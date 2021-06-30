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Общество30 июня 2021 22:40

Бары, дачи, рабочие кабинеты: где и как россияне смотрели Прямую линию с Владимиром Путиным

Фотографы узнали, как жители страны "общались" с президентом
Владимир МАЗЕНКОВладимир МАЗЕНКО
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Продолжалось общение без малого четыре часа, и нынешняя прямая линия, которая стала уже 18-й в карьере Путина

Продолжалось общение без малого четыре часа, и нынешняя прямая линия, которая стала уже 18-й в карьере Путина

Фото: Евгения ГУСЕВА

На 68 вопросов успел ответить Владимир Путин 30 июня на «Прямой линии» с жителями страны. Продолжалось общение без малого четыре часа, и нынешняя прямая линия, которая стала уже 18-й в карьере Путина, как всегда вызвала в стране огромный интерес. И это неудивительно, ведь на самые животрепещущие вопросы граждан президент отвечает обычно вполне откровенно.

Бар в Москве

Бар в Москве

Фото: EAST NEWS

На этот раз, например, Владимир Владимирович признался, какой вакциной он привился от коронавируса, высказался о возможном локдауне, и даже рассказал, в какие игры играл в детстве. Стенограмму прямой линии читайте в нашем материале на kp.ru, а посмотреть, как россияне наблюдали за общением президента с народом, вы можете прямо сейчас в фотоподборке, которую прислали наши корреспонденты из разных уголков страны.

Красноярск

Красноярск

Фото: Мария ЛЕНЦ

Пермь

Пермь

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сотрудники полиции УМВД России во Владивостоке смотрят трансляцию прямой линии

Сотрудники полиции УМВД России во Владивостоке смотрят трансляцию прямой линии

Фото: РИА Новости

Красноярск

Красноярск

Фото: ИВАНОВА Диана

Люди смотрят трансляцию прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным в фанпарке "Бобровый лог" в Красноярске

Люди смотрят трансляцию прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным в фанпарке "Бобровый лог" в Красноярске

Фото: РИА Новости

Московская область

Московская область

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Медицинские сотрудники ковидного центра на базе областной клинической больницы №2 Челябинска

Медицинские сотрудники ковидного центра на базе областной клинической больницы №2 Челябинска

Фото: РИА Новости

Московский метрополитен

Московский метрополитен

Фото: ТАСС

Екатеринбург

Екатеринбург

Фото: Алексей БУЛАТОВ

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