Мишустин заявил об открытости России для Европы и предложил вкладывать в нашу страну деньги

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с представителями российского и иностранного бизнеса в выставочном комплексе "Екатеринбург-Экспо". Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

В понедельник в Екатеринбурге Михаил Мишустин примет участие в пленарном заседании международного промышленного форума и выставки ИННОПРОМ-2021. В столицу Урала премьер прилетел накануне, чтобы отдельно встретиться с российскими и иностранными бизнесменами.

- Технологическое обновление переживает сегодня большинство экономик. В новых условиях особенно важно развивать российскую промышленность в тесной кооперации с зарубежными странами - нашими партнерами, подчеркну, конечно же, в формате взаимовыгодного сотрудничества, - обратился Мишустин к бизнесменам.

Как отметил премьер, «наша экономика остается открытой для европейских коллег, и мы продолжаем развивать механизмы инвестиционно-технологического партнерства».

Отдельно премьер остановился на вопросах цифровизации.

- Распространение коронавируса в целом создало риски для глобальной макроэкономической стабильности, внесло дисбаланс в производственный сектор, мировую торговлю, но вместе с тем и придало ускорение процессам цифровизации, стало своего рода катализатором для большого количества изменений, которые копились многие годы в индустрии промышленности, - отметил Мишустин.

По его словам, те компании, которые быстрее овладели новыми технологиями, получили конкурентное преимущество на рынке.

Мишустин также отметил, что решение стран о переходе на низкоуглеродное развитие и снижении выбросов в атмосферу потребует трансформации мировой экономики и станет стимулом для развития новых технологий в промышленности, в энергетике, в транспортной отрасли.

- В России с использованием локализованного оборудования построено уже порядка 2,5 гигаватт зеленой генерации. В ближайшие три года этот показатель мы собираемся увеличить более чем в два раза - до 5,4 гигаватт уже к 2024 году, - рассказал Мишустин.

Премьер также заявил, что России стоит повысить экологический сбор для трудноперерабатываемых и неперерабатываемых товаров и упаковок.

- Закрепить нужно в законодательстве количественные требования по использованию вторичного сырья при производстве товаров и упаковки. И, конечно, тогда дифференцировать ставки экологического сбора в зависимости от экологичности товаров. Но предусмотреть повышенный коэффициент можно для трудноперерабатываемых и вообще не перерабатываемых товаров и упаковок, - сказал Мишустин. По его словам, в правительстве сейчас этот вопрос уже прорабатывается.