Коллеги о Владимире Меньшове: Он был последним из могикан великого советского кинематографа

Практически каждая картина Меньшова любима народом. Фото: Леонид ВАЛЕЕВ

5 июля пришла горькая весть: умер Владимир Меньшов. Великий режиссер, актер скончался на 82 году жизни - проиграл схватку с коронавирусом. Коллеги выражают соболезнования родным и близким артиста и вспоминают - каким он вошел в сердца зрителей всей страны.

Александр МИХАЙЛОВ, народный артист России:

- Я потерял друга. Уникальный человек ушел. Он был очень разным, тонким режиссером. Лучшую атмосферу, какую я только мог себе представить, он создал на съемках фильма «Любовь и голуби».

Сергей НИКОНЕНКО, режиссер, сценарист и актер:

- Я недавно видел картину «Крик тишины» - он там эпизод играет, а за этим эпизодом целая жизнь. Мастер был большой. Его путь в творчестве - все он сделал руками, головой, душой, талантом.

Андрей МАКСИМОВ, публицист и телеведущий:

- Когда мы делали с Меньшовым программу «Личные вещи», он взял те, которые ему наиболее важны. И не взял статуэтку «Оскара». Он был человеком, на чьих фильмах воспитывалось несколько поколений. «Розыгрыш» - невероятное событие. «Ширли-мырли» - яркая комедия, которую приняли не все и не сразу. И он по-своему, поразительно сыграл маршала Жукова в «Ликвидации».

Юрий КАРА, режиссер и продюсер:

- Он выпустил много отличных ребят, которые сейчас украшение нашего кинематографа. В «Москва слезам не верит» и «Любовь и голуби» я чувствую его, он такой - деловой и обаятельный, трогательный и с широкой русской душой, с разухабистостью.

Елена ДРАПЕКО, депутат Госдумы:

- Он был последним из могикан великого советского кинематографа. У него всегда была четкая позиция. Мы искренне сожалеем, что его не будет с нами на выборах в Госдуму. Он был лицом «Справедливой России - За правду». Мы надеялись, что его присутствие в Госдуме даст импульс делу защиты национальной культуры.

Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, писатель-фантаст:

- Гесер в «Ночном Дозоре» - это стопроцентное попадание в образ. После этого я иначе Гесера и не представлял. И писал следующие книги, уже видя Меньшова. Он эту роль понял, дополнил, сделал ее живой и настоящей. Он любил Родину, старался всеми силами быть хранителем добра в этом мире. Как и его персонаж из моей книги. И считаю, был гражданский подвиг, когда Меньшов отказался вручать награду фильму «Сволочи», сделанному людьми, которые ненавидят нашу страну и историю.

ПАМЯТЬ

Владимир Меньшов во всем полагался на судьбу. И она дала ему очень много

Выдающийся режиссер и актер скончался на 82 году жизни (подробности)

Россия скорбит по Владимиру Меньшову: Огромная потеря для культуры, огромное несчастье для всех

Режиссёр Владимир Меньшов умер 5 июля 2021 от последствий коронавируса. Ему был 81 год (подробности)