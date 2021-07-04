Известный ведущий показал располневшую Татьяну Догилеву с синяком

От взора поклонников не укрылся синяк на руке кумира

Татьяна Догилева в последнее время сильно изменилась. Поклонники отмечают, что их любимица совершенно не похожа на себя прежнюю. Некоторые и вовсе предполагают, что у изменившейся Татьяны Анатольевны появились серьезные проблемы со здоровьем. Народная артистка располнела и заметно постарела.

Известный ведущий Николай Злобин разместил в блоге по-настоящему редкий кадр. На фотографии он позирует с актрисой Татьяной Дорониной. "Блондинка за углом", - подписал он снимок.

64-летняя звезда фильмов "Блондинка за углом", "Забытая мелодия для флейты" и "Одна на миллион" позирует без макияжа и мило улыбается. На ее руке можно заметить большой синяк.

Он не ускользнул от взора подписчиков. "Что за синяк у Догилевой на руке? Почему актеры так плохо живут", - поинтересовался один из поклонников.

Другие отметили, что не сразу узнали актрису: "Время беспощадно", " Да, бегут года", "Догилеву не узнал".

Ранее Татьяна Анатольевна рассказывала, почему располнела. "Это связано с моим здоровьем, с некоторыми изменениями", - заявляла она, не вдаваясь в подробности.

При этом заверила - изменившаяся внешность и лишний вес ее не волнуют. "Я перешла в другую возрастную категорию, и я изменилась внешне с возрастной категорией, перестала бороться за молодость и решила принимать себя такой, какая я есть. Не худею, ботокс не колю, ничего не отрезаю", - рассказывала артистка.

По ее признания, как только она решила больше не истязать свой организм, совершенно неожиданно в профессиональной карьере случился рывок. За располневшей артисткой выстроилась очередь из режиссеров, как когда-то много лет назад. "Я смело вступила в роли комедийных старух… Пыталась как-то бороться и переживала, а потом стала играть этих комедийных женщин в возрасте", - признается с улыбкой любимица миллионов.