Бары, дачи, рабочие кабинеты: где и как россияне смотрели Прямую линию с Владимиром Путиным

Продолжалось общение без малого четыре часа, и нынешняя прямая линия, которая стала уже 18-й в карьере Путина Фото: Евгения ГУСЕВА

На 68 вопросов успел ответить Владимир Путин 30 июня на «Прямой линии» с жителями страны. Продолжалось общение без малого четыре часа, и нынешняя прямая линия, которая стала уже 18-й в карьере Путина, как всегда вызвала в стране огромный интерес. И это неудивительно, ведь на самые животрепещущие вопросы граждан президент отвечает обычно вполне откровенно.

Бар в Москве Фото: EAST NEWS

На этот раз, например, Владимир Владимирович признался, какой вакциной он привился от коронавируса, высказался о возможном локдауне, и даже рассказал, в какие игры играл в детстве. Стенограмму прямой линии читайте в нашем материале на kp.ru, а посмотреть, как россияне наблюдали за общением президента с народом, вы можете прямо сейчас в фотоподборке, которую прислали наши корреспонденты из разных уголков страны.

Красноярск Фото: Мария ЛЕНЦ

Пермь Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сотрудники полиции УМВД России во Владивостоке смотрят трансляцию прямой линии Фото: РИА Новости

Красноярск Фото: ИВАНОВА Диана

Люди смотрят трансляцию прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным в фанпарке "Бобровый лог" в Красноярске Фото: РИА Новости

Московская область Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Медицинские сотрудники ковидного центра на базе областной клинической больницы №2 Челябинска Фото: РИА Новости

Московский метрополитен Фото: ТАСС

Екатеринбург Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Зачем после отставки работать – буду на печке сидеть!" - 12 ярких высказываний Владимира Путина во время Прямой линии 2021

В "КП" традиционно называют их "путинками". Вот свежая порция с "Прямой линии"-2021 (подробности)