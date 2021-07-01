Бывшая жена Андрея Аршавина стала неузнаваема из-за страшной болезни

Алиса Казьмина тяжело больна

Бывшей жене Андрея Аршавина становится хуже с каждым днем. У Алисы Казьминой перевязаны ноги, после операции на животе огромный шрам, а от красивого лица не осталось и следа. У многодетной матери провалился нос, а лицо опухло. Женщина стала совершенно неузнаваема.

Самочувствие бывшей жены Андрея Аршавиной продолжает ухудшаться. Алиса Казьмина тяжело больна. В какой-то момент женщина даже была на грани жизни и смерти. Редкое аутоиммунное заболевание спровоцировало некроз тканей на лице, из-за чего сильно пострадала внешность некогда красивой шатенки. "У меня ноги перевязаны, лица нет, а живот разрезан вдоль", - признавалась многодетная мама.

На последних кадрах, которые стали достоянием общественности, Алиса выглядит пугающе - огромный пластырь на все лицо, обвисшая кожа и морщины, растрепанные и потерявшие свой блеск волосы. Такую женщину увидели телезрители и ведущий шоу "Судьба человека" на канале "Россия 1" Борис Корчевников.

Но это не все беды Алисы. Суд выставил ее из дома бывшей свекрови. Кроме того, Казьмина должна вернуть Аршавину несколько миллионов, которые украла у него.

Сама Алиса, к слову, призналась, что действительно истратила крупную сумму - три миллиона рублей. Однако не видит в своем поступке ничего криминального, ведь на тот момент она являлась женой спортсмена. "У нас была тумбочка, мы брали оттуда деньги, которые, кстати, выдавала мама. Сейчас все крутится вокруг того, что я что-то украла... Знаете, как я на это отвечу? Я жена была! Если ты любишь, а твоя женщина начехардила такие вещи, - ну взяла три ляма и потратила. Ты простишь! Это же твоя жена", - возмущалась бывшая жена Андрея.

Алиса поведала, что сначала Аршавин не жалел денег на нее. Не обратил бы футболист внимания и на эти три миллиона, если бы не его мама. Именно свекровь, уверена экс-жена спортсмена, настроила Андрея против нее и обвинила ее в воровстве. "Поэтому не простил! Мама не любит ни женщин, ни мужчин, ни детей - никого. У нее было два брака. И мечта всей ее жизни, чтобы Андрей был при ней. Она говорит ему, мол, ты будешь удачлив, а эти жены тебе только мешают", - заявляла Алиса.