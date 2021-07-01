Русским места нет: Верховная рада приняла закон о "коренных народах Украины"

Этот закон — детище Владимира Зеленского Фото: REUTERS

"БУДУТ МЕРИТЬ ЦИРКУЛЕМ?"

Русские в этом списке никак не значатся. А значит и школ быть не может.

Этот закон — детище Владимира Зеленского. Именно офис президента внес его в Раду с пометкой «неотложно». А парламент Украины и рад стараться, утвердил его с космической скоростью. От первого до последнего рассмотрения.

Про этот документ неоднократно высказывался Владимир Путин. По его словам, он не соответствует нормам международного права, а называть русских некоренным народом Украины "не просто некорректно, а смешно и глупо". На Прямой линии президент сравнил закон "с оружием массового поражения":

- Испокон веков здесь жили русские люди, и теперь они объявляются там некоренными. К чему это приведёт? Это приведёт к тому, что часть людей может уехать. Но куда ехать-то? Квартира, работа и так далее. Тогда будут вынуждены переписываться, потому что они чувствуют себя людьми второго сорта. Это приведёт к сокращению общего числа русских. Это серьёзное дело. Выдавливают русский язык из практической, реальной жизни.

Ранее президент отмечал, что действия украинских властей очень походят на ситуацию в Третьем Рейхе:

- Само по себе деление на коренные, первосортные категории людей, второсортные – это совершенно точно напоминает практику нацисткой Германии. А как быть людям со смешанной кровью? У них сейчас будут как в нацистской Германии мерять черепа циркулем и определять, как там настоящего и ненастоящего арийца? А здесь будут определять настоящего украинца и ненастоящего?

ЕВРОПА ДОЛЖНА ЗНАТЬ

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, также заявила, что этот закон грубо нарушает права русскоязычного населения. А также призвала уполномоченных в ООН и Совете Европы отреагировать на эту инициативу. А постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич обратил внимание, что Европа не реагирует на такую дискриминацию.

- Это правильная тактика, - считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. - Европе нужно напоминать, что на Украине принимаются законы, которые противоречат Европейской хартии о региональных языках, конституции страны. Москва должна обращаться по этому поводу в Европейские структуры. Делать запросы, обращать внимание. Как, кстати, и о законе об образовании, который, по сути, закрыл русские школы.

ЗАИГРЫВАЕТ С КРЫМСКИМИ

В пояснительной записке к законопроекту говорится: «Согласно этому определению проектом акта предлагается установить, что коренными народами Украины являются крымские татары, караимы, крымчаки». И это очень важный момент. Именно признанием крымских народов коренными Зеленский начинает долгую игру:

- Этот закон — чистый пиар. Он продуман только для того, чтобы готовить общественное мнение к собранию "крымской платформы", - считает Погребинский. - Украина никак не может помочь крымским татарам, который практически все в Крыму. А с приданием им официального статуса, руководители организаций типа меджлиса, будут получать помощь.

ПРОБЛЕМ У РУССКИХ НАМНОГО БОЛЬШЕ

Правда, политолог отмечает, что закон о коренных народах — далеко не главная проблема русских на Украине. Уже действует ряд законов, которые максимально усложнили жизнь нашим соотечественникам.

- Думаю, что в России придают слишком большое значение этому документу, - удивляется Михаил Погребинский. - Если речь идет о ущемлении прав миллионов граждан, то посмотрите другие законы. Один закон о языке чего стоит. И он реально действует. Права русскоязычных и так ущемляются, и будут продолжать ущемляться.

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