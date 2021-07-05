Геннадий Онищенко - об обязательной вакцинации в промышленности, поддержанной Мантуровым: Его примеру должны последовать и другие министры

Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава Минпромторга Денис Мантуров поддержал обязательную вакцинацию от коронавируса на промышленных предприятиях России, так как «от этого зависит эффективность работы тех областей, за которые министерство отвечает». Это событие мы обсудили с известным врачом и политиком Геннадием Онищенко.

- Геннадий Григорьевич, министр Мантуров, поддержавший обязательную вакцинацию в промышленности, считает, что это обеспечит бесперебойную работу предприятий и что в ближайшее время больше половины трудящихся вакцинируются. Как вы отнесетесь к этой информации, к решению Мантурова?

- Я считаю, что он просто идет в форватере уже принятого решения РСПП.

- Российского союза промышленников и предпринимателей.

- Да.

- И Федерации независимых профсоюзов России.

- Ну, да. Понимает, что это - единственный путь с тем, чтобы сохранить экономику. И минимизировать потери в экономике и затраты на то, когда она будет вынуждена остановиться.

И главная задача Дениса Мантуров, кроме поддержки своих коллективов, сохранения здоровья людей - нарастить объемы производства вакцины. Он же за это отвечает. А все остальное уже будут делать медики.

Так что правильное решение.

- Как вы считаете, его поддержит правительство? Президент?

- Я знаю, как принимаются подобные решения. Прежде, чем сделать такое заявление, Мантуров его, естественно, оговорил и с председателем правительства. Ну, не знаю, Владимир Владимирович Путин тоже наверняка был информирован на эту тему, поэтому здесь с кондачка заявления не делаются.

- Понял. Еще такой вопрос. Будет ли правильным, если, допустим, примеру Мантурова и его министерству последует Минсельхоз, министерство атомной промышленности и так далее. Министерство культуры. Это спасет нас от ковида?

- Министерством культуры решение такое уже принято, ограничена деятельность тех представителей, которые контактируют с большим количеством людей. (Речь о том, что отменены мероприятия, где, как правило, скапливается много народу. - А.Г.)

Другое дело, что поддержка руководителей уровня Мантурова, в принципе, нужна на местах, у нас все-таки привычка посматривать вверх сохранилась.

И то, что заявил Глава Минпромторга, имеет очень большое значение. Да, мы знаем, что у нас уже большее число предприятий – частные, тем не менее, позиция министерства для тех, кто работает в этих коллективах, кто ими руководит, безусловно, важна. Они решение Мантурова и его коллег будут поддерживать, а поддерживать их придется – я имею в виду промышленные предприятия.

Поэтому, вот так.

- Если этот почин будет поддержан в целом в отрасли, это поможет нам?..

- Я еще раз говорю, почин – это по другому поводу. Почин – это по выплавке металла был, почин по...

- ...проведению субботников.

- А здесь - разумное организационное решение, которое должно быть воспринято со стороны правящего менеджмента не как гуманитарная акция, потому что – это вроде не по их теме. А - как единственно возможный вариант стабильной работы экономики. И вот тут они, как говорится, все поймут.

- Понял. То есть, в принципе, это и стабильная работа экономики, и борьба с ковидом обретет какую-то...

- Это стабильная работа экономики и сохранение экономики.

- И борьба с ковидом.

- Даже во время войны у нас экономика работала, а сейчас она у нас как-то так… А вообще, вы правильно ставите вопрос. Примеру Мантурова должны последовать и другие министры. Тогда и экономику спасём, и ковид победим

- Спасибо вам огромное!

- Удачи.

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