Домработница Пугачевой и Киркорова — о работе у звезд: аборты, воспитание Орбакайте, деньги из унитаза Кузьмина

Домработница Люся раскрыла все тайны поп-звезд. Фото: кадр из программы "Все тайны звезд"

Людмила Ивановна Дороднова работала у самых известных артисток СССР: Клавдии Шульженко, Тамары Миансаровой, Ларисы Мондрус, Аллы Пугачевой — убиралась, водила их детей в школу, кормила и воспитывала, а затем и перешла «по наследству» к современным — Филиппу Киркорову. Много лет ей доверяли тайны, но потом Люся была уволена. Теперь она свободна и больше ничего не скрывает.

ПРО УВОЛЬНЕНИЕ

«Филипп жаловался, что в последнее время ему хочется побыть одному. Видимо, был не в настроении, а я попала под горячую руку. «Езжай к себе в Марьино», говорит. Я и поехала. Отдала ключи и все. Без его согласия больше не появлюсь. Если скажет прибраться, цветы полить или еще что, приеду. Тоже самое и с Аллой. Хоть ночью, хоть днем. Выходного пособия не было. Но Филипп никогда не жалел ничего. Если мне чего хотелось, он говорил: «Ты знаешь, где деньги, бери и покупай».

Людмила Ивановна Дороднова работала у самых известных артисток СССР. Фото: кадр из программы "Все тайны звезд"

ПРО СЕМЬЮ

«Сразу скажу: для своей семейной жизни я не приспособлена. Муж, дети, ты должна, должна, обязана и должна. Я заботилась о других — они все были моими детьми. Начиная от Тамары Миансаровой, заканчивая Филиппом — все мои дети. Если бы у меня были свои дети, в этой жизни [со звездами ]бы я не жила. А мне эта жизнь оказалась дороже. Не жалею ни о чем. И что у меня нет ни мужа, ни детей — тоже. Если б мне сказали все начать заново, ничего бы не поменяла. Только если б разрешили начать с теми же, с кем была. И новых чтобы не было».

Люся в молодости. Фото: кадр из программы "Все тайны звезд"

ПРО АБОРТЫ

«Беременной я не была, но абортики — не один — сделала. Аборты, и не один, я сделала. Раз я сделала первый и второй, то и третий, и пятый ребенок мне не нужен. У меня работа была важнее, чем все остальное. Когда я с Аллой сошлась, ее Кристине было восемь лет. Надо было ей в школу — в школу отведу, надо домой привести, приводила. Я помогала, как могла. А своя семья? Если бы у меня были свои дети, то я не жила бы этой жизнью»

Много лет Люсе доверяли домашние секреты. Фото: кадр из программы "Все тайны звезд"

ПРО ДЕНЬГИ ИЗ УНИТАЗА КУЗЬМИНА

После того, как Владимир Кузьмин разозлился из-за ссоры с Аллой Пугачевой, он пошел и выкинул пачку денег в унитаз — домработнице пришлось их доставать:

«Ну было такое, да. Плавали деньги, куча такая. Мне приходилось их вынимать оттуда и сушить» (в другой раз Пугачева выкинула вещи Кузьмина с балкона, а горничная побежала их собирать на улице).