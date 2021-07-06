Почему Владимир Меньшов не сделал прививку от коронавируса, который его убил

Владимир Меньшов на открытии памятной доски Станиславу Говорухину, осень 2020 г. Фото: Иван МАКЕЕВ

Пока близкие, коллеги и поклонники скорбят об уходе Владимира Меньшова, антипрививочники с новой силой развернули баталии об эффективности вакцинации. Сразу несколько блогеров - кто покрупнее, а кто поменьше - сообщили, что 81-летний народный артист сделал прививку еще в марте. И вот, мол, итог: никого вакцина не спасает.

Однако, источники этой информации сомнительны: в соцсетях напирают на то, что от ковида привилась дочь режиссера Юлия Меньшова - неужели бы она не отвела на прививку знаменитого отца, который в своем почтенном возрасте находился в зоне риска? Тем более, что в этом году Владимир Валентинович собирался баллотироваться в Госдуму, а там-то уж точно непривитых нет...

Между тем, эксперты уверены, что Меньшов не проходил вакцинацию. Как рассказал "Комсомолке" врач-пульмонолог Сергей Пурясев, только прививка от коронавируса могла бы спасти режиссера.

- Может, от заражения она не обезопасит на 100%, но зато вакцинированные больные не страдают от тяжелых последствий и не лежат под аппаратом ИВЛ, - заявил медик.

Родные Меньшова, которые могли бы пролить свет на ситуацию, ничего не комментируют: ни Юлия Меньшова, ни ее муж Игорь Гордин на звонки "КП" не ответили. "Комсомолка" пообщалась с друзьями и коллегами режиссера, но все они, как один, отметили, что человеком он был закрытым и не любил говорить о личном.

Юлия Меньшова с супругом Игорем Гординым. Фото: Евгения ГУСЕВА

- Близко мы не дружили, но иногда встречались на фестивале "Победим вместе", - рассказал "Комсомолке" диктор Владимир Березин. - И хотя Меньшов, на первый взгляд, был человеком простым, он очень ценил дистанцию, с окружающими находился на расстоянии вытянутой руки. Так, чтобы можно было прикоснуться, но не более.

И даже с близкими приятелями Владимир Валентинович особо не откровенничал. Так, например, режиссер Карен Шахназаров, который называл Меньшова своим лучшим другом, оказался не в курсе его вакцинации.

- Да откуда ж я могу знать про его прививку? - удивился Карен Георгиевич вопросу от "КП". - Да, мы дружили, конечно, но это такая личная информация... Что, сейчас уже публичная? Возможно, и так. Но про Володю я вам точно ничего не могу сказать.

От другого товарища, Александра Панкратова-Черного, режиссер и вовсе скрыл свою госпитализацию.

- Мы разговаривали прямо перед тем, как Володю увезли в больницу. И даже намека не было, что что-то не так, ни слова мне сказал, - посетовал актер в разговоре с "Комсомольской правдой". - А уж о том, был ли он вакцинирован, мне и подавно неизвестно. Думаю, об этом вообще никто не знает, кроме семьи.

А вот актер Виктор Мережко уверен, что прививку его коллега все-таки сделал.

- Подозреваю, что Меньшов все-таки был вакцинирован. Но это только мое частное мнение! - сразу предупредил собеседник "КП". - Меньшов ведь занимался не только кино, но и политикой, вступил в партию, собирался на выборы в Госдуму... Человек он обязательный, а чтобы спокойно встречаться с избирателями, без прививки не обойтись. Хотя могли быть и противопоказания у него, все-таки возраст, болячки. Год назад я видел их с Верой Алентовой в Питере на фестивале "Виват кино России!". Володя выглядел плохо, я даже удивился, как резко он сдал. Видно было, что каждый шаг дается ему с трудом, он так тяжело поднимался на сцену... Но представить, чтобы он жаловался на здоровье, я не могу: Меньшов был неконтактным человеком.

Актер, режиссер Виктор Мережко. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Между тем, в кругах политических, как выяснилось, прививки тоже не обсуждаются. Так, актриса-депутат Елена Драпеко, входящая во фракцию справороссов в Госдуме и ожидавшая, что Владимир Меньшов пополнит их ряды, призналась "КП", что ничего не знает о вакцинации режиссера от ковида. И даже Захар Прилепин, который вместе с Меньшовым состоял в партии "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП), не смог ответить на этот вопрос. "Не знаю", - лаконично высказался писатель.

ОФИЦИАЛЬНО

А что скажет партия?

- Прививочная кампания в партии идет так же, как и по всей стране. Мы считаем вакцинацию чрезвычайно важной для того, чтобы остановить пандемию, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе СРЗП. - Однако, решение, прививаться или нет, каждый член партии принимает самостоятельно. Партия уважительно относится к праву каждого человека сделать выбор, руководствуясь состоянием здоровья и имеющимися противопоказаниями.

Существует понятие "медицинская тайна", поэтому партия не комментирует частную жизнь Владимира Меньшова и его семьи. Мы выражаем соболезнования родным и близким Владимира Меньшова. Его уход - невосполнимая утрата для страны и для партии.

...И НЕОФИЦИАЛЬНО

"Меньшов не успел привиться"

- Судя по всему, Владимир Валентинович не успел вакцинироваться. Да, собирался, были разговоры, что надо, но точная информация есть только у родных, - рассказали "КП" в окружении артиста.

А по словам друзей семьи, пожелавших остаться анонимными, поначалу Меньшова смущали противопоказания.

- Ну а потом, когда вакцина прошла все испытания, сомнений у него не осталось. Просто ждал подходящего момента, так как в последнее время чувствовал себя неважно, - рассказал источник "КП", не пожелав вдаваться в подробности.

Эту же версию в соцсетях подтвердила и коммунистка Дарья Митина.

- Меньшов не был привит. Хотя это и неважно. В моей семье до 82 лет, например, не дожил никто, - сообщила Митина.