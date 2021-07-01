Мишустин поручил организовать вакцинацию чиновников на рабочих местах Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Председатель правительства России Михаил Мишустин дал поручение организовать вакцинацию чиновников от коронавируса, рассказал источник в кабинете министров.

Как передает РИА Новости, чиновников будут прививать в добровольном порядке, в том числе на рабочих местах. Поручение предполагает «обеспечение возможности вакцинации сотрудников», сказал собеседник агентства.

Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что вакцинация от коронавирусной инфекции в России остается добровольной.

Сам глава государства во время «Прямой линии» сказал, что не поддерживает обязательную вакцинацию. Также Владимир Путин признался, что привился препаратом «Спутник V», однако долгое время скрывал это, поскольку его попросили не говорить, дабы избежать конкуренции между вакцинами.

Сайт kp.ru писал о мифах и правде о вакцинации в России.