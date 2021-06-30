"Зачем после отставки работать – буду на печке сидеть!" - 12 ярких высказываний Владимира Путина во время Прямой линии 2021

"Комсомолка" всегда подмечала самые яркие фразы, которыми президент сопровождал свои ответы Фото: REUTERS

"А если бы прививку делали не в руку, а в другое место – тоже надо было показать видео?"

(о том, почему вакцинацию президента не показали на видео)

"Русские - некоренной народ на территории Украины? Это уму непостижимо!"

(о новых русофобских законах на Украине)

"Действуют от чистого сердца, но небольшого ума"

(об украинских националистах)

"Картошки миллиона тонн не хватило, пришлось закупать в Белоруссии и Турции, там, где теплее"

(про цены на продукты)

"Надо ввести налог на голову"

(о налоге на скот)

"Верить надо Голиковой, она была министром здравоохранения, она знает, о чем говорит"

(о проценте привитых и заболевших ковидом)

"Что они сделали? Они приперлись к нашим границам"

(об учениях НАТО)

"Лукошко может закончиться – а урожай не взойти"

(о партийных обещаниях)

"Что поём – а что поём? Я же русский человек, русские мелодичные пою"

(о том, как отдыхает)

"Надо идти к цели как ледокол"

(о планах)

"Три главных произведения - «Война и мир», 1-й концерт Чайковского и «Колобок»

(о любимых произведениях)

"А зачем после отставки работать? Буду на печке сидеть!»

(куда пойдет работать после отставки)

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