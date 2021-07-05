Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Звезды5 июля 2021 13:10

Смерть Владимира Меньшова настигла Веру Алентову в больнице

Режиссер фильмов "Любовь и голуби" и "Москва слезам не верит" скончался в 81 год
Ольга ЛИБГАРДТ
Комментарии (11)Комментарии (11)(11)
Вера Алентова с Владимиром Меньшовым прожили вместе более полувека

Вера Алентова с Владимиром Меньшовым прожили вместе более полувека

Фото: Евгения ГУСЕВА

Смерть Владимира Меньшова настигла его супругу Веру Алентову в больнице. Знаменитая актриса была госпитализирована в конце июня вскоре после обнаружения коронавируса у ее именитого мужа. Долгое время диагноз Веры Валентиновны ее близкие не разглашали.

Оскароносный режиссер Владимир Меньшов скончался 5 июля в 81 год от последствий коронавируса. Его любимая супруга, 79-летняя Вера Апентова тоже борется с этой болезнью.

В каком состоянии находится Вера Валентиновна, не сообщается. Она лежит в одной из столичных клиник. Артистке сделали тест на коронавирус. Он оказался положительным.

Близкие Алентовой не комментируют ситуацию с ее болезнью и темпами выздоровления. Факт госпитализации, как и информацию о диагнозе Меньшова, подтверждали коллеги знаменитой четы.

Что касается единственной дочери артистов Юлии Меньшой, то она буквально раздавлена горем. Все что смогла актриса написать в блоге, узнав о смерти отца, - "Все, все, все".

Прощание с мэтром пройдет в Доме кино 8 июля.

Напомним, Вера Алентова с Владимиром Меньшовым прожили вместе более полувека. Они поженились на втором курсе театрального института. Знаменитой Алентову сделала вторая по счету режиссерская работа мужа - картина "Москва слезам не верит". Артистка также известна по фильмам "Завтра была война", "Время желаний", "Ширли-мырли" и "Зависть богов".

Умер обладатель премии «Оскар» Владимир Меньшов
В понедельник, 5 июля 2021 года, в Москве на 82 году жизни скончался Владимир Меньшов. Причиной смерти народного артиста России и обладателя премии «Оскар», по предварительным данным, стал коронавирус
Шоу-бизнесЗвезды: утратыВладимир Меньшов: досье KP.RU