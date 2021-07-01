Батька снова включил братство с Россией

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин и Александр Лукашенко по видеосвязи выступили на восьмом Форуме регионов России и Белоруссии. Главное послание политиков: Москва и Минск вместе.

- Россия будет поддерживать белорусских друзей в противостоянии санкциям, введённым Евросоюзом. Считаем, что запрет на поставку в страны ЕС из Белоруссии ряда товаров наносит ущерб бизнесу и простым людям – вот о чем надо было бы подумать тем, кто совершает такие действия – простым людям, - заявил российский президент.

Путин рассказал, что с этого года белорусская молодежь сможет поступать в российские вузы на общих основаниях (а не как иностранцы). Результаты белорусского "Центрального тестирования" приравнивают к нашему ЕГЭ. Такая интеграция будет посильнее безвизового режима.

Российские и белорусские ученые вместе возьмутся за разработку «плазменного двигателя для космических аппаратов». Путин не пояснил, что это, но мы уточнили — это когда реактивная струя получается не от сжигания топлива, а от ионизации газа электричеством.

На самом деле, в том, что Москва поддерживает Минск, ничего нового нет. Интереснее наблюдать за тем, как меняется риторика самого Лукашенко. Всего несколько месяцев назад он заявил: «Друзей у нас в мире нет». А еще раньше назвал Россию лишь «ключевым внешним партнером».

- Я уже не говорю братским государством, потому что, как меня информируют, в России уже это не воспринимается, - сказал президент Белоруссии в декабре 2018-го.

Но ничего, можно выдохнуть, Александр Григорьевич снова «повысил» Россию до былых званий. В своей речи на форуме раза четыре использовал слово брат и его однокоренные формы. Россия - «старший брат», а Союзное государство — братский союз и так далее.

И это еще не все: Лукашенко предложил в 2022 году продлить договор о Союзном государстве сразу на восемь лет. Хотя раньше документ продлевался на 4-летки.

- Братство включается у Лукашенко, когда нужны деньги. Сейчас Минску приходится усиленно дружить с Россией, потому что помощь можно ждать только от нас. А так как с финансами у Белоруссии станет лучше не скоро, то и крепкая дружба с Россией у Минска в планах надолго, - считает политолог Георгий Бовт.

Многие эксперты предсказывали, что после скандала с посадкой самолета Ryanair, запрета на полеты белорусских самолетов над всей Западной Европой, секторальных санкций, Лукашенко начнет демонстративно дружить в Россией. Ведь бюджет республики резко лишился большой части поступлений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЕС ввел экономические санкции против Минска: как они отразятся на белорусской экономике и причем тут Россия

Пострадает торговля табаком и калийными удобрениями, нефтепереработка, банковский сектор (подробнее)