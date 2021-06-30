Прямая линия с Владимиром Путиным 2021: президент рассказал, чем привился, что будет делать после отставки и можно ли восстановить СССР

Президент ответил на такие волнующие россиян темы Фото: REUTERS

НИ ОДИН ВОПРОС НЕ ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ОТВЕТА

- Мы постараемся сделать так, чтобы ни один вопрос (присланный на «Прямую линию». - Ред.) не остался незамеченным. В 2019 году свыше миллиона поступило вопросов. И свыше 500 тысяч уже обработано, на них даны ответы. Работа продолжается потому, что для реагирования нужно вносить изменения и в нормативы, и в бюджеты. Надеюсь, такую же продуктивную работу мы организуем и после сегодняшней Прямой линии.

«НЕ ПОДДЕРЖИВАЮ ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ»

- Я говорил, что не поддерживаю обязательную вакцинацию, и я продолжаю придерживаться этой точки зрения. Надо посмотреть закон 1998 года об иммунной защите населения. Там есть общенациональный календарь прививок, и он обязательный.

Были предложения перевести вакцинацию против ковида в календарь прививок, но депутаты Госдумы не поддержали. Поэтому вакцинация против ковида не обязательная в общенациональном плане. Но этот же закон говорит, что регионы имеют право вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан из групп риска. В 10 субъектах этим воспользовались. Поэтому никакой неразберихи в России нет, все в рамках закона.

- Общероссийского локдауна не будет?

- Действия в этих 10 регионах как раз для того, чтобы предотвратить локдаун, когда закрываются целые предприятия.

«Я ВСЕ-ТАКИ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ»

Вопрос:

- Президент сделал прививку или нет? Почему видео не показали? Какой вакциной вы привились?

Путин:

- Я не думаю, что так уж важно – показать видео. Ну, а если бы делали прививку не в руку, а в другое место, тоже надо было бы показывать видео? Сейчас жуликов много, которые делают вид, что делают прививки. И медики им подыгрывают! Колют что угодно! Физраствор! Ничего не колют. Я надеюсь, что граждане страны понимают, что если я сказал, что прививку сделал, то так оно и есть. На таком уровне люди не занимаются мелким жульничеством.

Когда я делал (прививку. - Ред.), в феврале, у нас в гражданском обороте были две вакцины – ЭпиВакКорона и "Спутник V". Обе хорошие. Я мог сделать любую из них. Я с врачами даже не советовался, я смотрел по своим знакомым, кто чего делает. Векторовская (ЭпиВакКорона. - Ред.) продвинутая, после нее нет даже температуры, но действует она поменьше по времени. А мне нужно быть защищенным как можно дольше. И я решил привиться "Спутником V".

Тем более, что Вооруженные силы у нас прививаются "Спутником V", а я все-таки Верховный главнокомандующий.

Дочка моя сделала тоже «Спутник V”.

ВСЕМИРНЫЙ ЗАГОВОР — ЧУШЬ!

- Вот я смотрю иногда на то, как вроде взрослые люди, образованные – говорят, что руководители стран сговорились. Что никакой эпидемии на самом деле нет... Вы хоть понимаете, что в мире происходит? В условиях каких противоречий живет сегодняшний мир? Все взяли, собрались и сговорились?! Ну, это же чушь!

ЕСЛИ ЕСТЬ ОТВОД, ТРЕБОВАТЬ УКОЛОТЬСЯ НЕЗАКОННО

Вопрос из Москвы:

- Моя супруга, преподаватель в школе, имеет медицинский отвод из-за хронического заболевания, но директор школы требует вакцинироваться. Иначе обещает уволить. Насколько это законно?

Путин:

- Это незаконно. Если есть отвод по медицинским соображениям, требовать вакцинации никто не имеет права. Я надеюсь, что директор школы, где работает ваша супруга, это услышит.

«В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ МНОГО ЧЕГО БЫЛО»

Вопрос из Омска:

- Человек переболел, выписали, сказали, что есть бесплатная реабилитация. Но в одном учреждении не оказалось квот, в другом - надо заплатить 50 тысяч рублей.

Путин:

- Мы сейчас организуем эту работу. По сути, реабилитации в России как оздоровления людей после заболеваний не было никогда.

- Санатории были в советское время.

Путин:

- Ну да, в советское время много чего было. Тогда вас кто-нибудь спрашивал, когда вакцинировали? Я же жил в простой рабочей семье, у меня родители рабочие были, кто их там спрашивал? И меня никто не спрашивал. В очередь выстояли в медкабинет, пам-пам-пам - всем сделали – всё, до свидания. Но зато была стабильная ситуация с инфекциями.

Мы будем вкладывать серьезные деньги в систему реабилитации. Прямо сейчас заключать контракты на оборудование.

«УКРАИНЦЫ И РУССКИЕ — ОДИН НАРОД»

Вопрос из Москвы:

- Почему Украина не входит в список недружественных стран? Вы с Зеленским будете встречаться?

Путин:

- Я не считаю, что украинский народ – недружественный нам народ. Я считаю, что вообще украинцы и русские – один народ. Евреи в Израиль приезжают из Африки, из Европы, из других стран мира. Из Африки вообще черненькие приезжают. И все равно дорожат своим единством. У нас, чего далеко ходить, есть один из коренных народов России мордва. Там есть эрзя, мокша, шокша. Они друг друга даже не понимают. У них язык отличается больше друг от друга, чем русский и украинский. Но они дорожат своим единством. По нескольким причинам.

Во-первых, они умные. И понимают, что дробление ни к чему хорошему не приводит. Оно ослабляет этнос. Русский народ всегда старались растащить, раздробить... Я уже думал над этим, я статью напишу отдельную аналитическую. Я изложу свое отношение к этому делу.

«НУ ЧТО ВСТРЕЧАТЬСЯ С ЗЕЛЕНСКИМ?»

- Вот руководство сегодняшней Украины явно недружественное к нам. Иначе как объяснить закон, где русский народ объявляется некоренным на территории Украины. Ну, это вообще просто уму непостижимо! Испокон веков здесь жили русские люди! Это приведет к тому, что часть людей может уехать. Или будут вынуждены переписываться, чтобы не чувствовать себя людьми второго сорта. Это сокращение общего числа русских. Это сопоставимо с применением оружия массового поражения...

Ну, что встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление? Ключевые вопросы Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне. Ну и о чем разговаривать?

ПРО ЦЕНЫ

Вопрос из Липецка:

- Как так получилось, что у нас бананы стали стоить дешевле, чем морковь? И так же по картофелю. Как прожить человеку с минимальной зарплатой и такими ценами? Вообще, кто-то контролирует цены в России?

(На видео: морковь — 110 рубю, бананы – 70 руб.).

Путин:

- Сегодня мировые индексы на продукты на самой высокой планке за 10 лет. И на России это отражается... Вы, наверно, видели, мы объяснялись с правительством. Меры принимаются.

Тем не менее, проблемы есть. Это борщевой набор, морковь, картошка… Потому что у нас своей продукции не хватило. В прошлом году мы произвели картошки 19 миллионов тонн, в этом году будет 22 миллиона. Надеюсь, хватит с лихвой.

Овощи и фрукты у нас пока производятся в недостаточном объеме. Скажем, по курице или свинине мы проблемы закрыли и даже экспортируем… Экспортируем много. В прошлом году сельское хозяйство заработало на экспорте рекордную цифру – свыше $30 миллиардов. Такого не было никогда.

НАЛОГА НА СКОТ НЕ БУДЕТ

Вопрос из Ростовской области:

- Говорят, будет налог на скот. Это правда?

Путин:

- Надо налог на голову ввести для тех, кто распространяет такие слухи. Никакого налога на скот у нас никто вводить не собирается… Я надеюсь, что меня услышат не только в Ростовской области, но и в других регионах.

«НЕЛЬЗЯ ЛЮДЕЙ ЛИШАТЬ ЛЬГОТ»

Вопрос из Омска:

- Василий Алексеевич Васильков. Я отработал более 40 лет, мне присвоили звание «Ветеран труда Омской области». Сейчас немножко пенсию прибавили, а «Ветерана труда» – убрали. Эту льготу убрали, 550 рублей. В душу наплевали. И не я один такой.

Путин:

- Я знаю, это проблема, с которой люди сталкиваются в регионах. Когда присваивались звания «Ветерана труда» и регион же принимает решение - лишить этого звания. Считаю, что это абсолютно необоснованно. Если уж это звание было присвоено. И надеюсь, что в Омске меня услышат! У нас вообще есть такое общее правило - нельзя людей лишать тех льгот, которые они уже имеют. Надо внимательно посмотреть на это всем нашим руководителям любого уровня.

О ПРОЗРАЧНОСТИ ОБЩЕПИТА

Вопрос:

- Вы дали поручение освободить от НДС малых предпринимателей в сфере общепита.

Путин:

- Да, но при условиях, чтобы все было прозрачно. Не только чтобы их услуги прошли через чек, но и закупаемые ими товары.

«ПРИЙТИ ЗА ДЕНЬГАМИ НЕСЛОЖНО. А КАК ОТДАВАТЬ?»

Вопрос из Сургута:

- Предприниматель обращался за кредитом на развитие бизнеса. Но процентные ставки - от 18 и выше, а сроки кредитования - до 3 лет, очень короткие. Также требуют залог.

Путин:

- Вопрос не праздный, я вас прекрасно понимаю. Малый и средний бизнес – чрезвычайно важная вещь. Но беззалоговая работа - это тонкая вещь. Ведь прийти за деньгами – дело несложное, а как их отдавать? Это может подорвать нашу банковскую систему. Хотя, конечно, у них прибыль большая, финансовая система у нас, слава богу, устойчивая, и это хорошо. Но раскачивать ее - опасно. 18% вам предлагают? Многовато. Средняя ставка у нас 12% сегодня по малым предприятиям.

Есть и льготные формы. Ключевая ставка ЦБ (она у нас сегодня 5,5%), плюс 2,75% к этой ставке. Если сложить, получится 8,25. Это гораздо лучше, чем 18. В прошлом году, чтобы обеспечить работу в таком ключе, мы направили из бюджета, и люди получили триллион рублей. Это, казалось бы, большие деньги, но совершенно недостаточные для потребностей в этом секторе экономики.

«ЭТО ПРОСТО ПОДОНКИ»

Вопрос из Красноярска:

- Я пенсионерка. До каких пор телефонные мошенники, представляясь сотрудниками банка, будут отнимать последние деньги?

Реплика из студии:

- На Параде Победы рядом с вами сидел ветеран Василий Пронин. Через несколько дней у него мошенники украли 400 тысяч рублей. Ему 96 лет...

Путин:

- Это просто подонки! К сожалению, рост подобных преступлений значительный – на 25%.

С чем это связано? С незаконным оборотом личных данных.

Во-первых, это компетенция Центробанка. Они должны активнее бороться с фишинговыми сайтами. Это от слова «рыба», сайты которые ищут жертвы в сети. И раньше, чтобы обнаружить такие сайты и закрыть, у ЦБ уходило несколько недель, а то и месяцев. Теперь - три дня. Но надо работать еще активнее.

Второе. Коммерческие банки должны сузить до нуля возможности мошенников.

В чем там еще противоречия? С одной стороны, банки должны обеспечить тайну вкладов. А с другой, правоохранители должны на ранних стадиях вмешиваться и предотвращать. Но сегодня получить информацию из банков правоохранители имеют право только в случае уголовного дела, либо решения суда.

На мой взгляд, решение есть. ЦБ имеет право, если он видит сомнительные операции, обращаться к правоохранителям. А спецслужбы могут обратиться в Центробанк. И наладить это все современными средствами связи легко и быстро.

«НЕ МЫ, А ОНИ ПРИПЕРЛИСЬ К НАШИМ ГРАНИЦАМ»

Вопрос:

- Вопрос о британском эсминце в Крыму. Не кажется ли вам, что мир в этот момент стоял на пороге Третьей мировой?

Путин:

- Нет, не кажется. Сейчас объясню. Это, конечно, провокация. Она проводилась не только британцами, но и американцами. Потому что британец зашел в наши воды днем, а рано утром, в 7.30, с натовского аэродрома Греции взлетел разведсамолет США. Мне докладывали об этом. Бортовой номер 63/9792. Мы хорошо его видели. Было очевидно, что эсминец пытался с помощью самолета-разведчика вскрыть наши действия - что, где у нас включается, как работает. Мы это знали, поэтому давали информацию, которую считали нужным (может, я проговорился, но меня военные извинят).

Только что прошла встреча в Женеве. Зачем нужно совершать такую провокацию? Чтобы подчеркнуть, что эти люди не уважают выбор крымчан о присоединении к России, не признают? Ну не признавайте дальше. Зачем провокации-то?

Мир стоял на грани войны? Да нет, конечно. Даже если бы мы потопили этот корабль. Потому что те, кто это делает, знают, что они не могут выйти победителями из этой войны.

Мы хотя бы знаем, за что боремся. Мы на своей территории. Это же не мы пришли к ним за тысячи километров, это они приперлись к нашим границам!

Меня беспокоит фундаментальная вещь, а именно начало военного освоения украинской территории, которая граничит с нами. Вот это создает для нас проблемы.

«ПО 10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ К ШКОЛЕ»

Вопрос:

- Родителям, чьи дети пойдут в школу, дадут 10 тысяч рублей с августа. Получится в срок?

Путин:

- Получится. Вчера еще раз говорил с министром финансов, все деньги зарезервированы. Вопрос оставался нерешенным по детям, которые могут пойти в школу не с семи лет, а с шести. Но кто-то пойдет, а кто-то не пойдет с шести лет. В правительстве возник вопрос: как же люди деньги получат, а ребенок в школу не пойдет?

Но я считаю, и уверен, в правительстве услышат, что нужно заплатить всем.

КРЕДИТЫ ОТ БЕЗЫСХОДНОСТИ

Вопрос из Ярославля:

- Живу с девятилетним сыном. Работаю уборщицей. Зарплата маленькая – 12700 рублей. Еще на работе из нее вычитают кредит. Остается 1500. Нет денег платить за квартиру и покупать школьные тетради. Жить не на что! Я очень хочу, чтобы вы помогли бедным людям и решили вопрос с кредитами, которые берут от безысходности».

Путин:

- Понятно, что ситуация непростая. Есть целый набор мер для поддержки людей в непростой жизненной ситуации. Тем более, с детьми. И он большой. Мы хотим, чтобы от рождения ребенка и до окончания школы тем, кто оказывается в сложной ситуации, государство подставляло плечо. Надеюсь, удастся и вам воспользоваться этим.

Что касается кредитов. Буквально вчера был принят закон. И я его подписал. Согласно ему, не могут сниматься деньги, в том числе и по кредиту, со счета человека, если у него остается меньше прожиточного минимума.

«ЕСЛИ ГАЗ У МЭРА ЕСТЬ, БУДЕТ И У ВАС»

Вопрос из Свердловской области:

- Дрова очень дорогие, баллоны с газом запретили. Ответьте, как жить? Мне уже 70 лет, мужу – 74. Хотя рядом с нами дачи мэров, там газифицировано всё. (Светлана Култыгина)

Путин:

- Если на даче мэра есть газ, значит, газовая труба где-то рядом. И к вашему участку должна быть подведена (причем бесплатно) газовая труба. Что касается дальнейших действий внутри участка, это мы займемся отдельно.

ПЛАНОВ ЗАКРЫВАТЬ СОЦСЕТИ НЕТ

Вопрос:

- Я блогер. Стоит ли нам ожидать блокировку зарубежных соцсетей, сайтов?

Путин:

- Нет у нас таких планов. Мы никого не собираемся блокировать. Собираемся работать с ними. Но есть проблемы - они нас посылают подальше, когда не выполняют наши законы. Вы же российский гражданин. И чувство собственного достоинства у нас с вами должно быть. Когда нам говорят: мы у вас будем работать, а если не нравится, мы вам бусы дадим, и радуйтесь.

Если они в нашей стране деньги приличные зарабатывают, они должны подчиняться нашим законам.

КОСМИЧЕСКИЕ ПЛАТЕЖИ ПО КОММУНАЛКЕ

Вопрос:

- Хотим вам показать платежки, которые нам прислали жители поселка Демьянка Тюменской области. Квартира площадью 70 кв. метров за апрель получила счет на 74.780 рублей. Соседняя квартира – 60 кв. м – сумма за апрель 50.661 рубль…

Здравствуйте, Владимир Владимирович! За мной стоят жители поселка Демьянка… Мы были переселены из аварийного жилья в новый дом. Радости не было границ, но все было омрачено суммами доплат - до 330 тысяч рублей. И получили квитанции за коммунальные услуги от 40 до 70 тысяч. Мы обращались во все инстанции, везде получали ответ, что это обоснованные тарифы. И не можем ничего добиться. А 70% жильцов нашего дома – пенсионеры. Пенсии - от 10 до 20 тысяч рублей.

Путин:

- Я вижу, сзади вас такая мощная группа поддержки, как у Яши-артиллериста в «Свадьбе в Малиновке». Поэтому победа будет за нами, даже не сомневайтесь. Во-первых, для меня непонятно, что за доплата. Это какая-то ерунда. Я вам обещаю, с этим разберемся.

Второе. Цифры, которые вы назвали, они тоже обескураживают. Конечно, большое счастье, когда из трущоб люди перебираются в нормальное жилье. Но это должно сопровождаться не поборами, а поддержкой.

КАЖДОМУ РЕГИОНУ НАЗНАЧАТ КУРАТОРА

Вопрос:

- Почему только у Дальнего Востока есть свой курирующий вице-премьер?

Путин:

- У нас есть такая практика по Дальнему Востоку и Арктике, по Южному федеральному округу. Мы говорили с руководством правительства на этот счет. Это себя оправдывает. Договорились, что глава правительства предложит программу, чтобы вице-премьеры занимались кураторством отдельных территорий.

СОТНИ МИЛЛИАРДОВ НАПРАВЛЕНО НА ЖКХ

Вопрос из Пскова:

- Когда нагреваем воду, выпадает дикий осадок… (на кадрах видео-обращения новые трубы, но горы ржавчины и забитые фильтры для воды). Стали обсуждать проблему с городом, губернатор подключился. Нужно найти деньги, чтобы поставить станцию водоподготовки.

Путин:

- Люди не могут жить в таких условиях. Я дам поручение правительству, Минстрою, вице-премьеру Хуснуллину, свяжемся с губернатором.

«ВЛАСТИ СДЕРЖИВАЮТ ТАРИФЫ»

Вопросы из Пензы и Ленинградской области:

«Вместо воды течет грязная жижа…. Умыть невозможно, не говоря о том, чтобы ее пить». И «нет водопровода, пенсия маленькая, вынуждена покупать воду в магазине».

Путин:

- Всем хорошо известно, что местные власти стараются не принимать решений, связанных с повышением тарифов. Это сложное решение. Поэтому сдерживают рост тарифов. Отсюда недофинансирование самой отрасли, несвоевременные ремонты, замены труб. Инвестиции становятся непривлекательными.

«НУЖНО ПОСТРОИТЬ 1300 НОВЫХ ШКОЛ»

Видеозвонок из села Воздвиженка, Уссурийск:

- В конце прошлого учебного года в нашей школе рухнула перегородка. Есть другой корпус, но там мало места, будем учиться в две смены.

- У нас около 40 тысяч школ в России. Некоторые из них в аварийном состоянии и вместо них нужно строить новые. Таких должно быть построено где-то 1300. И если ваша школа в аварийном состоянии, то и у вас должна быть построена именно новая школа.

Примерно 60% школ нуждаются в текущем ремонте и 10% - в капитальном. Программа практически сверстана. Нужно только чтобы руководители вашего региона сделали заявки, а мы вам поможем.

«ПУСТЬ ДУМАЮТ О СВОИХ ПРОБЛЕМАХ»

Обращение от Елены Калининой из Новокузнецка. Тоже о аварийном состоянии детского сада. Но особенно оно привлекло президента, потому что после звонка на прямую линию Елене Владимировне начали угрожать и требовали отозвать обращение.

Путин:

- Про школу я понял. Кто угрожал-то?

Ведущая:

- Позвонили из отдела образования… Ей угрожали, что лишат опекунства над внучкой.

Путин:

- Из-за того, что она к нам обратилась?

Ведущая:

- Да, именно так.

Путин:

- Елена Владимировна, если вы нас слышите, то не беспокойтесь по поводу опекунства над внучкой, считайте, что такой проблемы не существует. Пусть лучше думают о своих проблемах те, кто вам угрожает.

Сергей Евгеньевич (обращаясь к губернатору Цивилеву. — Ред.), обратите, пожалуйста, внимание на тех должностных лиц, которые пытаются запугивать людей, ради которых они должны работать. Надеюсь, вы примете своевременные и правильные решения. Доложите мне об этом, пожалуйста.

ШКОЛЬНИКАМ ДАДУТ ДЕНЕГ НА ТЕАТР

Вопрос:

- Я – учительница литературы. Работаю в селе. Мои ученики могут поехать в областной центр, но у них нет денег на билеты в театры, музеи и выставки. Нельзя ли помочь школьникам?

Путин:

- Мы уже несколько месяцев обсуждаем это с правительством. И хотим назвать этот инструмент «Пушкинская карта». На неё будет положено на четыре месяца 3000 рублей. Если будет желание сходить даже в Большой театр, можно будет и это сделать. Как понимаю, там билеты дорогие, так что это будет разовый вариант.

Многие хотят приобщаться к нашему культурному наследию, но вынуждены экономить. Надеюсь, что они смогут это сделать за счет государства.

«НЕ ЕЛЬЦИН НАЗНАЧИЛ, А ВЫБРАЛ НАРОД»

- Ельцин не передавал мне власть. По закону, в случае сложения президентом своих полномочий, временно исполняющим обязанности становится председатель правительства. А я был премьером. Не скрою, этому предшествовали другие события. Когда мне нужно было подобрать преемника на должность директора ФСБ, люди, которым я предложил эту работу, отказались. Почему? Ситуация была в стране очень сложной и брать на себя такую ответственность не многим хотелось. Я тоже сказал, что не готов, когда Борис Николаевич и мне предложил баллотироваться. В конечном итоге действительно он ушел в отставку, я стал и.о. президента, но решение в конечном итоге всегда за гражданами России. И только такой путь возможен. Что касается человека, который мог бы возглавить страну, с одной стороны, говорят - свято место пусто не бывает и незаменимых людей нет. С другой стороны… подойдет время, и я, надеюсь, смогу сказать о том, что такой-то человек, по моему мнению, достоин того, чтобы возглавить такую замечательную страну как наша Родина – Россия.

ПОЧЕМУ НАДО БЫЛО ВСТРЕЧАТЬСЯ С БАЙДЕНОМ?

- От президента США многое зависит.

Вопрос в другом. Вы знаете, в семье достаточно близких мне людей растет совсем маленький ребенок, он еще и говорить-то не умеет, нашкодил чего-то, ему мама строго говорит: «Никогда больше так не делай. Включи голову». И он в ту же секунду сделал так: пальчиком (Путин нажимает себе на лоб. — Ред.)… и сказал: «Пам!» Включил голову, молодец.

Какие бы санкции ни применяли к России, чем бы нас ни пугали, все равно Россия развивается. Ее экономический суверенитет повышается, обороноспособность достигла очень высокого уровня. И во многих параметрах, в важнейших, превзошла многие страны мира. По некоторым параметрам, в том числе, и США.

Наши партнеры в те же Штатах понимают это. И вот поэтому встреча в Женеве. А с другой стороны, во что бы то ни стало стараются сохранить свое монопольное положение. И отсюда, пожалуйста - угрозы с провокациями и санкциями.

В САНКЦИЯХ ЕСТЬ ПЛЮСЫ

- Наша экономика адаптировалась к санкционному давлению. В чем-то оно пошло нам на пользу. Эти программы замены импортного оборудования, толчок в развитии высокотехнологичных сфер производства. Я уж не говорю о сельском хозяйстве, которое сделало такой рывок, который мы даже представить себе не могли в прежние годы. Ну, и платежная система «Мир», и вообще укрепление нашей финансовой системы.

Общий долг (причем не только государства, но и коммерческого сектора) сократился. Но делать ответные шаги, которые нам самим вредят, мы не собираемся и не будем. Например, до сих пор американцы летают в космос на наших двигателях. Десяток лет поставляли, и чего же нам приостанавливать, себе во вред, что ли? Или «Боинг». Процентов на 50, наверное, точно строит свои самолеты из нашего титана. Ну, и зачем нам закрывать титановое производство у себя?

ПОЖАРНЫМ ПОВЫСЯТ ЗАРПЛАТЫ

- Когда я говорил о повышении зарплаты для сотрудников (не для офицеров) пожарных служб МЧС, это выполнено. У них было где-то 16 тысяч, стало 32 и больше, под 40. Вы являетесь региональной структурой. Когда мы начали поднимать зарплаты сотрудникам МЧС, начали поднимать зарплаты и региональным сотрудникам.

Я обязательно переговорю с губернатором (Забайкалья. - Ред.), потому что работа у вас, прямо скажем, тяжелая и небезопасная. И это должно быть оплачено и отмечено.

О МУСОРНОЙ РЕФОРМЕ

Жители Бурятии и Тверской области пожаловались, что мусорные баки находятся в километрах от жилья, а разделение отходов превратилось в профанацию — все сваливается в одну машину.

Путин:

- Сейчас 60 миллионов тонн у нас отходов накапливается ежегодно и мы делаем первые шаги в утилизации. У нас пошли первые инвестиции на раздельный сбор – 10 миллионов тонн. И на переработку – на 3 миллиона тонн. В ближайшее годы мы должны запустить 5 мусоросжигающих заводов.

Но есть абсолютно недопустимые вещи: когда граждане выполняют раздельный сбор, а потом в машины все это вместе сваливается. Операторов (вывозящих мусор. — Ред.) нужно привлекать к ответственности за их действия.

ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ

Жители Омска пожаловались на превышения в воздухе угольной сажи, формальдегида, хлорводорода и попросили найти управу на грязные предприятия.

Путин:

- Первый загрязнитель – это промышленные предприятия. Второй – система ЖКХ, особенно в отопительный период, если используют уголь или мазут. Третье – транспорт. Омск включен в число 12 городов с тяжелой ситуацией. Снижение (вредных выбросов. — Ред.) до минус 20% должно состояться к 2024 году.

«МОЖЕМ ОКАЗАТЬСЯ В СОСТОЯНИИ ВЕНЕРЫ»

Вопрос:

- Что происходит с климатом, почему природа сошла с ума?

Путин:

- Трагизм не в том, что климат Земли меняется, а в том, что могут наступить необратимые процессы. Наша планета может оказаться в состоянии Венеры, на поверхности которой где-то 500 градусов по Цельсию. На нашей территории глобальное потепление происходит даже быстрее, чем во многих других регионах мира. Правда, не только у нас, а на этой широте, в том числе в скандинавских странах. Сейчас правительство разработало планы реагирования. Будем готовиться к тому, что может наступить неизбежное.

«ЛУКОШКО-ТО ЗАКОНЧИТСЯ...»

Путина спросили, почему он последовательно поддерживает Единую Россию.

Путин:

- Наша жизнь, к сожалению, не состоит из постоянных праздников и раздачи денег. Это самое простое и самое приятное - как сеятель на известной картине разбрасывает деньги направо и налево. Но лукошко-то когда-то закончится, а урожай может еще и не взойти. Поэтому решения должны приниматься, как в народе говорят, на ясном глазу, профессионально и с чувством ответственности. Напомню, что в 90-е годы было принято огромное количество решений на потребу публике и принимались они людьми понимающими, что исполнить эти решения невозможно. Что это такое? Это обман граждан! Вот «Единая Россия» не ведет себя так. И даже если нужно принимать не очень популярные, но необходимые для людей и страны решения, депутаты партии идут на это даже себе во вред.

О ПРОИГРЫШАХ В ФУТБОЛЕ И ХОККЕЕ

- Спорт есть спорт - есть и триумфы, и поражения. Я хоть и мастер спорта по двум видам борьбы – по самбо и по дзюдо, все-таки ни в хоккее, ни в футболе я себя таким специалистом не считаю. У нас специалисты есть. Нам нужно довериться им, и двигаться дальше, не посыпая голову пеплом, а рассчитывая на лучшее.

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ТУРИЗМ В РОССИИ

Вопрос:

- На 35-40 тысяч рублей мы можем слетать в Турцию по программе «все включено». А в Сочи на эти же деньги нас поселят в пансионат три звезды, питание – только завтраки, море не такое чистое.

Путин:

- У нас долгие годы мало денег вкладывалось в развитие наших туристических возможностей. Люди предпочитали ездить за границу. Только за 2019 год 36 миллиардов долларов наши туристы оставили за границей или заплатили за то, чтобы поехать за границу. У нас есть программа развития внутреннего туризма, есть кэшбэк для возвращения части денег для наших туристов. Мы сейчас создали госкорпорацию по внутреннему туризму. Она будет входить в туристические проекты и вносить туда дешевые кредиты. Первые шаги в этом направлении сделаны.

ЧТО ПОЕТ ПРЕЗИДЕНТ

Вопрос:

- Вы когда отдыхаете, поете ли песни, и если поете, то какие?

Путин:

- Ну, у меня бывает не так много времени для отдыха. Если отдыхают люди, посидят, посидят, да и выпьют. А если бокал поднимут, то уж обязательно чего-нибудь и споют. Я же русский человек, поэтому я мало чем отличаюсь от большинства наших граждан в этом смысле. А что поем? Русские песни, советские, они мелодичные, красивые и содержательные.

ЗАТОПЛЕННЫЕ ДОРОГИ

Жители Лесосибирска (Красноярский край. - Ред.) пожаловались, что из-за ошибок в дренаже дорогу после ремонта стало полностью затапливать.

Путин:

- У нас сейчас 85% федеральных трасс приведено в нормативное состояние. К 2024 году 50% региональных трасс должно быть приведено. Здесь применяются разные способы, и полного цикла, так, чтобы и строили, и потом сами ремонтировали. Вот в вашем случае как раз надо было бы это - чтобы кто делал эту дорогу, ее дальше и обслуживали. Я обязательно с губернатором Уссом переговорю и посмотрим, что можно сделать.

МЕТРО В ЧЕЛЯБИНСКЕ

Вопрос:

- Повлияйте на ситуацию с общественным транспортом в Челябинске. Метро – долгострой времен СССР. Сколько лет ничего не делают, одни обещания. Мы ведь не село, а город-миллионник.

Путин:

- Действительно, это долгострой, доставшийся нам еще с советских времен. В Челябинск выезжал вице-премьер Хуснуллин, знакомился с этой ситуацией. Он мне докладывал, что вопрос проработан, стоить это будет 40 миллиардов рублей. Получится такая гибридная транспортная связь – и метро, и трамвайное сообщение. Там, где удобнее, по центру, там метро, с выходом наверх. Деньги у нас на это есть, и не только для Челябинска.

ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА

Вопрос:

- Вам не кажется, что льготная ипотека разогнала цены на жилье, инвестиции пошли не в граждан, а в строительство?

Путин:

- Я хочу послать ответную шайбу. Что, разве было бы лучше этого не делать? Льготная ипотека сыграла свою положительную роль. Строительство жилья, количество взятых кредитов резко увеличилось. Надо увеличивать предложение на рынке, надо следить за ценой стройматериалов. Здесь есть и проблемы, связанные с нехваткой рабочей силы. Во время пандемии мы подзакрыли доступ сюда рабочей силы из бывших союзных республик. Что тоже повлияло на стоимость жилья.

ВАКЦИНЫ ДЛЯ ДНР

Вопрос:

- Пожалуйста, завезите нам в ЛНР и ДНР вакцину от ковида.

Путин:

- По-моему, уже тысяч 90 доз вакцины завезено и я услышал ваш вопрос - дополнительный объем будет поставлен.

РОССИЯ БУДУЩЕГО

Вопрос:

- Какую Россию вы мечтаете передать будущему поколению?

Путин:

- Начну с грустного. Когда-то распалось наше общее отечество – Советский Союз. Ядро этого государства – историческая Россия - потеряла почти половину своей экономики, примерно столько же населения. И значительные территории, в которые столетиями Россия вкладывала свои ресурсы. Несмотря на все эти утраты, Россия остается самой крупной страной в мире. Но главный наш золотой запас – это даже не те 600 миллиардов долларов, которые накопили наши гобсеки в Центробанке и Минфине, главный золотой запас России – это люди. Сейчас 60% родителей в нашей стране хотели бы, чтобы их дети работали в сфере науки. А будущее человечества связано именно с этим. Это генетика, биология, искусственный интеллект. И у нас здесь есть колоссальные преимущества. Россия, безусловно, добьется всех целей, которые перед собой ставит.

БЛИЦ

Читайте «Колобок», иначе съедят

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- Любимый школьный учитель?

- У нас была Тамара Павловна Чижова, до сих пор помню, с 1-го по 4-й класс. Очень добрый человек. Я помню ее очень хорошо. Ну и Вера Дмитриевна Гуревич, которая учила нас с 5-го по 8-й класс. Я до сих пор поддерживаю с ней отношения.

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- Лучшее время в истории России?

- У нас много было славных периодов еще до петровских времен. И Петра Первого, который провел такие реформы крупные, которые преобразили страну. В период Екатерины Великой были сделаны самые большие территориальные приобретения. Ну а, скажем, в период правления Александра Первого Россия превратилась в то, что сегодня называется супердержавой.

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- Кто крахмалит ваши воротнички и гладит сорочки?

- Там, где я живу, в Огарево, есть химчистка. Там работают женщины… спасибо за этот вопрос – потому что у меня есть возможность сказать им большое спасибо, я всегда восхищаюсь результатами их труда.

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- Как вы выдерживаете все напасти?

- К напастям надо относиться как к неизбежному. Важно быть уверенным в том курсе, которым ты движешься. И тогда, как ледокол, можно идти через любую ледовую толщу, не особенно обращая внимания на то, что происходит вокруг, а стремясь к цели, которую ты перед собой ставишь.

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- Главное достижение на посту президента?

- Оно еще впереди.

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- Три любимых художественных произведения?

- «Война и мир», «Первый концерт Чайковского для фортепиано с оркестром», «Колобок». Почему? Потому что как только вы, уважаемые коллеги, занимающие высокое положение, начнете принимать за чистую правду льстивые речи, то рискуете быть съеденными.

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- Что нужно для счастья?

- Нужно чувствовать свою востребованность и иметь возможность себя реализовать.

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- Чем займетесь после отставки?

- Зачем после отставки работать? Буду на печке сидеть.

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- Как вы относитесь к диетам?

- У меня есть общее правило – можно назвать это диетой, а можно не называть – все хорошо в меру.

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- Любимая игра детства?

- Очень хочется сказать шахматы, но, к сожалению, нет. Как все в ленинградских дворах тогда – в прятки и в пятнашки.

Прямая линия с Владимиром Путиным 30 июня 2021 года. Стенограмма

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