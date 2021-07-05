Вкусвилл снял оскорбившую покупателей статью. А радужный флаг над магазином остался

Вкусвилл снял оскорбившую покупателей статью Фото: Shutterstock

Сеть магазинов фермерских продуктов «Вкусвилл» испугалась и пошла на попятную: на сайте, где в пятницу был размещен рассказ о квир-семье покупательниц (мама, две дочки, сожительница одной из них и приезжающие «полиаморные» гости), в воскресенье появился текст:

«На этом месте была статья, которая задела чувства большого числа наших покупателей, сотрудников, партнеров и поставщиков. Мы сожалеем и считаем эту публикацию своей ошибкой.

Приносим свои искренние извинения.

С уважением…», - и подписи руководящего состава, начиная с основателя Андрея Кривенко.

Сеть магазинов фермерских продуктов «Вкусвилл» испугалась и пошла на попятную

А как дышали!

Двое суток, которые продолжался скандал, администраторы страниц «Вкусвилла» в соцсетях хамили сотням разгневанных пользователей:

«Мы озвучили вам свою позицию. Да, мы понимали, что она понравится не всем, но что поделать. От этого наше мнение не поменяется».

Они ошиблись. Кошелек оказался ближе к телу руководства, чем половая ориентация. Мнение поменялось.

А наше?

Двое суток я хожу по Москве и на каждом магазине «Вкусвилл» - а их реально много, в каждом спальном районе хоть один – невольно вижу развевающийся радужный флаг.

Я ничего не могу поделать, сознание само дорисовывает: огромное полотнище, колышется на ветру, переливается.

Я не смогу заставить себя переступить порог этой лавки: как большинство россиян, я не против геев и лесбиянок в одних со мной очередях, но резко против навязывания мне биологических отклонений как нормы, и, главное, не люблю, когда моим мнение публично свысока пренебрегают.

Зря, в общем, «вкусвиллы» извинились, честнее было бы поменять вывеску на актуальную семицветную, не все же люди на улицах в курсе скандала, многие могут зайти - и зашквариться.

Один раз, как известно, не перефраз, но лучше воздержаться.

И точно так же я предлагаю воздержаться и от посещения концертов Филиппа Киркорова, по крайней мере, до тех пор, пока не выяснится вопрос с «гей-свадьбой» певца на вручении премий «Муз-ТВ», мероприятии, маркированном «6+», для детей от шести лет. И от покупки машин концерна BMW, несколько лет назад демонстративно поменявшего логотип на радужный и специально пояснявшего российским покупателям, что они могут засунуть свое возмущение… туда, куда принято у геев.

Ответы одному из разгневанных пользователей Фото: СОЦСЕТИ

Хотя с машинами сложнее: чисто отечественного автопрома в России не осталось, а иностранные державы и хозяева концернов (всех) не могут не поддерживать извращенцев, это их новый Катехизис, Евангелие от ЛГБТ.

Здесь они нас поимели.

Зато без вялых овощей и неоправданно дорогих молочных продуктов «Вкусвилла» мы точно обойдемся.

Хочется, знаете, в бане за мылом нагибаться без опаски.

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