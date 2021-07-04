Буря в бокале шампанского

Крупнейший производитель элитного алкоголя Moet Hennessy приостановил поставки своего шампанского в Россию Фото: Shutterstock

Поправки к закону «О регулировании алкогольной продукции» вызвали скандал. В соцсетях возмущаются, что новые правила якобы вынуждают иностранных производителей шампанского переименовывать свой напиток в игристое вино, а шампанским теперь можно именовать только алкоголь российского производства. Об этом резко высказался публицист Сергей Мардан в своей колонке «Евгений Онегин пил не шампанское, а шмурдяк». А крупнейший производитель элитного алкоголя Moet Hennessy на этом фоне даже приостановил поставки своего шампанского в Россию.

Наш колумнист Дмитрий Михайлин объясняет: все не так страшно. Чтобы это понять, ему понадобилось просто внимательно прочитать текст поправок к закону. Слово – Дмитрию Михайлину.

ЗРЯ ФРАНЦУЗЫ ВОЛНОВАЛИСЬ

Все уже отсмеялись над тем, что шампанское теперь может быть только российским? А у меня с чувством юмора не очень, поэтому я прочитал поправки в 171-ФЗ «О регулировании алкогольной продукции».

Так вот, об этом там нет ни слова. Я, конечно, не юрист, тем более, не юрист «Моет Хеннесси» - а именно от них пошел слух, что они теперь обязаны переименоваться в игристое - но даже я понял, что смысл этих пунктов закона вообще в другом.

Он в том, что в России теперь разрешено именовать игристое вино шампанским - но только в сочетании с другими словами - например, «Российское шампанское» и «Советское шампанское». Зря, что ли, так долго раскручивали эти бренды. И это, если я, опять же, правильно понимаю, никак не противоречит претензиям французов на исключительность слова «шампанское» - просто шампанскими вина называть нельзя. И, разумеется, никто не запрещал французам называть свои игристые вина шампанским.

В заключение - несколько цифр и фактов.

Доля всех игристых вин Moet в России не превышает 2 процентов.

Негламурное "Советское шампанское" - это один-в-один гламурное просекко.

Настоящие российские игристые, они же шампанские, вина, сделанные по классической технологии - более чем существуют. Мой фаворит - блан-де-блан Абрау Дюрсо, но классические шампанские вина делают и Esse, и Голубицкая (марка Tete), и Шато Тамань, и Фанагория, да кто только ни делает. И очень большой вопрос, какое шампанское лучше. А если по соотношению цены и качества - то, собственно, и вопроса никакого нет, русское лучше.

Прежде, чем ржать, услышав звон, попытайтесь хотя бы примерно понять, откуда он. А он оттуда, что наше государство системно и целенаправленно наводит порядок в винной отрасли - для вас же, между прочим, старается. Чтобы в магазинах остались только качественные вина, в том числе русские, а не всякий шмурдяк непонятно откуда.

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