В столице массовая вакцинация от коронавируса началась еще в декабре 2020 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве с учетом напряженной эпидемиологической обстановки, врачи рекомендуют сделать повторную прививку через шесть месяцев. Ревакцинация стартует с 1 июля. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем блоге.

- Спустя полгода настоятельно рекомендуется сделать прививку и гражданам, переболевшим COVID-19. Причем, сделать это нужно независимо от наличия и уровня антител, - написал Сергей Собянин.

В столице массовая вакцинация от коронавируса началась в декабре 2020 года. Многие сделали прививку пять-шесть месяцев назад и уровень антител стал уменьшаться. Таким людям рекомендовано пройти повторную вакцинацию и тем самым возобновить или укрепить защиту от коронавируса. В обычных условиях ревакцинация будет проводиться раз в год, но сейчас врачи рекомендуют сделать через полгода.

- Гражданам, которые переболели коронавирусом настоятельно рекомендуется сделать прививку через шесть месяцев. Причем, сделать это нужно независимо от наличия и уровня антител, - уточнил Сергей Собянин.

Мэр столицы заявил, что пройти ревакцинацию крайне важно в условиях распространения более агрессивного штамма «дельта», и напомнил, что сам он уже сделал повторную прививку.

Конкретно

Какой вакциной нужно пройти ревакцинацию?

- в наличии для ревакцинации имеются двухкомпонентная вакцина «Спутник V» или новая однокомпонентная - «Спутник Лайт».

- выбрать можно любую вакцину, причем независимо от того, каким препаратом вакцинировались первый раз.

Очередь из желающих привиться от коронавирусной инфекции в столичном ТЦ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Когда начнется ревакцинация?

С 1 июля 2021 года можно пройти в одном из восьми павильонов «Здоровая Москва» (в парках «Царицыно», «Митино», Измайловский, в зоне отдыха «Мещерское», в сквере по Олонецкому проезду, в парке «Ходынское поле», «Сокольники», ВДНХ).

С 5 июля 2021 г. будет открыта запись в 12 городских поликлиниках:

- Городская больница «Кузнечики», поликлиническое отделение «Фабрика имени 1 Мая»

Рязановское поселение, пос. Фабрика 1 Мая, д.31а, +7(495)120−05−48

Городская клиническая больница имени М. П. Кончаловского, поликлиническое отделение № 2

Зеленоград, корпус 2042, +7(499)210−34−15

Городская поликлиника № 11, филиал № 2

пр-т Вернадского, д.9/10, +7(925)508−46−02, +7(499)131−02−44

Городская поликлиника № 12, филиал № 5

9-й пр. Марьиной Рощи, д.8а, стр. 1, +7(969)051−24−55

Городская поликлиника № 210, филиал № 3

ул. Кошкина, д. 21, тел. +7(499)323−08−10

Городская поликлиника № 220, филиал № 3

Расторгуевский пер., д. 3, тел. +7(499)253−01−80

Городская поликлиника № 45, филиал № 2

Петрозаводская ул., д. 26, +7(499)638−30−51

Детская городская поликлиника № 10, филиал № 3

ул. Новаторов, д. 7, +7(929)902−10−93

Детская городская поликлиника № 143, филиал № 4

Хвалынский бул., д. 10, +7(916)006−66−59

Детская городская поликлиника № 150, филиал № 2

ул. Цимлянская, д. 22, +7(495)770−71−10

Детская городская поликлиника № 94

ул. Вишневая, д. 20, корп. 2, +7(906)014−44−50

Клинико-диагностический центр № 4

ул. Крылатские Холмы, д. 3, +7(495)413−94−85

Как посчитать, когда приходить на ревакцинацию?

- Повторная вакцинация доступна для тех, кто получил первый компонент прививки более полугода назад.

Какие документы нужны для повторной вакцинации?

- паспорт,

- ОМС (при наличии),

- проводится бесплатно.

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