Торговая сеть "ВкусВилл" решила заняться продвижением толерантности в России

Москва - это не Сан-Франциско. Здесь гей-парады — запрещены Фото: REUTERS

Даже не пытайтесь вести «цивилизованную» дискуссию с маркетологами торговой сети «ВкусВилл», которые сняли в своей рекламной кампании лесбийскую семью. Они в два счета объяснят вам, что «современное потребительское общество стремительно сегментируется и бренду необходимо формулировать привлекательные месседжи максимальному числу этих потребительских групп». Они продемонстрируют результаты полевых исследований, свидетельствующих о том, что поколение 12+ значительно более толерантно относится к геям, нежели их родители; и вывалят еще пару вагонов мусора, который они впаривают на своих презентация и корпоративных брейнстормах.

Дискуссия с этими людьми должна быть максимально нетолерантна, если вообще она может быть. Не может быть никаких компромиссов, никакой терпимости, никакой игры по «их» правилам. Здесь — наши правила. И, к слову, российское законодательство — тоже на нашей стороне.

Делать вид, что ничего серьезного не произошло, что это лишь творческий эксперимент, личные причуды владельца розничной сети Андрея Кривенко — как минимум, глупо.

Сеть, у которой почти 1 тысяча магазинов, взаимодействует ежедневно с миллионами людей в самом буквальном смысле этого слова. С миллионами.

Торговые сети — это влиятельные бренды. Люди выбирают их примерно так же, как выбирают любимых музыкальных исполнителей или марку одежды. Оценивают имидж, стиль, декларируемые ценности.

Лесбийская семья — это именно про ценности. Никакого отношения к бизнесу этот рекламный ход не имеет, иначе набор «семей» выглядел бы совершенно по-другому.

Там, например, была бы семья выходцев из Средней Азии, с Кавказа; там была бы многодетная семья и семья благополучных и счастливых пенсионеров, которые заботятся о здоровом образе жизни. Это я перечисляю лишь самые очевидные крупные и растущие социальные группы в Москве и крупных российских городах.

Но ведь многодетная семья — это не модно, это не по-европейски. А ЛГБТ-образ, да еще в «месяц прайда» - это имидж современной западной компании. А еще, если акционеры ВкусВилла действительно планируют, как говорят, выводить свою компанию на биржу, тогда, нужно обязательно быть привлекательным для будущих западных акционеров. Вы понимаете, к чему я?

Вот только в чем дело. Владелец Вкусвилла Алексей Кривенко может воспитывать своих четверых детей, как он хочет. Предлагать им любые, самые продвинутые, самые современные ценности. Но при чем здесь мы?

Москва - это не Сан-Франциско. Здесь гей-парады — запрещены. И перевоспитывать нас, аккуратно и ненавязчиво продвигая враждебную нам тему, про то, что «у любви нет границ, цвета кожи и гендера» - не нужно.

Американский философ Сэмюэл Хантингтон в 1996 году написал знаменитую книгу «Столкновение цивилизаций», в которой отнес Россию в отдельную категорию и назвал ее «Православной цивилизацией».

Если мы настолько тупые и невежественные, что за 30 лет так и не смогли осознать сами себя и сформулировать свою национальную идею, можно воспользоваться этой работой знаменитого американца. Его концепция, по крайней мере, объясняет наше отличие от условного Запада и условного Востока.

Для того, чтобы сохранить собственную идентичность и сохранить страну на карте мира, нам необходимо держаться норм христианской этики и морали, которые должны быть незыблемыми даже в нашем светском государстве.

Стремительный распад ключевых общественных институтов, таких как семья, брак, община и даже отмена биологической, гендерной идентичности, ведут бывший христианский Запад к неминуемой катастрофе. Европа уже не в состоянии ассимилировать массы мигрантов, которые совершенно не намерены отрекаться от своих обычаев, веры и традиций. Европейцы в недалеком будущем обречены растворится среди них.

А нам-то это зачем?

Если бы в России было хоть сколько-нибудь развитое гражданское общество, магазинам «ВкусВилл» был бы объявлен национальный бойкот, и их пикетировали бы тысячи активистов. Тогда бы владельцам ритейлера даже в голову не пришло бы экспериментировать с рекламой. Но имеем мы то, что имеем. Сильное, суперцентрализованное государство.

В таком случае этому самому государству нужно не самоустраняться, а взять процесс под свой контроль, провести с компанией «ВкусВилл» воспитательную работу, если нужно, с привлечением разнообразных «соответствующих органов».

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