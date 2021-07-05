Мишустин сказал, на кого надо учиться, чтобы стране пригодиться

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления на сессии "Глобальная промышленность vs Глобальная эпидемия" в рамках деловой выставки "Иннопром" в Екатеринбурге. Фото: Алексей Колчин/ТАСС

Программа в уральской столице была насыщенной. Премьер побывал на выставке «Иннопром», заглянул в местную больницу и заехал в университет. Общался с местными жителями и сходу давал распоряжения подчиненным. Так, в ЦКБ № 1 Екатеринбурга скоро появится компьютерный томограф, а в городе – медицинский кластер. И хотя медики сейчас играют важную роль в спасении жизней россиян, будущее экономики зависит не от них.

- Россия традиционно сильна инженерной школой конструкторов и программистов. Есть опыт решения уникальных технических задач. Это интеллектуальная основа для того, чтобы развить новые компетенции в тех областях, где мы пока отстаем, - заявил Михаил Мишустин во время выступления на «Иннопроме».

Глава правительства напомнил, что предприниматели, работающие в цифровой сфере, а также в сфере искусственного интеллекта и робототехники, могут получить поддержку государства. Это и компенсация части затрат на научные исследования, и субсидии на разработку цифровых платформ и программных продуктов. На эти цели выделено более 30 млрд рублей. Тем не менее достичь этих целей невозможно без подготовленных кадров.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время осмотра деловой выставки "Иннопром" на территории МВЦ "Екатеринбург-Экспо". Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

- Важно, чтобы система образования и рынок труда были скоординированы между собой. Не должно быть ситуаций, когда в отрасли недостаточно профессионалов. Крайне необходимы и грамотные рабочие кадры, - подчеркнул Мишустин.

Для этого запущен федеральный проект «Молодые профессионалы». На него в бюджете выделили 22 млрд рублей. При этом самый дефицитный товар на рынке труда – специалисты по информационным технологиям. Именно поэтому число бюджетных мест по этой специальности увеличили.

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