«С домов срывало крыши, затопило метро»: Самые яркие кадры суперливня и урагана в Москве 28 июня 2021

Во время суперливня 28 июня 2021 в Москве выпало до 70% от месячной нормы осадков. Фото: Иван МАКЕЕВ

Во время суперливня 28 июня 2021 в Москве выпало до 70% от месячной нормы осадков. Сильнее всего заливало Юго-Запад столицы (53 мм), Центр (43 мм) и Северо-Запад (43 мм). Месячная норма — 75 мм. Такие данные опубликовал Комплекс городского хозяйства.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец окрестил эту непогоду «суперливнем». И хотя это никакой не термин, а скорее авторское определение силы стихии синоптиком, оно замечательно описывает ситуацию.

В соцсетях сравнивали непогоду с библейским мифом о египетских казнях. Фото: Иван МАКЕЕВ

В соцсетях сравнивали непогоду с библейским мифом о египетских казнях. До саранчи, гибели первенцев и кровавых дождей, к счастью, не дошло. Но вот грозы, шквалистый ветер и пожары несколько часов донимали столицу.

Некоторые встретили бурю позитивно: в сетях появились ролики, как некоторые пытались плыть кролем на затопленных дорогах и расчехляли доски для серфинга ради эффектного кадра.

Некоторые встретили бурю позитивно Фото: Иван МАКЕЕВ

БУРЯ ПОВАЛИЛА КРАН И ОСТАВИЛА БЕЗ СВЕТА ЧАСТЬ ПОДМОСКОВЬЯ

Пострадало бывшее здание издательства «Пресса» на ул. Правды, 24 (Беговой район), где вплоть до пожара 2006 года располагалась «Комсомолка». Дом 1934 года сейчас на реконструкции. Ветер подхватил обрешетку кровли, и крыша полетела на припаркованные автомобили.

Пострадало бывшее здание издательства «Пресса» на ул. Правды, 24 (Беговой район), где вплоть до пожара 2006 года располагалась «Комсомолка». Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В Раменском районе на стройке ЖК «Новые Островцы», которую недавно возобновили, после банкротства застройщика, рухнул строительный кран. В момент падения даже полыхнул небольшой взрыв. Но в момент ливня работы на площадке прервали, поэтому никто не пострадал.

Из-за грозы несколько часов была парализована работа «Шереметьева». Задержали свыше 30 рейсов, несколько самолетов ушли на запасной аэродром. Хотя в «Домодедове» стихия бушевала не так сильно и только.

Ветер подхватил обрешетку кровли, и крыша полетела на припаркованные автомобили. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В подмосковном Щёлкове разряд молнии ударил в трансформаторную подстанцию. Из-за этого большая часть города осталась без электричества. Без света сидели Истра, Воскресенск, Коломна и другие округа. Аварийные бригады активно восстанавливают последствия непогоды. Если у вас нет света, можно сообщить об этом в «Мособлэнерго» — (495) 99-500-99.

На время ливня пробки в Москве моментально подскочили с 4 до 7 баллов. Ветер валил деревья и перекрывал движения трамваев, автобусов и машин. Залило южный участке Калужско-Рижской линии метро. Несколько часов не работали станции «Новоясеневская» и «Теплый стан». Вестибюли залило водой по щиколотку. Но подтопления оперативно устранили.

Интенсивные ливни могут пройти в Москве еще в ночь на 29 июня. Но завтра днем таких дождей уже не будет. Фото: Олег ЧИРКОВ

В Химках молния попала в крышу новенького коттеджа. Хозяева только закончили стройку и готовились к переезду. Разряд попал по контактной сети на Савеловском вокзале. В паре метров десятки пассажиров ожидали поезд. Каким-то чудом никто не пострадал.

Ветер валил деревья и перекрывал движения трамваев, автобусов и машин. Фото: REUTERS

ВСЕМУ ВИНОЙ ЖАРА НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ

— Кластер дождевой облачности подходил к нам с утра. Сначала он миновал Рязань, Калугу и пришел с юго-востока столичного региона, — рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. — Для таких обширных скоплений кучевых облаков характерны резкие порывы ветра — шквалы. Они не очень продолжительные, но очень интенсивные. Нисходящий потоки холодного воздуха вместе с дождем разгоняются до высокой скорости.

Для таких обширных скоплений кучевых облаков характерны резкие порывы ветра — шквалы. Они не очень продолжительные, но очень интенсивные. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

По словам синоптика, к вечеру на восток Подмосковья может прийти еще одна буря. Затем она может захватить Москву. Главная виновница непогоды — аномальная жара, которая донимала Европейскую часть России на минувшей неделе.

— Подобная погода не может пройти бесследно. Еще с утра в Москве «жарило» очень сильно. Перепад температур, который возникает на стыке очень жаркой и холодной воздушных массы, становится причиной такой погоды. Плюс поднимается большое количество влаги, подпитывает кучево-дождевую облачность, — объяснил Александр Шувалов.

Фото: Андрей Никеричев/АГН "Москва

Интенсивные ливни могут пройти в Москве еще в ночь на 29 июня. Но завтра днем таких дождей уже не будет. Ушла главная причина — жара. Температура будет +23…+25 градусов Цельсия. Кратковременные дожди будут, возможны грозы. Но ближайшие пару дней ливней такой интенсивности не ожидается.

Фото: Андрей Никеричев/АГН "Москва

НА ЗАМЕТКУ

Куда жаловаться на подтопления в Москве

Звоните в «Мосводосток» +7 (495) 657-87-03. Сообщите диспетчеру точный адрес. В городе работают 300 бригад, которые активно выезжают на вызовы, чистят ливневки и откачивают воду.

На время ливня пробки в Москве моментально подскочили с 4 до 7 баллов. Фото: Денис Гришкин/АГН "Москва"

Фото: Андрей Никеричев/АГН "Москва

Фото: Денис Гришкин/АГН "Москва"

Женщина на одной из улиц города во время дождя. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Машины на улице Большая Никитская во время дождя. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Люди на улице Свободы после дождя. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

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