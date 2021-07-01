Что Зеленский раньше говорил о русских и украинцах: «Мы не можем быть против русского народа, потому что мы один народ»

Оказалось, что украинский лидер настоящий хозяин своего слова. Захотел — дал, захотел — взял обратно Фото: REUTERS

ТАК ОДИН НАРОД ИЛИ НЕТ?

Владимир Зеленский после прямой линии Владимира Путина отреагировал на слова о том, что «украинцы и русские – это вообще один народ».

- Давайте наконец расставим точки над "i", - заявил он. - Мы точно не один народ. Да, у нас есть много общего. У нас общая часть истории, память, соседство, родственники, общая победа над фашизмом и общие трагедии. Да, все это крайне важно, и мы об этом помним.

Какая-то короткая память у господина президента. То ли образ жизни, то ли власть так меняет сознание, но еще несколько лет назад его мнение было совсем обратным. 15 апреля 2014 года, на следующий день после начала военной операции Украины в Донбассе, Зеленский давал со своим «95-м Кварталом» концерты в Горловке и Донецке, к которым уже подходили войска. Там же он дал интервью местной «Муниципальной газете». Оно опубликовано в номере за 18 апреля.

Журналист издания спросил у тогда еще просто артиста, почему в его концерте большинство номеров носят явный антироссийский характер. Тот ответил:

- Вот сейчас очень важный момент. Я хочу, чтобы мы все говорили на одном языке – на том, на котором сейчас говорим. Понимая друг друга. Мы в принципе не можем быть против русского народа, потому что мы один народ, - сказал тогда Зеленский. - Проблемы правительства России и его отношения, в силу различных обстоятельств, к правительству Украины вылились на нас с вами. И наша "квартальская" позиция – не за правительство Украины, а за украинский народ. И не против русского народа, а против российского правительства. Как мы можем его не любить? Мы же не идиоты! Мы читаем одни и те же книги. Но мы не стесняемся выказывать свое отношение к правительству Российской Федерации. Как, собственно, и отношение к нашему правительству.

СЛОВО - ВОРОБЕЙ

Вообще, Владимир Зеленский не особо следит за словами. Его не раз ловили на противоречиях. Так, весной 2020 года он обещал, что закроет ВИП-палаты в киевских больницах, а чиновники будут лечиться так же, как и рядовые граждане страны. При этом уже в ноябре на второй день болезни коронавирусом заехал в один из госпиталей в палату с личным кабинетом и спецсвязью. А в соседней палате расположился глава Офиса президента Андрей Ермак. Всего за два месяца, по словам главврача клиники, привилегированных пациентов насчитывалось 120 человек.

А летом украинский лидер продал свой дом и переехал в госрезиденцию в Конча-Заспе. Хотя, после первого тура выборов обещал, что жить за счет государства не станет:

- Пусть в этих резиденциях живут дети какие-то, давайте обустроим там лагеря. Я не вижу в этих резиденциях никакого смысла. В результате, когда мы ездим в Европе по экскурсиям, то мы видим старые резиденции королей, то, что это сегодня - это все для экскурсий, - заявлял Зеленский в одном из интервью.

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