Кто и зачем манипулирует Татьяной Дорониной: чтобы получить МХАТ или ее элитные квартиры?

Художественный руководитель МХАТ имени Горького Татьяна Доронина Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Письмо Татьяны Дорониной президенту России Владимиру Путину наделало много шума. Ну еще бы! Народная артистка СССР критикует руководство нынешнего МХАТ им.Горького, и просит его срочно сменить. Происходящее сегодня в театре Доронина характеризует как «хулиганский, извращенный, пошлый развлекательный эстрадно-цирковой балаган».

Ну а МХАТ уверен, что «письмо Татьяны» (Дорониной) писалось под диктовку. На днях театр обратился к ней со своим открытым письмом. В нем сказано: Татьяну Васильевну намеренно вводят в заблуждение и дезинформируют.

«Руками Татьяны Васильевны ведется информационная война против нынешнего руководства МХАТ им. Горького и лично против художественного руководителя Эдуарда Боякова, - так думают в театре. – За этим стоит группа людей, с которыми Татьяна Васильевна довольно тесно общается. В сети регулярно появляются написанные якобы ее почерком рукописные послания с требованием уволить Эдуарда Боякова, с обвинениями его в непрофессионализме и бездарности. Однако президент МХАТ им. Горького Татьяна Доронина два с половиной года не была (!) в театре, она не видела ни одного спектакля обновленного МХАТ и не может иметь собственного представления о том, что там происходит».

Что это за «группа людей», которая изолировала пожилую артистку и ею манипулирует? Информацию о делах МХАТ им.Горького она получает от них. Соответственно, - с их оценками и выводами.

Действительно, есть люди, заинтересованные в том, чтобы во МХАТе сменилось руководство. Есть несколько артистов, которые пытаются дестабилизировать обстановку с момента прихода нового худрука Эдуарда Боякова. И это давно известно. Есть группа преданных поклонников Дорониной, хейтеры в соцсетях (хейтят они не Татьяну Васильевну, а нынешнее руководство МХАТ). Есть обиженный драматург, чьи пьесы Бояков убрал из репертуара. Про это Бояков сам рассказывал: «Когда я пришел в этот театр, в репертуаре была пьеса со сценой подробного обсуждения героем спектакля и "мамочкой-сутенершей" разницы в ценах за анальный секс и классический. Но тому театру (которым тогда руководила Доронина – Ред.) такая "жаркая" тема не помогала...». Говорят, что плодовитый драматург затаил обиду. При Дорониной он получал миллионные авторские отчисления за свои опусы. При Боякове этой «кормушки» лишили. И очень недоволен.

Еще по театру ходят упорные слухи, что началась борьба за наследство Татьяны Васильевны в самом прямом и житейском смысле.

Татьяне Васильевне в сентябре исполнится 88 лет. Возраст почтенный. Детей, то есть прямых наследников, у нее нет. Имеются ли дальние родственники, внучатые племянники, троюродные сестры, - неизвестно. Но есть близкий круг из числа единомышленников. В этот круг входит, например, 31-летний красавец-артист Дмитрий Корепин. На вид - натуральный бодибилдер атлетического сложения. Он тоже воюет с нынешним руководством МХАТ, за что был уволен, но по суду восстановлен на работе. Не раз он публично выражал преданность Татьяне Васильевне. Доронина взяла над ним покровительство. И даже как будто бы пообещала его родной бабушке о нём позаботиться. Пока же о нем заботится театр - Дмитрий живет в общежитии МХАТ. Почему бы ему, бесквартирному, не почувствовать себя наследником Татьяны Васильевны?

Говорят, что Доронина владеет элитной недвижимостью на Фрунзенской набережной. Есть у нее квартира с видом на Москва-реку в генеральском доме, где жил когда-то маршал Жуков. Есть еще вторая квартира в соседнем доме, в котором жил Лазарь Каганович. Элитное жилье в Хамовниках стоит 600 - 700 тысяч рублей за квадратный метр.

С января 2019 года Татьяна Васильевна не появляется в театре. Где она пребывает всё это время? По информации её ближайшего окружения (у Дорониной есть водитель, помощник), в основном живет в номенклатурном подмосковном санатории в Барвихе на Рублёво-Успенском шоссе. Туда можно попасть и за плату: сутки пребывания по базовой программе - от 17 700 рублей. Опять же со слов ее помощников, полтора года Татьяна Васильевна не выходит на улицу. Состояние здоровья народной артистки неважное – проблемы с ногами, подводит зрение и т. д. Театр обеспечивает её соцпакетом, водителем и помощником. Все привилегии, которые были при ней, сохранились. Более того, как президент МХАТ им. Горького (чисто номинального, как мы понимаем), она продолжает получать ежемесячную зарплату - более 531 тысячи рублей в месяц. И это не сплетня.

Министерство культуры РФ ежегодно публикует зарплаты руководителей подведомственных учреждений. Среди них – и Татьяна Доронина. Когда ее зарплата была обнародована, публика стала страшно возмущаться и писать в соцсетях: «На фоне уровня жизни миллионов россиян, многие руководители потеряли стыд, получая такие огромные зарплаты. При этом они сидят в санаториях. Хочется задать вопрос: где совесть забыли? За какой "талант" платят такую зарплату? Особенно когда человек не работает?».

Говорят, что подтекстом скандалов во МХАТе может быть и грядущая реконструкция театра. Государство пообещало выделить на эти цели 10 миллиардов бюджетных рублей. Сейчас идут подготовительные работы. В театре пока проведен только косметический ремонт: поменяли обивку на креслах в зрительном зале, достали с чердака какую-то старую люстру, отмыли ее и повесили. Но это все семечки. Впереди – другой масштаб и другие бюджеты. В театр потекут миллиарды. За них-то и ведется борьба руками без малого 88-летней актрисы.

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