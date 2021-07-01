Идет страшная битва фармацевтов и тех, кто хочет сократить население без войн

Санкт-Петербург. У входа на главную сцену фестиваля "Алые паруса", июнь 2021 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Есть только одно объяснение этим событиям, нелогичным до выноса мозга. В стране частичный локдаун, при этом в Липецке и в Питере, на "Рваных парусах", собирают полсотни тысяч школоты. В самолеты перестают пускать без справок и одновременно открывают рейсы в ковидную Турцию. Ну и так далее, кто следит за темой пандемии, может назвать два десятка таких "странностей". Но внятных объяснений происходящему я пока не встретил. Попробую объяснить.

Сейчас на планете Земля идет страшная битва между фармацевтами и старинной сектой мальтузианцев. Фармацевты почуяли просто головокружительную наживу - возможность обилетить все население нашей несчастной планетки (и не один раз!). Мальтузианцы, напротив, увидели в КОВИД-19 прекрасную возможность сократить население земли без войн. Так как современная война, это война ресурсов, а их давно уже не хватает. В целом, правы обе стороны. И КОВИД смертелен и потребителей столько, что через сто лет мы даже улететь с нашей планеты-помойки не сможем, все ресурсы потребные для межгалактического путешествия, превратит в мусор "общество потребление" и миллиарды выращенных им "умелых потребителей".

Нет ничего ужасного в битве фармацевтов и мальтузианцев, проблема в том, что многие сражающиеся состоят сразу в двух ложах или бегают туда-сюда. А от такого добра не жди. Я как военкор знаю, что все проблемы у журналиста начинаются, когда он бегает через линию фронта. Так что, стоит готовится к фантастическим гадостям.

А я никаких прививок делать не буду до последнего. Переболел и хватит. Дождусь официальных заявлений типа: "а мы не знали, что вакцина так подействует" или "клянемся соседскими поросятами, эта вакцина последняя самая, от всех видов КОВИДа - уханьского, калькуттского, нанайского" и прочего привычного дерьма. Сегодня нам уже объяснили, что 30 тысячные мероприятия в разгар пандемии это безопасно, здорово и весело. Нас же реально за дебилов принимают...

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