Почему я вакцинировался: у меня на это пять причин

Опасный штамм коронавируса подтолкнул в пункты вакцинации тех, кто ещё недавно сомневался. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Подозрительная вакцина — никакой побочки

— Вторая пожестче будет, - озабоченно проговорила зрелых лет медсестра, протирая мне плечо спиртом.

- И ничего не жёстче! - звонко заспорила ее молодая коллега. - Обе абсолютно безболезненные и без осложнений.

А потом, сменив тон на запредельно участливый, какой можно услышать только в задушевном послевоенном кино, обратилась ко мне:

- Не слушайте вы ее, все хорошо у вас будет, я себе уже сделала!

- Ну-ну, - хмыкнула старшая, вынимая иглу. - Следующий!

Вот в такой непринужденной атмосфере я прошел вакцинирование в своей родной поликлинике.

Не скрою — перед этим испытывал внутреннее напряжение: интернет — это ж такая зараза, что не хочешь, а читаешь. А там известно что о прививках написано. Оказалось, зря беспокоился. Первая прививка, что называется, птахой пролетела — никаких ощущений. Подумалось даже, что плацебо какое-то вкололи вместо обещанного «Спутника».

Однако после второй, вечером следующего дня, температура поднялась до 37. Похожая реакция была у меня разок после прививки от гриппа. Я тогда сразу как укололся, не чуя беды, улетел на Кипр — и там дня три протемпературил. По мелочи, но неприятно: на солнце абсолютно не хотелось, в море — тем более, а замечательный ароматный мохито - так просто в глотку не лез. Однако на четвертый день все наладилось, и я снова стал нормальным «русо туристо».

Так вот, побочка от «Спутника» в виде температуры 37 и настроения «дайте мне спокойно умереть» длилась в отличие от противогриппозной часа три, не больше. Потом я заснул, а наутро проснулся таким бодрячком, что снова закралась мысль о плацебо. А мимолетная температура — кто ее знает, от чего: может, квас холодный, может, солнце жаркое…

В подавляющем большинстве именно непривитыми согражданами заполнены сегодня ковид-отделения российских больниц. Фото: REUTERS

Пять причин, почему я решился на прививку

Вопрос, зачем я это сделал, когда все прогрессивное интернет-сообщество собирает подписи против вакцинации. У меня на это пять причин, как пелось в популярной когда-то песенке. Вот они.

Первая — других вакцин, кроме отечественных, у нас нет. И наша, как минимум, ничуть не хуже остальных. У нас некоторые требуют импортную, а за границей — вы не поверите - мечтают о русском укольчике. Мои канадские родственники, например, наотрез отказались от местных вакцин. «Кто их знает, что они там намешали, - сказала мне недоверчивая родня. - «Спутником» вашим мы бы укололись, но тут его не дают» Кстати, другой родственник, работающий в одном из крупнейших госпиталей США, рассказал, что в американском медицинском сообществе очень уважительно относятся к нашему «Спутнику» - на основании результатов, опубликованных в серьезных профессиональных изданиях. Это вам не тик-ток с домовыми чатами.

Отказавшиеся от вакцинации канадские родственники предсказуемо переболели - слава богу, в легкой форме. И тут самое время назвать вторую причину моего решения: колоться надо, потому что надо. И точка. Вот хоть лопни в бессильной злобе весь антипрививочный интернет, но это медицинский факт: прививки останавливают эпидемии, спасают от вымирания народы. Таково мое естественно-научное представление об окружающем мире, сформированное еще в не самой слабой школе, и никакое интернет-большинство меня не переубедит. Новая вспышка ковида, сотни умирающих ежедневно — все это на совести болтунов, агитирующих против прививок.

Ага, скажут мне, но ведь какой-то процент осложнений все же есть — почему ты так уверен, что не попадешь в их число? Да, процент есть. Но есть и третья причина: личный опыт, сын ошибок трудных. Ошибки состояли в том, что я, грешен, долгие годы проявлял не то что нигилизм, скорее, пофигизм — в результате ежегодно грипповал, а то и дважды за год. Но однажды мне надоели эти сопли, да и зарплата по больничному меньше, чем когда работаешь - взял я ноги в руки и пошел прививаться. Итог — 2:0. Два года прививался (до пандемии как раз) — ни разу не заболел (была однажды реакция на прививку, см. выше). А если вспомнить далекие советские годы, то чего нам только не кололи — есть на плече даже еле заметное за давностью лет пятнышко от прививки против оспы. И ничего — ни оспы, ни осложнений. Так вот, если все те прививки, от того пятнышка более полувека назад до сравнительно недавних противогриппозных попадали «в яблочко», то какие основания ждать промаха от нынешней? Не вижу таких оснований. Не говоря уже о том, что риск от последствий прививки гораздо выше риска от последствий заболевания. Спросите у погибших.

Четвертая причина — нам, рожденным в СССР, не привыкать. Мы с этим выросли, это часть нашего бытия, нашей культуры. Помните стишок Сергея Михалкова: «На прививку! Первый класс! Вы слыхали? Это нас». И дальше, популярный детский мем того времени: «Я прививок не боюсь: если надо — уколюсь!» Ну и совсем добил поэт: «Это только трус боится на укол идти к врачу.» В общем, взяли нас, советских пацанов, на слабо. А потом вошло в привычку, записалось на подкорку. Это если говорить даже не о логике аргументов, а на уровне эмоций — они ведь тоже влияют.

Обозреватель отдела экономики "Комсомолки" Владимир Перекрест в кабинете вакцинации.

Ну и пятая — мне просто ближе те, кто за прививки. Я говорю с ними на одном языке. Ну а те, кто в соцсетях собирают подписи против прививок (пишут, что еще примерно 3 тысяч не хватает — как наберут, власть прививки отменит) и зовет на баррикады (это не фигура речи, в сети есть реальные призывы к уличным акциям) - их суждения и по другим вопросам вызывают оторопь, например, призывы не давать строить вышки мобильной связи и сносить действующие. Вообще, это готовая команда-чемпион для интеллектуального казино «Что? Где? Когда?», если там решат затеять версию в поддавки. Потому что поверить в то, что их доводы против прививок - это не розыгрыш, очень трудно. Но они несут свой бред со звериной серьезностью: про жидкое чипирование, зомбирование, перестройку ДНК... Ну и конечно, Конституцию приплели, свои гражданские права не вакцинироваться, и кашлять своими вирусами нам в лицо - ведь те, кто против прививок, они, как правило, и против масок. А заодно и припугнуть не забудут. Например, что «колют всех подряд, не обращая внимание на противопоказания». Вранье. Чету моих знакомых завернули с пункта вакцинации домой — аллергики.

Так что думайте, кто вам ближе - армия городских сумасшедших или ряды тех, кто не только задумывается о собственном здоровье, но и не хочет стать причиной гибели других. Нас и так слишком мало.

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