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Политика30 июня 2021 17:20

"Зачем после отставки работать – буду на печке сидеть!" - 12 ярких высказываний Владимира Путина во время Прямой линии 2021

Во время «Прямых линий» Владимира Путина "Комсомолка" всегда подмечала самые яркие фразы, которыми президент сопровождал свои ответы. В "КП" традиционно называют их "путинками". Вот свежая порция с "Прямой линии"-2021.
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВИгорь ЕМЕЛЬЯНОВ
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
"Комсомолка" всегда подмечала самые яркие фразы, которыми президент сопровождал свои ответы

"Комсомолка" всегда подмечала самые яркие фразы, которыми президент сопровождал свои ответы

Фото: REUTERS

"А если бы прививку делали не в руку, а в другое место – тоже надо было показать видео?"

(о том, почему вакцинацию президента не показали на видео)

"Русские - некоренной народ на территории Украины? Это уму непостижимо!"

(о новых русофобских законах на Украине)

Путин: Украина не входит в список недружественных стран, потому что я не считаю украинский народ недружественным

"Действуют от чистого сердца, но небольшого ума"

(об украинских националистах)

"Картошки миллиона тонн не хватило, пришлось закупать в Белоруссии и Турции, там, где теплее"

(про цены на продукты)

"Надо ввести налог на голову"

(о налоге на скот)

Путин о возможности введения в России налога на скот: Ничего подобного мы не планируем

"Верить надо Голиковой, она была министром здравоохранения, она знает, о чем говорит"

(о проценте привитых и заболевших ковидом)

"Что они сделали? Они приперлись к нашим границам"

(об учениях НАТО)

"Лукошко может закончиться – а урожай не взойти"

(о партийных обещаниях)

"Что поём – а что поём? Я же русский человек, русские мелодичные пою"

(о том, как отдыхает)

"Надо идти к цели как ледокол"

Путин рассказал, какие песни поет на отдыхе

(о планах)

"Три главных произведения - «Война и мир», 1-й концерт Чайковского и «Колобок»

любимых произведениях)

"А зачем после отставки работать? Буду на печке сидеть!»

(куда пойдет работать после отставки)

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