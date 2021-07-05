Вирус убил Владимира Меньшова за 13 дней

Известие о смерти Владимира Меньшова стало ударом не только для его поклонников, но и близких режиссера. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Известие о смерти Владимира Меньшова стало ударом не только для его поклонников, но и близких режиссера. Семья не комментировала новости о состоянии госпитализированного режиссера. Его лечили в столичной больнице № 15, но медики оказались бессильны перед коварным вирусом.

Владимир Меньшов умер 5 июля в 9:40 в 81 год. Последние мгновения жизни он провел в больнице имени Филатова в Выхино, куда его госпитализировали 22 июня. Медики диагностировали у режиссера вирусную пневмонию, а также дыхательную недостаточность третьей степени. Затем пришел положительный тест на коронавирус.

Все эти дни врачи бились за жизнь Владимира Валентиновича. Вирус убил режиссера фильмов "Москва слезам не верит" и "Любовь и голуби" за 13 дней.

У мэтра остались супруга Вера Алентова, дочь Юлия Меньшова, зять Игорь Гордин и двое внуков - Андрей и Таисия. В настоящий момент семья Владимира Валентиновича занята организацией похорон. Меньшов упокоится на Новодевичьем кладбище.

Главный вопрос - сможет ли проводить покойного в последний путь Алентова. Она в настоящий момент находится в больнице с коронавирусом.

Меньшов и Алентова прожили вместе более 50 лет. Отметив золотую свадьбу, артисты обвенчались. Вера Валентиновна мечтала об этом давно - в ее роду были священнослужители, и она всерьез относилась к религии. А вот Владимир Валентинович даже не был крещен. "Бывают чудеса: Меньшов познакомился с человеком, который его уговорил, и тот ему поверил. Нам с Юлей - нет, а ему поверил и покрестился. А после этого наш большой друг сказал, что нужно венчаться. И мы обвенчались. Любовь после 50 лет брака - другого состава, хотя ощущения те же. Это прекрасно - стареть вместе", - рассказывала Алентова.

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Сегодня утром не стало Владимира Меньшова - замечательного оскароносного режиссера, на чьих фильмах выросло не одно поколение. Почти две недели он боролся с коронавирусом, но коварный недуг оказалась сильнее (подробности)