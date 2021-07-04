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Здоровье4 июля 2021 10:21

Можно ли делать прививку от коронавируса при эпилепсии и диабете 1-го типа

Читателей «КП» консультируют эксперты Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Анна НИКОЛАЕВА
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Нужно, чтобы перед вакцинацией состояние было компенсированным, то есть не было обострений

Нужно, чтобы перед вакцинацией состояние было компенсированным, то есть не было обострений

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Продолжаем отвечать на самые частые народные вопросы о последствиях COVID-19 и вакцинации от коронавируса. Сегодня наш консультант - заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Наталья Пшеничная.

? Подскажите, пожалуйста, как сейчас решается вопрос с вакцинацией больных с аутоиммунными заболеваниями? У меня из-за синдрома Тернера развилась аутоиммунность, аутоиммунный диабет 1 типа и алопеция. Можно ли мне прививаться? Спасибо. Елена.

- Данные заболевания не являются противопоказанием для вакцинации. Наоборот, некоторые ваши болезни, в частности, сахарный диабет 1-го типа, повышают риск развития тяжелого течения COVID-19.

! Важный момент: нужно, чтобы перед вакцинацией ваше состояние было компенсированным, то есть не было обострений.

? Скажите, пожалуйста, можно ли моему сыну, который страдает эпилепсией, делать прививку от ковида? Обращаюсь ко всем врачам в поликлиниках, никто не знает, говорит, что надо подумать…Читатель.

- Вакцинировать вашего сына можно, но с осторожностью. Врач должен быть предупрежден о существующем заболевании, состояние пациента должно быть стабилизировано (без обострений).

Сыну нужно принимать препараты для лечения эпилепсии, назначенные врачом, на постоянной основе и не прерывать их прием во время проведения вакцинации.

В процедурном кабинете, где поводится вакцинация, должны быть препараты, обладающие противосудорожным действием (поэтому пациентам с хроническими заболеваниями предпочтительно вакцинироваться в поликлиниках, а не, скажем, во временных пунктах вакцинации в торговых центрах. - Ред.).

? Мы супруги, живём вместе, переболели почти одновременно чем-то похожим на грипп или простуду с температурой, причём раза два. Муж сдал анализ на антитела к коронавирусу через два месяца после последнего заболевания. Антитела в крови появились. Я сдавала анализы дважды до и после сдачи анализов мужем. У меня не появились антитела. Почему так получилось? И стоит ли мне делать прививку? У меня много хронических заболеваний (анемия и тд). Заранее спасибо. Татьяна.

- Ситуации, подобные вашей (отсутствие антител после предполагаемой болезни. - Ред.), встречаются. Особенно после легкой формы заболевания. Организм не отреагировал должным образом на инфекцию.

Также возможно, что антитела у вас были, но быстро исчезли. Наконец, не исключено, что вместе с супругом вы болели ОРВИ, а не COVID-19. А антитела к SARS-CoV2 ваш муж приобрел после какого-либо другого эпизода инфекции.

В любом случае вам стоит вакцинироваться. Если антитела у супруга были выявлены в низком количестве, то ему тоже необходима вакцинация.

Уважаемые читатели! Если у вас есть вопросы о коронавирусной инфекции и вакцинации, присылайте их по электронной почте на адрес dobruhak@kp.ru c пометкой «Ковид-вопросы».

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