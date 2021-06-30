Доктор Павлова объяснила, почему вакцины от коронавируса не могут вызвать ухудшение состояния переболевших людей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Известный врач-эндокринолог и научный руководитель клиники Системной медицины Зухра Павлова опровергла популярный среди противников вакцинации миф о том, что вакцины от коронавирусной инфекции якобы могут вызывать ухудшение состояния переболевших людей за счет антителозависимого повышения иммунитета (ADE). В своем Telegram-канале кандидат медицинских наук назвала подобные заявления «типичным хайпожорством».

- Это попытка завоевать личную популярность на горячей теме. Во-первым, сам иммунный феномен ADE очень редкий. Если бы он был распространен так, как себе представляют активаксеры, то в мире в принципе не было бы работающих вакцин, - подчеркнула эксперт.

Зухра Павлова рассказала, что феномен ADE широко изучен на опыте лихорадки денге, от которой у человечества до сих пор нет вакцины. Дело в том, что любые разработанные учеными прививки только усугубляли течение этой болезни. Антитела не защищали хозяина, а действовали как шлюз, позволяя инфекции проникать в клетки.

- Бывает второе действие: когда антител мало и не могут защитить от инфекции. Но когда в организм попадает вирус, они, если грубо выразиться, присоединяются к атакующей армии. Так было в США, когда разрабатывалась вакцина против респираторно-синцитиального вируса. Но все это было выявлено на ранних этапах испытаний, которые «Спутник» и другие вакцины от коронавируса успешно прошли, - подчеркнула старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ.

Проблема с антителозависимым повышением иммунитета очень «острая», однако для коронавирусной инфекции и вакцинации от нее она совершенно не актуальна. По словам доктора Павловой, если этот феномен возникает, то скрыть его невозможно: если бы вакцины от коронавируса давали бы такой эффект, то больницы уже были бы переполнены привитыми пациентам. Но людей, которые сделали прививку и заболели, к счастью, крайне мало.

Эндокринолог отметил, что во всем мире картина одинаковая: привитые люди не имеют серьезных осложнений после коронавируса, а в большинстве случаев обходятся без госпитализации.

Опасность любых вакцин в этом плане выявляется на ранних этапах исследований. К сегодняшнему дню прививку от COVID-19 получили миллионы людей по всему миру, но не было выявлено ни одного случая ADE. В заключении Зухра Павлова призвала не поддаваться на страшилки антипрививочников.