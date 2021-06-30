Бары, дачи, рабочие кабинеты: где и как россияне смотрели Прямую линию с Владимиром Путиным

Продолжалось общение без малого четыре часа, и нынешняя прямая линия, которая стала уже 18-й в карьере Путина
Фото: Евгения ГУСЕВА
На 68 вопросов успел ответить Владимир Путин 30 июня на «Прямой линии» с жителями страны. Продолжалось общение без малого четыре часа, и нынешняя прямая линия, которая стала уже 18-й в карьере Путина, как всегда вызвала в стране огромный интерес. И это неудивительно, ведь на самые животрепещущие вопросы граждан президент отвечает обычно вполне откровенно.
Бар в Москве
Фото: EAST NEWS
На этот раз, например, Владимир Владимирович признался, какой вакциной он привился от коронавируса, высказался о возможном локдауне, и даже рассказал, в какие игры играл в детстве. Стенограмму прямой линии читайте в нашем материале на kp.ru, а посмотреть, как россияне наблюдали за общением президента с народом, вы можете прямо сейчас в фотоподборке, которую прислали наши корреспонденты из разных уголков страны.
Красноярск
Фото: Мария ЛЕНЦ
Пермь
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Сотрудники полиции УМВД России во Владивостоке смотрят трансляцию прямой линии
Фото: РИА Новости
Красноярск
Фото: ИВАНОВА Диана
Люди смотрят трансляцию прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным в фанпарке "Бобровый лог" в Красноярске
Фото: РИА Новости
Московская область
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Медицинские сотрудники ковидного центра на базе областной клинической больницы №2 Челябинска
Фото: РИА Новости
Московский метрополитен
Фото: ТАСС
Екатеринбург
Фото: Алексей БУЛАТОВ
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Зачем после отставки работать – буду на печке сидеть!" - 12 ярких высказываний Владимира Путина во время Прямой линии 2021
В "КП" традиционно называют их "путинками". Вот свежая порция с "Прямой линии"-2021 (подробности)