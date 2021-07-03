МХАТ ответил Татьяне Дорониной: «Вас вводят в заблуждение и дезинформируют»

МХАТ им. Горького Татьяна Доронина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Несколько дней назад в Сети появилось факсимиле рукописного письма бывшего худрука и нынешнего президент МХАТ им. Горького 87-летней Татьяны Васильевны Дорониной президенту России Владимиру Путину. В этом письме она призвала главу государства способствовать немедленной смене руководства МХАТ, а происходящее в театре сейчас охарактеризовала как «хулиганский, извращенный, пошлый развлекательный эстрадно-цирковой балаган».

Худрук МХАТ Эдуард Бояков в интервью kp.ru предположил, что «люди, которые стоят за этими провокациями, манипулируют Татьяной Васильевной, они просто используют ее имя в своих интересах». В середине июля истекает контракт у врио директора театра Олега Михайлова. Непроста это письмо появилось именно сейчас, считает Бояков: «как будто бы у Дорониной есть другая кандидатура. Точнее, не у нее, а у недоброжелателей, которые стоят за ее спиной».

3 июля представители театра обратились к Татьяне Дорониной с открытым письмом. Документ подписали несколько актеров, врио директора Олег Михайлов, худрук Эдуард Бояков, а также их заместители. Kp.ru приводит текст письма полностью:

«Уважаемая Татьяна Васильевна!

Из средств массовой информации мы с удивлением узнали о письме к Президенту Российской Федерации В.В. Путину за Вашей подписью. Это письмо было растиражировано в СМИ и в интернет-каналах с факсимиле Вашего почерка.

Мы не имеем возможности и желания проводить графологическую и почерковедческую экспертизы, однако мы очень озабочены тем, что Ваше имя используется в целенаправленной кампании против великого МХАТ.

Мы не можем оставить это обстоятельство без внимания и вынуждены реагировать на появление в публичном пространстве письма от имени Президента театра, потому что оно несет репутационные риски для театра, и для Вас, как президента театра.

Так как в последнее время Вы не отвечаете на наши письма и звонки, никак не реагируете на наши записки и наше желание наладить с Вами контакт, мы решили обратиться к Вам публично.

В письме за Вашей подписью мы увидели факты, не соответствующие действительности, многочисленные ошибки и неточности. Мы бы хотели обратить Ваше внимание лишь на некоторые из них.

Так, Вы пишете, что в театре «уничтожены декорации лучших и любимых зрителями спектаклей. Оставшиеся спектакли: «Мастер и Маргарита», поставленный прекрасным Беляковичем, – фактически уничтожен». Мы готовы показать Вам и декорации, которые мы бережно храним как наше наследие, и спектакль «Мастер и Маргарита», который и поныне с успехом идет в театре.

Далее: «Синяя птица» Станиславского, которую мы свято хранили 30 лет, играется новыми приглашенными актерами». Думаем, Вас ввели в заблуждение и здесь: спектакль – жемчужина нашего репертуара, наследие Станиславского – идет в исполнении артистов труппы МХАТ, никакие приглашенные актеры в нем не задействованы. Более того, как и всякий спектакль, который живет на сцене десятилетиями, «Синяя птица» была восстановлена. Для этого мы провели огромную исследовательскую работу в архивах, изучали фотографии, костюмы, афиши, световые и звуковые партитуры, прописанные еще Станиславским. В спектакль вошли уничтоженные советской цензурой сцены. В результате зритель видит ту самую постановку, которую создал Константин Сергеевич 113 лет тому назад. И для зрителей, и для работников театра разница между тем, каким был спектакль и каким он стал, очевидна.

Вы называете свой МХАТ «хулиганским извращенным пошлым развлекательным эстрадно-цирковым балаганом с матом и неграмотным, нерусским языком». Если бы Вы смогли приехать в театр, если бы за целый год нашли возможность посмотреть репертуар, Вы бы лично убедились, что ни в одном нашем спектакле нет ни мата, ни насилия, ни неграмотного русского языка, поскольку Чехова, Островского, Булгакова и крупнейших современных писателей сложно обвинить в косноязычии.

Все это наводит на мысль, что Вас, как президента театра, намеренно вводят в заблуждение и дезинформируют.

В нашем театре на сегодняшний день служат 370 человек, из них в труппе – 90 артистов. У нас сплоченный, сильный и дружный коллектив, который вы называете непрофессионалами. И это открытое письмо мы, народные артисты, руководители всех подразделений МХАТ, включая творческий департамент и труппу - профессионалы, которые много лет служат русскому театру, работавшие директорами Камерного музыкального театра им. Б. Покровского и музея-квартиры А. Солженицына, создатели крупнейших фестивалей и театров, технические директора ведущих московских театров, продюсеры национальных и международных событий - пишем от имени большого коллектива.

Несколько человек - ничтожное меньшинство - которые не желают влиться в наш коллектив и строить дальше наш великий театр, никак не влияют на МХАТ. Хотя и пытаются дестабилизировать обстановку, и, как мы думаем, постоянно вводят Вас в заблуждение. Однако коллектив это не дестабилизирует, а совсем наоборот – укрепляет и объединяет. Потому что и артисты, и работники театра работают только за одну идею, идею русского театра.

Театр живет полноценной жизнью. Спектакли, которые мы выпустили в этом сезоне, проходят при аншлагах, они широко освещаются в СМИ. Сам театр получил признание выдающихся деятелей культуры: Андрея Кончаловского, Михаила Шемякина, Владимира Меньшова, Владимира Бортко, Сергея Соловьева, Евгения Водолазкина, Юрия Кублановского и др.

Если у Вас есть вопросы, если Вы хотите убедиться во всем вышесказанном собственнолично, мы готовы к открытому разговору. Потому что для нас совершенно очевидно, что Вы не владеете объективной информацией, фокус Вашей линзы смещен. Посмотрите то, что мы сделали за последний год. Мы готовы показать и рассказать, мы готовы к диалогу.

Очень надеемся, что письмо, адресованное Президенту Российской Федерации В.В. Путину, написано не Вами, а кто-то намеренно воспользовался Вашим добрым именем и всенародной известностью.

От имени коллектива МХАТ им. М. Горького:

Валентин Клементьев, народный артист РФ;

Михаил Кабанов, народный артист РФ;

Леонид Якубович, народный артист РФ;

Олег Михайлов, врио директора МХАТ им. М. Горького;

Эдуард Бояков, режиссер, художественный руководитель МХАТ им. М. Горького;

Мария Кубланова, заместитель художественного руководителя по внешним коммуникациям МХАТ им. М. Горького;

Анжела Тушинская, заместитель художественного руководителя по творческой части МХАТ им. М. Горького;

Дмитрий Ляшков, заместитель художественного руководителя по художественно-постановочной части МХАТ им. М. Горького;

Татьяна Герасенкова, заместитель директора - директор административно-правового департамента МХАТ им. М. Горького».

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Эдуард Бояков о письме Дорониной к Путину: «Люди, которые за этим стоят, манипулируют Татьяной Васильевной, используют ее имя в своих интересах»

На днях в Сети появилось письмо народной артистки СССР, в котором она просит поменять руководство МХАТ им. Горького (подробности)