Сын самого богатого человека России рассказал КП, почему сбежал из дома

Папа 21-летнего Кирилла известный российский бизнесмен Алексей Мордашов. Фото: Вячеслав Прокофьев/фотохост-агентство ТАСС

Напомним, в конце июня в полицию позвонила взволнованная девушка и рассказала, что ее молодой человек пропал. Он ушел вечером из их квартиры в центре Москвы, где они вместе проживают. Несколько часов Алина (имя изменено) пыталась дозвониться до Кирилла, но телефон был недоступен. Уже под утро девушка запаниковала и решила сообщить обо всем в правоохранительные органы.

Папа 21-летнего Кирилла известный российский бизнесмен Алексей Мордашов. Он владеет горнодобывающей, металлургической корпорацией «Северсталь», а также другими компаниями, специализирующимися на добыче полезных ископаемых. В феврале 2021 года состояние Мордашова достигло $30 млрд, и он стал самым богатым человеком в России по версии Forbes.

- Около 4 часов утра поступило заявление о пропаже 21-летнего Кирилла Мордашова. Получены приметы молодого человека. Информация о пропавшем была также передана координаторам поискового отряда "ЛизАлерт"". - Сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.

Для полиции поиски молодых людей, которые под утро не вернулись домой, обычное дело. Поэтому они и не стали вдаваться в подробности и выяснять, кто родители у молодого человека. Оперативники просто передали информацию дальше, снабдили приметами и данными поисковиков и продолжили заниматься более серьезными преступлениями. Ведь заявлений о пропаже за сутки поступает с добрый десяток. В основном звонят взволнованные родители, которые переживают, что их сын попал в какую-то передрягу, напившись с друзьями в баре.

К счастью, спустя пару часов после заявления о пропаже Кирилл нашелся. Его не похитили, он не ввязался в пьяную драку, в общем парень был цел и невредим. Его невеста Алина сразу позвонила в полицию и написала заявление о прекращении поисков. Сначала в СМИ тиражировалась новость, что Кирилл сбежал из дома, вдрызг поругавшись со своей невестой, что он якобы собрал вещи и безвозвратно ушел. Но причины оказались совершенно иными. Об этом Кирилл рассказал журналистам kp.ru.

- Для начала я хотел бы публично извиниться перед Алиной. Я прощу прощения у моей нее, что намеренно заставил ее волноваться. Я хотел, чтобы мы с моей невестой таким образом осознали, насколько мы важны друг для друга. Это был глупый поступок с моей стороны, который заставил нервничать всю мою семью. Но распространенная в СМИ информация, что меня выгнали из дома, что я собрал вещи и сбежал, неправда. Это была обычная ссора, которая привела к неприятным последствиям, что даже пришлось привлекать полицию. - Прояснил ситуацию kp.ru Кирилл Мордашов.

Сейчас, по словам Кирилла, у них в семье все хорошо.

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