Правда о внебрачном сыне Владимира Меньшова: Вера Алентова знала о связи мужа с молодой актрисой

Режиссер Владимир Меньшов с женой - актрисой Верой Алентовой, дочерью - телеведущей Юлией Меньшовой и внуками Таисией и Андреем. Фото: Евгения ГУСЕВА

Владимир Меньшов и Вера Алентова считались одной из самых крепких пар театра и кино. Они прожили вместе почти 60 лет, вырастили дочь Юлю. Но не так давно назад стало известно о том, что у знаменитого артиста был страстный роман с подружкой телеведущей Валентины Леонтьевой. Более того, пошли разговоры о внебрачном сыне Владимира Валентиновича от актрисы Людмилы Туевой.

Владимир Меньшов и Вера Алентова поженились на втором курсе Школы-студии МХАТ, где вместе учились в начале 60-х. После института Меньшова распределили в Ставрополь, а Алентова была принята в Московский театр им. А. С. Пушкина, в котором служит до сих пор. После рождения дочки Юли супруги внезапно разъехались.

Меньшов тогда, вернувшись в Москву, поступил в аспирантуру во ВГИКе. Денег постоянно не хватало. Артисты долго жили в общежитии: Алентова - при театре, ее муж - при ВГИКе. "Нам казалось, что, если мы расстанемся, эти житейские испытания будет легче преодолевать по отдельности", - объясняла Вера Валентиновна жизненные перипетии.

Владимир Меньшов и Вера Алентова на премии "Тэфи", 2000 г. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Они не стали разводились, но жили каждый своей жизнью почти четыре года. Меньшов в какой-то момент закрутил роман с актрисой Людмилой Туевой, которая была моложе возлюбленного на девять лет. Об их страстном и стремительном романе рассказывала знаменитая телеведущая Валентина Леонтьева. По ее словам, влюбленные почти сразу стали жить вместе.

Но эти отношения завершились уходом артиста. Владимир Валентинович вновь сошелся с женой.

А вскоре Людмила узнала, что беременна. Она родила сына Александра в 1977 году.

Конечно, об интрижке мужа Алентова знала. В 2017 году она и ее супруг стали гостями скандального шоу. Телеведущий Борис Корчевников спросил режиссера о внебрачном ребенке.

"Это начинается вечер больших открытий, да? Моего сына Александра - это кто вам сказал? Тетя Валя, что ли? Оставьте, ну… Нет у меня сына Александра, и правда, не стоит даже… Это какая-то ерунда, поверьте. Она и мне рассказывала эту чушь. Так вот ляпнем, а потом будет гулять в Интернете, что Меньшов отказывается от своего сына", – заявил Владимир Валентинович в эфире шоу "Судьба человека" на телеканале "Россия-1".

Но Борис не унимался. Он высказал догадку, что слова актера будут выдраны из контекста и превратно истолкованы. "Владимир Меньшов скрывает настоящее имя внебрачного сына", - заметил он.

Владимир Валентинович парировал: "От сына не отказываюсь, но его зовут не Александр, а Николай".

При этом ни сама Туева, ни ее сын Александр никаких претензий Владимиру Валентиновичу никогда не предъявляли и алиментов не требовали. Парень никогда не искал встреч с режиссером. Возможно, это говорит в пользу того, что к Меньшову его рождение отношения все-таки не имеет.

К слову, в беседе с Евгением Додолевым знаменитый режиссер откровенничал о том, как получил прощение у жены за адюльтер: "Я бы Вере не простил, если бы у нее в этот период кто-нибудь был. А она мне простила. Там даже рассказывать ничего не надо было. Все знали эту женщину".

Сама Вера Валентиновна так высказывалась о связи мужа: "Володя однажды пришел и сказал: «Я тогда, пожалуй, женюсь». - «Конечно, женись!» - ответила я. Я ее никогда не видела. Один раз только Володя пришел и сказал, что она внизу ждет. Я говорю: «Ты с ума сошел? Пусть поднимется». Но она постеснялась, видимо. Не знаю, был ли он счастлив с ней. Ведь в итоге он на ней не женился".

Стоит отметить, что после всех испытаний артистам удалось создать крепкую семью. "Во-первых, нужна любовь. С годами она видоизменяется, но должен быть этот первый импульс искренней и большой любви. Во-вторых, нужно терпение, умение прощать друг друга, это очень важно. Мы долгое время занимались переделкой... Это неверно, нужно принимать человека таким, какой он есть, и любить за это", - делился Меньшов.