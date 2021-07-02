Эдуард Бояков о письме Дорониной к Путину: «Люди, которые за этим стоят, манипулируют Татьяной Васильевной, используют ее имя в своих интересах»

Худрук МХАТ им. М. Горького Эдуард Бояков. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Бывший худрук и нынешний президент театра Татьяна Васильевна Доронина написала от руки письмо президенту Владимиру Путину. Суть этого письма можно выразить одной его фразой: «Помогите, дорогой Владимир Владимирович, если не назначить срочно нового директора, не пригласить талантливого худрука, любящих русскую литературу и подлинный реалистический, по Станиславскому сыгранный спектакль, – всё поглотит хулиганский, извращённый, пошлый развлекательный эстрадно-цирковой балаган…»

Тут стоит напомнить, что два с половиной года назад в МХАТе имени Горького сменилось руководство. Татьяна Доронина, бывшая прежде худруком и директором театра, стала его почетным президентом. А художественным руководителем назначили режиссера Эдуарда Боякова. Вот с ним-то, и с его заместителем писателем Захаром Прилепиным, и идет война.

Мы спросили у Боякова, что он думает об этом послании президенту. И вообще не фейк ли все это.

- Я не хочу даже думать об этом. Фейк ли это или Доронина действительно написала письмо. Все это глупость невообразимая, - считает Эдуард Бояков. - Татьяна Васильевна не была в театра с февраля 2019 года. То есть почти два с половиной года. Ни одного нашего нового спектакля она не видела. Поэтому судить о том, хороши ли спектакли или плохи, она не может. То, что написано в письме, – это не ее личное мнение, а «умозаключения» с чужих слов. Это, во-первых. Во-вторых, несмотря на то, что она два с половиной года не появляется в театре, Татьяна Васильевна продолжает получать свою зарплату президента МХАТ. Размеры этой зарплаты есть в открытых источниках...

Владимир Путин и народная артистка СССР Татьяна Доронина во время церемонии вручения государственных наград РФ в Кремле, 2019 г. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Бояков не стал сплетничать и называть сумму. Но еще в середине мая Министерство культуры РФ опубликовало зарплаты руководителей подведомственных учреждений. Так вот, жалование Татьяны Дорониной за прошлый год составляла - более 531 тысячи рублей в месяц.

- В течение долгого времени Татьяна Васильевна говорила мне, что она хочет вернуться, что она выздоравливает, - продолжил Бояков. - Так было. Но потом, некоторое время спустя, началась организованная, заказная кампания против нынешнего руководства МХАТ им. Горького, против меня, против Захара Прилепина. Сейчас временно исполняет обязанности директора театра Олег Михайлов. В середине июля заканчивается его контракт. Минкульт должен утвердить кандидатуру директора. Мы надеемся, что это будет Михайлов. Но как будто бы у Дорониной есть другая кандидатура. Точнее не у нее, а у наших недоброжелатели, которые стоят за ее спиной. Думаю, «письмо Дорониной» к Путину появилось сегодня неслучайно. Кстати, если это письмо не фейк, а действительно его написала Татьяна Васильевна, то написано оно было давно. Несколько месяцев назад, я думаю.

- Я тоже обратила внимания, что про Бузову там ни слова и про спектакль «Чудесный грузин», в котором звезда "Дома-2" дебютировала. А ведь как пройти мимо такой скандальной темы: Ольга Бузова на мхатовской сцене….

- Вы правильно всё увидели. Люди, которые стоят за этими провокациями, манипулируют Татьяной Васильевной, они просто используют ее имя в своих интересах.

- Пользуются ее беспомощным положением, тем, что ей можно в уши лить все, что угодно. Она простодушно верит своему окружению. Собственно чего эти люди хотят, каких целей добиваются?

- На самом деле, там разные группировки, и у каждой свои интересы. Но если в целом, они хотят, чтобы творческая линия театра стала другой. Заодно хотят еще откусить кусочек да побольше от тех денег, которые должны быть выделены на реконструкцию театра. К сожалению, подобные вбросы очень мешают работе театра, раздражают коллектив. Но нас не сломить.

По информации «КП», сейчас готовится ответное письмо Путину, которое видимо подготовит не только руководство МХАТ, но и Министерством культуры РФ.

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