«Пандемический вояж»: Нюша улетела на Мальдивы, а Касьян оголилась на Сицилии

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Жизнь в Москве не очень-то радует в последнее время. Мало того, что в столице бушует коронавирус со всеми вытекающими из этого ограничениями, так еще и с погодой не повезло. Аномальная жара сменилась серией проливных дождей, которые будут преследовать граждан еще, как минимум, 2 недели.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что жители города мечтают уехать отсюда куда-нибудь подальше. В идеале, конечно же, на море. И знаменитости в этом вопросе исключением не стали.

Одной из первых о своем желании понежиться на пляже заявила телеведущая Ксения Собчак. И тут же воплотила свое желание в жизнь. Собрала себя, мужа (режиссера Константина Богомолова) и рванула на райский берег Турции. На месте к сладкой парочке супругов присоединился еще и актер Игорь Верник. Компанию не смутил тот факт, что Россия прекратила на тот момент авиасообщение с данной страной.

«Почему вы пишите в комментариях «Турция же закрыта»? - возмущалась тогда в комментариях Ксения.– Открыто вообще все, но с посадкой в Греции или прочим геморроем. Если командировки или отдых для вас важнее геморроя, то все возможно».

Собчак как в воду глядела. Через некоторое время границы открыли. И на турецкие курорты рванули еще и другие звезды.

Например, певец Никита Алексеев со своей девушкой солисткой «Виа гры» Ульяны Синецкой. Или Виктория Лопырева с семьей.

«Экономика Турции напрямую зависит от туризма. Это ни для кого ни секрет, - делится мнением туроператор Ольга Клименко. - Особенно эта индустрия пострадала в мае, когда многие россияне уже купили путевки на летом. А потом, когда границы неожиданно закрылись из-за скачка «короны», спешно явились их сдавать обратно. Сейчас представители гостиниц пытаются заделать дыру в бюджете, поэтому для туристов из России создаются максимально выгодные условия для путешествия к Черному морю. Я думаю, это у них получится. Во-первых, цены на отдых в Турции всегда были приятны «нашему» человеку. Сейчас они так же не стали исключением. Отдохнуть на территории «бывшей Османской империи» сейчас можно за 30- 40 тысяч рублей на двоих. И это в отеле «все включено».

Другим не менее популярным направлением сейчас является Греция. Там сейчас, например, отдыхает победительница «Фабрики звезд» и «Евровидения» Полина Гагарина. Оттуда девушка выкладывает сногсшибательные фото в купальнике.

«Противозаконно иметь такое идеальное тело», - пишут Гагариной восхищенные подписчики.

«Греция является вторым по популярности туристическим направлением для россиян. Равно, как и ее бывший территориальный осколок – Кипр. Цены там довольно довольно приятные. Понежиться на солнышке в хорошем отеле вполне можно за 400 - 500 евро, включая перелет, что совсем недорого. Но есть один недостаток. В страну по-прежнему нужна Шенгенская виза, плюс надо будет сделать 2 обязательный ПЦР – теста. Первый перед поездкой, а второй сразу же по прилету на острова. Стоят тесты около 30 евро. Вакциинированные туристы от сдачи ПЦР освобождаются» - сообщает Клименко.

Приятно как с финансовой, так и с эстетической точки зрения можно съездить в Италию. Эту страну облюбовали с туристической точки зрения сразу несколько знаменитостей: Ольга Бузова, Митя Фомин , а так же звезда мировой оперы Светлана Касьян.

Если Ольга и Митя решили приятно провести время в столице солнечного края – Риме, то Светлана решила отдохнуть по полной программе, устроив себе морской круиз в районе Сицилии на частной яхте в компании друзей – аристократов.

К сожалению, так хорошо отдохнуть , как Касьян или Бузова смогут далеко не все россияне. Потому как на въезд в Италию есть по-прежнему большие ограничения.

«Попасть в страну Данте могут туристы, виза которых закончилась в промежутке от 1 января 2020 года или действует в настоящее время. А так же те, кому нужно срочно посетить Италию по неотложным делам. К ним относится учеба в итальянском ВУЗе, лечение или наличие «вида на жительство». Однако в основном Италия доступна для европейских путешественников, у которых есть так называемый «зеленый сертификат». Он свидетельствует или о том, что человек недавно переболел коронавирусом. Или имеет прививку от него, сделанную минимум за 14 дней до поездки. Ну и, конечно, должно при себе иметь ПЦР – тест. Впрочем, если турист отважится пройти все эти сложные, его ожидает приятный сюрприз в виде ценника. Отдохнуть в Италии по-прежнему можно достаточно бюджетно. Билет на самолет обойдется путешественнику в 30 тысяч рублей туда и обратно. А номер с хорошим сервисом можно с легкостью снять евро за 200”,- считает Клименко.

А вот где действительно возросли цены действительно возросли , так это в странах Югославии: Себрии, Черногории, Хорватии. По мнению эксперта только билет в эти теплые и некогда бюджетные страны сейчас влетит в копеечку.

«Сейчас самый дешевый билет в Черногорию стоит не менее 50 тысяч рублей. В Хорватию немного дешевле, около 35 тысяч. Однако не факт, что этим рейсом удастся улететь. Так прямые перелеты между Россией и этими странами пока невозможны. И чтобы долететь до конечной югославской точки, придется сделать несколько пересадок. Самые популярные остановки на пути это Турция (Стамбул), Австрия (Вена) И Польша. Однако если с пересадкой в Турции проблем не возникнет, то транзит для туристов РФ в Австрии и Пользе запрещен, а чтобы выйти в город потребуется виза этих стран. Равно как и прохождение ПЦР теста и заполнение специальных анкет»,- поясняет Юлия.

Впрочем, далеко не всех артистов отпугивают такие трудности. Например, актриса Нино Нинидзе их совсем не испугалась. И как бонус нежится на пляже в Хорватии

Райские курорты – Мексика, Куба и Мальдивы, где сейчас отдыхают Евгений Петросян с супругой Татьяной Брухуновой, а так же откуда недавно вернулась певица Нюша на фоне европейских ограничений выглядят по настоящему райскими.

«Сейчас на Мальдивах не сезон поэтому отдохнуть на этих островах можно относительно бюджетно. Начинаются цены на туры от 60 тысяч рублей за перелет и проживание. Куба стоит чуть дешевле от 55 тысяч за поездку, а Мексика дороже. Там цены начинаются от 70 тысяч. Однако плюс Мексики в том, что ограничений по въезду там для туристов никаких нет. Не нужно ни проходить карантин, ни делать ПЦР –тест, ни прививку, ни получать дополнительную визу. Достаточно просто заполнить анкету о своем здоровье за 12 часов до прилета в страну. Чтобы отправиться на Кубу и Мальдивы нужно обязательно сдать ПЦР-тест до отлета и по прилету. Однако для сделавших прививку от короны (например, «Спутник») на Мальдивах тесты не потребуются»,- обьясняет туроператор Юлия Клименко.

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