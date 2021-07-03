Евгений Онегин, оказывается, пил не шампанское, а шмурдяк

Все иностранное шампанское, по закону, теперь просто "игристое вино" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Вдовы Клико или Моэта

Благословенное вино

В бутылке мерзлой для поэта

На стол тотчас принесено»

Александру Сергеевичу Пушкину было невдомек, что свои блистательные строки он посвятил не благородному шампанскому (которое 200 лет назад в России могло быть только французским), а какому-то несертифицированному Росалкогольрегулированием шмурдяку.

Новый федеральный закон 171-ФЗ «О регулировании алкогольной продукции» запрещает называть шампанским все вина, кроме «российского шампанского», произведенного на территории России. И, соответственно, обязывает производителей шампанских вин из французского региона Шампань переименовать их продукцию в «игристое вино».

Естественно, французские производители впали немного в ступор, а когда пришли в себя написали своим партнерам, что поставлять свое «игристое» в Россию они больше не имеют никакой возможности. В общем, Au revoir…

Но, реплика эта совсем не причудах российской экономики, которая принимает иногда такие формы, что удивляются даже капиталисты в 15 поколении. Поговорить имеет смысл об устройстве всей российской власти. Поскольку, в данном случае облажался не просто какой-то конкретный чиновник, которого можно было бы просто тихо уволить, а все ключевые элементы властной конструкции Российской Федерации.

Принять федеральный закон — это вам не козявки в носу ковырять. Тут соблюдается бесчисленное количество регламентов, циркуляров, собираются подписи сотен уважаемых людей, многие из которых ездят на дорогих служебных машинах и имеют допуск к госсекретам.

Проект закона или поправок сначала долго готовят и согласовывают в профильном министерстве Правительства РФ.

Потом «за» (или «против») закона голосуют 450 депутатов Государственной думы.

Потом то же самое делают 200 членов Совета Федерации.

И уже в конце, для того, чтобы закон вступил в законную силу его подписывает Президент Российской Федерации. А значит на финальной стадии документ еще раз под микроскопом рассматривают в Администрации Президента.

Как так получилось, что ни один человек из писавших, согласовывавших, голосовавших за поправки к этому самому 171-ФЗ, не удосужился его хотя бы прочитать?

Я не спрашиваю, для чего нужно Росалкогольрегулирование. Его создатель и первый руководитель Игорь Чуян с 2018 года находится в международном розыске. Но, ведь контролирует все алкогольные доходы всемогущий Минфин? И с марта 2020 года у нас новое правительство, которое без всякого сомнения поставило визу на проекте поправок к закону?

А чем занимались 450 бывших теперь уже депутатов Госдумы? Не только профильного комитета, но и персонально всех голосовавших за поправки? А уважаемые сенаторы? Они тоже ничего не читают из того, за что голосуют?

Я вполне допускаю, что процесс подписания поправок к такому законодательном акту для президентской канцелярии может быть чистой формальностью, хотя и тут определенные сомнения все равно меня не оставляют. Если это формальность, тогда пусть правительство и несет всю полноту ответственности. Не царское это дело определять количество этанола в «винном напитке» и пальмового масла в «сырном продукте». Это вообще десакрализация власти. За такое раньше 58 статью УК РСФР давали.

Вы представляете, сколько людей могло бы быть арестовано, случись подобное в 1937 году?

Вот и у меня аж дух захватывает от перспектив...

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