Убитая горем Юлия Меньшова довела скорбящих россиян до слез

Юлия Меньшова, Вера Алентова и режиссер Владимир Меньшов Фото: Борис КУДРЯВОВ

Юлия Меньшова переживает страшное горе. Ее отец Владимир Меньшов умер 5 июля на 82-м году жизни, а 79-летняя мама Вера Алентова лежит в больнице. Артистке потребуется много сил, чтобы пережить эти дни. Ведь она была очень близка с отцом. В блоге коллеги и поклонники поддерживают убитую горем звезду. Многие не сдерживают слез.

Известие о смерти знаменитого режиссера Владимира Меньшова стало громом среди ясного неба для россиян. Артист скончался в больнице от пневмонии, которая развилась на фоне заражения коронавирусом. У него диагностировали дыхательную недостаточность третьей степени, он был подключен к аппарату ИВЛ.

Вера Алентова находится в больнице с конца июня. О ее состоянии новостей нет. Вдова тоже болеет коронавирусом. Возможно, звезда "Москва слезам не верит" пропустит похороны супруга.

Владимир Валентинович найдет свой последний приют на Новодевичьем кладбище 8 июля. Гражданская панихида по артисту пройдет в Большом зале Московского дома кино.

Юлия Меньшова дважды обращалась к россиянам за минувшие сутки. Сначала она разместила черное-белое фото отца, написав душераздирающее: "Все. Все... Все...". А позже убитая горем 51-летняя артистка попросила всех неравнодушных помолиться за ее усопшего родителя. По ее словам, это будет "огромная помощь" его душе.

Слова знаменитости довели публику до слез. Не зря говорят - горе объединяет. Простые россияне оплакивают уход режиссера. Они настолько единодушно откликнулись на боль знаменитости, что, читая эти сообщения, сердце разрывается.

"Какое страшное горе", "Юля, сил вам пережить это испытание, я плачу вместе с вами", "Не могу сдержать слезы, так больно", "Юлия, соболезную вашей утрате, плачем вместе с вами", "В это невозможно поверить, как и невозможно унять слезы", "Слезы текут. Но это хорошо. Поплачьте о рабе божьем Владимире", - отреагировали фолловеры.