, если грубо выразиться, присоединяются к атакующей армии. Так было в США, когда разрабатывалась вакцина против респираторно-синцитиального вируса. Но все это было выявлено на ранних этапах испытаний, которые «Спутник» и другие вакцины от коронавируса успешно прошли, - подчеркнула старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ.

Проблема с антителозависимым повышением иммунитета очень «острая», однако для коронавирусной инфекции и вакцинации от нее она совершенно не актуальна. По словам доктора Павловой, если этот феномен возникает, то скрыть его невозможно: если бы вакцины от коронавируса давали бы такой эффект, то больницы уже были бы переполнены привитыми пациентам. Но людей, которые сделали прививку и заболели, к счастью, крайне мало.

Эндокринолог отметил, что во всем мире картина одинаковая: привитые люди не имеют серьезных осложнений после коронавируса, а в большинстве случаев обходятся без госпитализации.

Опасность любых вакцин в этом плане выявляется на ранних этапах исследований. К сегодняшнему дню прививку от COVID-19 получили миллионы людей по всему миру, но не было выявлено ни одного случая ADE. В заключении Зухра Павлова призвала не поддаваться на страшилки антипрививочников.

Коронавирус Covid-19Распространение коронавируса в мире