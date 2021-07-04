Пышнотелая Анфиса Чехова оскорбила бурятских женщин и угодила в грандиозный скандал

Телеведущая Анфиса Чехова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Анфиса Чехова известна своими провокационными высказывания. Однако на этот раз знаменитость угодила в грандиозный скандал. В эфире одного из телешоу пышнотелая ведущая оскорбила бурятских женщин.

Во время задушевной беседы Анфиса Чехова разоткровенничалась о том, как она поддерживает свою природную красоту. По словам звезды, которую природа щедро одарила пышными формами, однажды с ней произошло страшное.

"Врач-косметолог вкачал мне литр гиалуронки, и я стала бурятской женщиной. Два месяца я не могла смотреть на свое отражение, ненавидела свое лицо. Я была как алкоголичка, избитая своим сожителем. Ненавидела свое отражение», - не подумав, ляпнула Анфиса Чехова в эфире передачи «Скажи, подруга» на канале «Домашний».

Ее слова произвели эффект разорвавшейся бомбы. К ней в блог набежали возмущенные бурятки. Они стали проклинать звезду. Дамы обвинили ее в расизме.

"Отвратительная передача, ждем извинений за расистские высказывания в отношении бурятских женщин", "Идите лучше позагорайте, да пофоткайтесь в купальнике, телевидение - не ваша тема. Там надо сначала думать, а потом говорить", "Извинись за свое интервью про бурятское лицо! И впредь не упоминай бурятов", "Помидорами и яйцами закидаем. Не приезжай в Бурятию нашу красивую", "Отекшим лицо может быть у каждого, зачем сравнивать с какой-то национальностью?! Это совсем не смешно. У нас многонациональная страна, не нужно расизма", "Вы, оказывается, националистка, зачем так оскорбляете бурят?! Вы вряд ли видели хотя бы раз Бурятию, мы очень красивые и даже утром. Попробовали бы вы так высказаться про чеченок или татарок, к примеру. Лично я - бурятка по национальности, считаю ваши речи оскорбительными", - возмутились женщины.

Затравленная Чехова после поднятой шумихи поспешила принести извинения. Телеведущая сообщила, что из-за переживаний не спала всю ночь.

"Дорогие бурятские женщины! Мне очень неприятно от того, что, не подумав, я оскорбила вас и причинила вам боль своей фразой. Я прошу у вас прощения за свою непозволительную фразу! Несмотря на то, что я правда не вкладывала в нее тот смысл, который многие увидели, я не имела права таким образом высказываться", - покаялась Анфиса.

Ведущая пообещала впредь тщательнее следить за тем, что говорит. "Я считаю женщин любой нации, возраста, веса, вероисповедания красивыми! Простите, что ляпнула глупость, не подумав, позволила дурацкой и оскорбительной фразе, которую я произнесла бессознательно, причинить боль людям, принадлежащим к удивительной и уникальной нации с глубокой историей и с лицами, отличными от европейских, но от этого не менее прекрасными. Я получила хороший урок, который научит меня впредь тщательней следить за тем, что я говорю, не только в эфире, но и в жизни!", - не унималась раскланиваться знаменитость.