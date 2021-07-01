Какая вакцина лучше для ревакцинации: «Спутник V» и «Спутник Лайт»

Новый препарат «Спутник Лайт» подойдет для ревакцинации. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство здравоохранения РФ на днях утвердило порядок прохождения ревакцинации от коронавирусной инфекции. Министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 24» объяснил, что в период, когда эпидемия на подъеме, вакцинироваться нужно каждые 6 месяцев. В более спокойное время вероятен переход на ежегодный режим, то есть обновлять защиту от коронавируса нужно будет 1 раз в год, как сейчас происходит с прививкой от гриппа. Регулярная ревакцинация необходима для того, чтобы уровень защитных антител в крови находился на достаточно высоком уровне, чтобы отбивать атаки вируса.

По словам министра, для ревакцинации подходит вакцина «Спутник Лайт». Эффективность вакцины составляет почти 80%, иммунитет формируется к 28-му дню после прививки.

«Спутник Лайт» - это однокомпонентная вакцина, то есть, для формирования защиты достаточного одного укола. В отличие от полной двухфазной вакцины «Спутник V», разработанной в Центре имени Гамалеи, - «Спутник Лайт» содержит только ту часть препарата, которая построена на аденовирусе человека 26-го типа.

Упаковки с ампулами вакцины "Спутник лайт" в пункте вакцинации. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что Москва уже закупила за счет средств регионального бюджета именно для ревакцинации препарат «Спутник Лайт». Получается, что в 20-ти пунктах, доступных для повторной вакцинации москвичам, будут в наличии две вакцины, — «Спутник V» и «Спутник Лайт». Сделать повторную прививку можно любой из них независимо от того, какая была введена при первой вакцинации.

Какую вакцину выбрать для повторной прививки?

«Комсомолка» спросила у врача, вакцинолога, руководителя одного из московских медицинских центров Евгения Тимакова.

- «Спутник Лайт» специально разработан для ревакцинации. Если хорошая защита была получена при первичной вакцинации, титры антител были высокими, то сейчас эта вакцина – прекрасный выбор для повторной прививки. Если титры антител почти полностью или полностью ушли (например, вы прививались еще во время клинических испытаний или переболели более полугода назад - прим. Ред.), то прививайтесь повторно «Спутником V».

Но в принципе, считает вакцинолог, для ревакцинации вполне должно хватить «Спутника Лайт» - это должно успокоить тех, кто не проверял свой уровень антительной защиты.

Будь в курсе

- Переболевшим коронавирусной инфекцией более полугода назад врачи рекомендуют привиться, чтобы поднять уровень защитных антител в период высокой заболеваемости.

- Прививку можно и нужно делать, не проверяя уровень иммунитета перед медицинской процедурой. Это признано экспертами избыточной мерой. Тем более, как подчеркивает, например, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), в настоящее время не существует утвержденного маркера - вот такой-то уровень антител достаточен для обеспечения защиты. Да и вообще, к тест-системам, определяющим количество антител, у специалистов много вопросов.

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