Пощады не будет: красавица-прокурор в пух и прах разнесла мольбы Михаила Ефремова о смягчении наказания

По мнению защитников, назначенное Ефремову наказание является чрезмерно суровым Фото: Иван МАКЕЕВ

Спустя год после смертельной аварии на Садовом кольце, которую Михаил Ефремов учинил под градусом, его защита решила добиваться снижения срока. Адвокаты вовсю готовятся к третьему, кассационному суду: в своей жалобе, как уже писал сайт kp.ru, Пётр Хархорин и Роман Филиппов указывали на образцовое поведение актера в колонии, выплаченную компенсацию в 4,6 млн рублей, а также, как ни странно, на наличие у Ефремова расстройства личности и алкогольной зависимости.

Теперь, как стало известно kp.ru, на кассационную жалобу отреагировала прокуратура. Государственный обвинитель - молодая и красивая дочь майора ФСБ Диана Галиуллина, которая в суде первой инстанции просила для артиста 11 лет колонии, направила в суд возражение, в котором в пух и прах разнесла доводы защитников.

И вот о чем пишет красавица-прокурор:

- По мнению защитников, назначенное Ефремову наказание является чрезмерно суровым и не соответствует исключительно положительной личности выдающегося артиста, безупречно характеризующегося коллегами, друзьями и членами семьи, но при этом одновременно страдающего органическим расстройством личности в связи со смешанными заболеваниями и синдромом зависимости от алкоголя, - в саркастичном тоне пишет гособвинитель, и далее широким гребнем проходится по всем пунктам кассационной жалобы адвокатов.

Как итог, приговор суда в виде 7,5 лет колонии прокурор просит оставить в силе

Так, например, защита настаивала, что необходимую экспертизу суд подменил допросом автоэксперта, который, к тому же не учёл. Мол, приглашённый со стороны защиты специалист утверждала, что погибший курьер Сергей Захаров не был пристегнут, а значит, мог погибнуть именно из-за этого. В ответ на это прокурор напомнила о судебно-медицинской экспертизе трупа: на теле Сергея Захарова просто не было живого места, а его машина была буквально смята джипом Ефремова.

Кроме того, как указывает прокурор, в суде над Михаилом Ефремовым не было зафиксировано существенных нарушений уголовного закона, а ведь именно они являются основанием для пересмотра дела. Виновность артиста - неоспоримый факт, получивший своё подтверждение в виде многочисленных доказательств. Также нельзя говорить и о полной моральной компенсации родственникам погибшего.

- По причине проявленной Ефремовым преступной небрежности, потерпевшие понесли невосполнимую утрату в виде потери близкого человека, вернуть его к жизни невозможно, равно как и полностью возместить причиненный в результате такого лишения моральный вред, - отмечает Диана Галиуллина. - А что касается аргументов о том, что осуждённый исключительно положительно характеризуется администрацией колонии и не имеет взысканий, то данное обстоятельство само по себе не является доказательством исправления. Таким образом, утверждения защитников о том, что осужденный представляет собой во всех отношениях положительную личность, представляется сомнительным.

Как итог, приговор суда в виде 7,5 лет колонии прокурор просит оставить в силе, а кассационную жалобу защиты - без удовлетворения. Когда стартует суд, пока неизвестно: дата первого заседания ещё не назначена.

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Третьему кругу в деле Михаила Ефремова быть: после суда первой инстанции и апелляции адвокаты артиста Роман Филиппов и Петр Хархорин подали кассационную жалобу. Защитники долго выжидали время, видимо, надеясь, что градус страстей вокруг актера спадет и суд лояльно отнесется к просьбе о снижении срока. Хотя на самом деле проект кассационной жалобы от другого адвоката Андрея Алешкина был готов еще полгода назад, и как оказалось, нынешняя жалоба частично копирует подготовленный им документ (подробности)