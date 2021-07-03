Останемся без «Вдовы Клико»: крупнейший производитель элитного шампанского приостановил поставки в Россию

Производитель шампанского Moet Hennessy приостановил поставки в Россию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Похоже, не видать нам теперь ни «Вдовы Клико», ни даже «Дом Периньона». По крайней мере, какое-то время. Дело в том, что производитель этих элитных марок шампанского - компания Moet Hennessy - направила российским партнерам письмо, в котором сообщает о приостановке поставок своей продукции в нашу страну «на неопределенный срок».

Причина - в поправках к закону «О регулировании алкогольной продукции», которые были приняты 2 июля. Согласно документу, в списке алкогольной продукции вместо понятия «игристое вино (шампанское)» теперь значится «игристое вино, включая российское шампанское».

Эта фраза и вызвала вопросы у боссов Moet Hennessy. По их мнению, документ (цитируем письмо) «обязывает производителей шампанских вин из французского региона Шампань переименовать их продукцию в игристое вино». Чего они (то бишь французские производители шампанского) делать не намерены.

Действительно ли всем производителям шампанского теперь придется менять название на «игристое вино»? Как поясняют эксперты алкогольного рынка, российские законы не могут отменять международных названий напитков, поэтому переживают французы зря. А президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович вообще назвал письмо Moet Hennessy «криком на пустом месте».

- Это шантаж без каких-либо доказательств. Шампанское в Россию поставляют еще два десятка других производителей, и из них никто не возмущался. Не хотите возить - не возите. В России игристое вино не хуже. Наши потребители не останутся без игристого вина, такого же по качеству, вкусу и аромату, - приводит РИА Новости слова Поповича. - Мы никого и никогда не заставляем называть алкогольную продукцию иначе, чем называет сам производитель. Мы всего лишь просим доказать ее соответствие российским стандартам на игристое вино и указать это на этикетке. А слово «шампанское» на этикетке им никто не запрещает.

Впрочем, поправки к закону все же вводят некоторые изменения для импортеров. Дело в том, что на каждой бутылке должна стоять информация о том, что напиток соответствует определенной категории. А поскольку категория теперь именуется «игристое вино», то и на этикетке должны быть написаны именно эти слова - если, конечно, напиток прошел сертификацию. Их можно указать, например, на контрэтикетке - наклейке с обратной стороны бутылки с дополнительной информацией. На лицевой же стороне бутылки, как и прежде, продолжит красоваться слово «шампанское».

По оценкам экспертов, на долю напитков компании Moet Hennessy приходится от 1 до 2 процентов импортного шампанского на российском рынке. Так что какое-то время без «Вдовы Клико» россияне, пожалуй, проживут.

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