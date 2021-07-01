Фанатка объявила солиста «Иванушек» отцом своего сына и начала разводить людей на деньги

По словам «Иванушки», у него не то что романа, но и дружбы с этой фанаткой никогда не было. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2020-м году на одном из федеральных каналов вышла целая серия ток-шоу с участием 40-летней москвички Олеси Сазыкиной. Женщина назвала себя мамой внебрачного сына солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Аполлонова. В качестве доказательства предъявила светловолосого мальчугана шести лет - своего сына Германа.

Сотни тысяч россиян, уткнувшись в экраны, слушали душераздирающую историю матери-одиночки, брошенной звездным любовничком, и жалели бедную женщину. Олеся уверяла, что бурный роман с музыкантом случился на гастролях в Сочи, и что будущий папаша сначала сбежал, но потом якобы даже иногда дарил мальчику подарки на дни рождения. В телестудии Сазыкина размахивала кипой своих фотографий, где она в обнимку с «рыжим».

Сам Андрей Григорьев-Аполлонов от ребенка публично открестился.

- Я давно боюсь Олесю, - заявил артист. - Она из тех сумасшедших поклонниц, которые караулят звезд на ступеньках в подъезде, и в любой момент могут решиться на какую-либо крайность.

В общем, по словам «Иванушки», у него не то что романа, но и дружбы с этой фанаткой никогда не было. А результат теста ДНК, взятых у мальчика и артиста, показал: вероятность отцовства равна нулю.

Другая бы после такого разоблачения поспешила исчезнуть с экранов. Но Олеся только увеличила свою активность.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЭКСПЕРТЫ

Олеся Сазыкина оказалась настоящей находкой для телевизионщиков, делающих скандальные ток-шоу. Крах с тестом на отцовство только подстегнул интерес. Олесю продолжали звать в эфиры, где она по сотому кругу рассказывала милые детали романа с «рыжим». А в какой-то момент и вовсе сменила статус мамы внебрачного сына музыканта на продюсера группы «Иванушки». Официальный менеджер музыкантов много раз заявлял, что Сазыкина в группе никогда не работала даже костюмером, но женщина упорствует: я - продюсер.

В 2020-м году на одном из федеральных каналов вышла целая серия ток-шоу с участием 40-летней москвички Олеси Сазыкиной

И ведь верят же ей! Уже через месяц после выхода скандального ток-шоу Сазыкина стала чуть ли не главным музыкальным экспертом страны. На ее счету сотни интервью не только об «Иванушках». «Продюсер» - как ее титруют журналисты некоторых СМИ - охотно давала интервью о Юлии Началовой, Тимати и даже покойной журналистке Юлии Норкиной. Любители жареных фактов и не думали выяснять, откуда у Сазыкиной, простой фанатки «Иванушек», такая информация. Сама же Олеся обрела славу безотказного спикера: о чем не проси - все знает.

Вокруг ток-шоу вертится целый пул таких «экспертов» по любым вопросам. Скандал вокруг смерти очередного артиста - тут же в телеке появляется человек, который знал покойного и готов подбросить журналистам несколько невероятных историй. При том, что настоящие родственники усопшего только переглядываются: а это вообще кто?

- Если нам пишет человек с интересной историей, почему бы не пригласить его в эфир? - пожимает плечами сотрудник одного из ток-шоу на федеральном канале. - Если человек привирает, пусть это будет на его совести. Мы просто делаем интересное шоу.

То есть, с проверкой фактов программы такого рода не заморачиваются. Более того, спикеры со скандальными заявлениями получают на ТВ приличные гонорары. Стартовая цена - несколько десятков тысяч рублей за программу.

«ОНА ВСЕ ПРИДУМАЛА!»

KP.ru удалось разыскать близкую подругу Олеси Сазыкиной, которая на условиях анонимности рассказала, откуда взялась история про беременность от «Иванушки». (В распоряжении редакции есть аудиозапись интервью).

- Конечно, не было никакого романа, - говорит женщина. - За «Иванушками» Олеся сама как одержимая начала бегать еще с конца 90-х, когда была школьницей. У родителей клянчила деньги и ездила за ними по всей стране. Караулила после концертов. Вот откуда фотографии, которые она показывала на ток-шоу. Сына она родила в законном браке. У Германа фамилия отца - Павлов. С мужем они прожили почти пять лет. После развода Леся придумала эту историю с «рыжим» для своего пиара. Она сама мне об этом говорила. Когда она стала письма писать на телеканалы, я просила ее о сыне подумать, каково ему будет весь этот бред смотреть…

Сам Андрей Григорьев-Аполлонов от ребенка публично открестился.

Впрочем, по словам подруги, теперь Сазыкина на своей «раскрученности» начала зарабатывать деньги.

- Она ударилась в «благотворительность» - ищет в социальных сетях реальные истории больных детей и на них разводит звезд, - продолжает наша собеседница.

Контактные телефоны знаменитостей, по словам подруги, у Олеси сохранились с тех времен, когда она работала на одном из музыкальных каналов… администратором.

- Она звонит знаменитостям, просит помочь деньгами на лечение детей. Но только суммы эти звезды переводят не напрямую родителям больных малышей, а Олесе. Подозреваю, что часть денег она оставляет себе. Она ведь официально нигде не работает.

ПРОПАЛ МИЛЛИОН НА ЛЕЧЕНИЕ УМИРАЮЩЕГО РЕБЕНКА

Некоторых жертвователей Олеся Сазыкина сама упоминала в интервью: Дима Билан, Николай Басков. Вот только знают ли артисты про «историю спасения» шестилетнего мальчика с последней стадией онкологии? Малыша должны были лечить в стамбульской клинике, а деньги собирал один из российских благотворительных фондов. Сумму в 960 тысяч рублей нужно было срочно перевести на валютный счет заграничной клиники. У фонда, который тогда только начинал работать, не было собственного счета и волонтеры нагуглили в интернете «продюсера-благотворителя» Олесю Сазыкину. Та сразу согласилась помочь.

- Она получила перевод и отправила нам видеоотчет о том, что деньги получила и пообещала максимально быстро перевести их в Турцию, - рассказала нам волонтер благотворительного фонда Фатима Сеидова. - Но этого так и не произошло. Каждый день кормила нас завтраками.

- Олеся просто обманула нас, прислала липовый бланк перевода. Но деньги на самом деле так и остались у нее. Сын через несколько недель умер, - говорит отец мальчика Александр Ткаченко. - Я хотел судиться, но в итоге не стал ней связываться.

Сама Олеся обвинения отрицает, по ее словам, деньги просто «где-то зависли».

Женщина назвала себя мамой внебрачного сына солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Аполлонова.

«КОМСОМОЛКУ» ГАРАНТИРУЮ!

Примерно так же завис еще один миллион рублей, принадлежавший предпринимателю из Калужской области Владимиру Хорикову. После смерти дочери он судится с ее бывшим мужем за внучку. В самой истории нет ничего криминального: банальные судебные разборки отца и деда. Но Олеся гарантировала - поможет вынести эту историю на всю страну и вернет девочку.

- Она сама вышла с нами на связь, - рассказал «КП» друг калужского бизнесмена Павел Никулочкин. - Я помогал другу, который мечтает внучку забрать, и все дела с Олесей вел сам. На первой встрече она представилась журналисткой. Нарисовала в блокнотике схему: «Комсомольска правда» - Первый канал. Говорила, что у нее связи, что сначала история друга будет опубликована в «Комсомолке», а потом уже пойдет на ток-шоу. За услуги она попросила деньги. Несколькими траншами мы передали ей почти миллион рублей.

Взамен на деньги Олеся писала расписки (документы есть в распоряжении редакции) и обещала, что вот-вот создаст общественный резонанс.

- Бес попутал, почему-то не пришло в голову проверить у нее удостоверение журналиста. В интернете много ее интервью, на это и купились, - признался Никулочкин.

Сотрудницы Олеси Сазыкиной нет ни у нас в «Комсомолке», ни на Первом канале. Да и деньги за статьи и передачи настоящие корреспонденты не берут.

- Когда мы поняли, что она нас обманула, потребовали вернуть деньги. А она записала любительское видео об истории моего друга, выставила его на Ютюб, где ролик набрал десяток просмотров. И это за миллион рублей! - возмущается мужчина. - Хотели судиться, но оказалось, что дама - банкрот. Официально. Процедуру банкротства она провернула через арбитражный суд, так что взять у нее нечего.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

ЗВОНОК ГЕРОИНЕ СТАТЬИ

«Я нигде не работаю. Помогаю людям!»

Звоню самой Олесе Сазыкиной. Женщина уверяет, что работу для семьи бизнесмена из Калужского области она выполнила от и до.

- Я обещала им снять фильм и это было сделано, - заявила Сазыкина. - Да, делала это за деньги. А кто сейчас работает бесплатно? В этой истории я как журналист копалась...

- То есть вы все-таки журналист?

- Нет я не журналист, я продюсер.

- А где вы работаете, кого продюсируете?

- Я нигде не работаю, просто ко мне люди обращаются и я им помогаю.

- Помимо всего прочего вас обвиняют в том, что вы могли присвоить деньги, собранные на лечение больного раком ребенка. Мальчик в итоге умер.

- Я перевела эти деньги! Не имею понятия, где они потерялись.

На этом разговор с Олесей Сазыкиной завершился. Она сбросила звонок.

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