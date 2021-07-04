Опасно ли делать прививку, если недавно переболел коронавирусом, и кому надо сдавать анализ на антитела

Врач развенчал мифы о прививках от коронавируса. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Кто-то делает прививку, чтобы обезопасить от COVID-19 себя и близких. Кому-то просто нужен QR-код. Стоит ли перед уколом сдавать анализ на антитела? Опасно ли вакцинироваться, если переболел «короной» совсем недавно? И кому пора идти на ревакцинацию?

Вакцинолог, врач-педиатр Евгений Тимаков в эфире Радио "Комсомольская правда" ответил на актуальные вопросы и развенчал несколько мифов о прививках.

- Евгений Юрьевич, давайте объясним, что нужно делать, если человек переболел (допустим, год назад, когда была серьезная вспышка коронавируса), или если вакцинирован уже несколько месяцев назад. Какую выбрать вакцину – «Спутник V», «Спутник Лайт»?

- Если человек делает прививку в течение полугода после полного курса вакцинации или после перенесенной болезни, если она была в клинической форме, то есть были какие-то симптомы, то по факту защита особо не усиливаются. Вакцинация в этих случаях в принципе не показана. Но и хуже от этого не будет, осложнений нет, ухудшения состояния иммунитета нет. То есть прививка не влияет лучшим или худшим образом.

Если же прошло полгода, то у человека есть риск заболеть коронавирусной инфекцией, и очень сильный. Причем мы не смотрим сейчас на уровень антител. Влияет активность вирусонейтрализующих антител и активность Т-клеточного звена. Так вот, было показано в огромном количестве работ, что нужна ревакцинация. И ревакцинация в разы повышает как раз эти вируснейтрализующие антитела и тренирует Т-клетки памяти, что было доказано при пункции костного мозга.

Соответственно, нужно вакцинироваться через 6 месяцев мы после перенесенной болезни или ревакцинироваться после сделанной прививки. Достаточно однократной дозы вакцины, но той, которая хорошо стимулирует иммунитет и формирует Т-клеточную память. Это «Спутник». Тем, кто перед этим болел или вакцинировался, достаточно «Спутника Лайт». Если же человек не болел и не вакцинировался, то нужно делать две дозы «Спутника V».

- Сейчас в Москве «Спутник Лайт» доступен с 1 июля в павильонах «Здоровая Москва». «Спутник V» - во многих поликлиниках. То есть это не вопрос. Однако есть мнение, что надо обязательно, прежде чем сделать повторную вакцинацию или первую вакцину получить, измерять уровень антител. ВОЗ считает, что это совершенно не нужно. Но на этом отлично зарабатывают различные медицинские учреждения, антитела измеряют за весьма солидные деньги, в поликлинику не записаться практически, очереди огромные. Давайте развеем и этот миф тоже.

- Во-первых, когда мы идем сдавать анализы, у нас есть огромный риск столкнуться с больными коронавирусной инфекцией и заразиться.

Во-вторых, уровень антител, повторяю, не влияет на степень защиты, тем более от индийского штамма. Есть единственный тест, который ВОЗ одобрила, онесть у нас в стране, это система Abbott, и там уровень антител должен быть больше 800, чтобы хоть как-то защититься от британского штамма, а от индийского мы еще не знаем.

Когда есть резон обследоваться? Когда у нас есть хронические заболевания или есть риск тромбообразования. В этом обоснованность какая-то есть, чтобы не было обострения скрытого процесса. Можно сдать анализ на антитела, если болели или чувствовали себя дискомфортно 2 - 3 месяца назад и не обращались к врачу, не уверены, был ли это коронавирус. В этом случае обследоваться можно. Но, еще раз говорю, от прививки даже после перенесенной инфекции для иммунитета нагрузки не будет. Во многих странах ревакцинация идет уже через 3 месяца, а не через шесть, как у нас, а в части стран через месяц после перенесенного заболевания заставляют делать прививку.

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