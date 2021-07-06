Убитая горем Юлия Меньшова обратилась к поклонникам с просьбой о помощи

Своей болью Юлия Меньшова не стала делиться с посторонними Фото: Борис КУДРЯВОВ

Юлия Меньшова тяжело переживает утрату отца: оскароносный режиссер и народный артист РСФСР скончался от последствий коронавируса на 82-м году жизни. С тяжелым недугом Владимир Меньшов боролся почти две недели: 22 июня его госпитализировали в московскую больницу №15 с подтвержденным анализом на Covid-19, двусторонней пневмонией и легочной недостаточностью. Из-за того, что пациент задыхался даже в состоянии покоя, врачам пришлось ввести его в медикаментозную кому и подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако, усилия медиков оказались тщетны: утром 5 июля Меньшов скончался, не приходя в сознание.

Своей болью Юлия Меньшова не стала делиться с посторонними: на звонки журналистов весь вчерашний день актриса не отвечала. Лишь в своем Инстаграме дочь режиссера поделилась снимками отца, написав пронзительное: "Все. Все... все...". А уже в ночи артистка обратилась к поклонникам, попросив о помощи.

- Бесконечно благодарю всех, кто скорбит сейчас вместе со всей нашей семьей, - написала Меньшова. - В эти дни папа нуждается в ваших молитвах! Если вы можете помолиться о рабе Божьем Владимире - это будет огромная помощь его душе...

На обращение актрисы в соцсетях отреагировали тысячи поклонников Владимира Валентиновича, в том числе и знаменитости: Елизавета Боярская, Агата Муцениеце, Николай Цискаридзе, Дарья Повереннова, Алена Бабенко, Юлия Высоцкая, Марина Александрова...

- Юля, прими самые глубокие соболезнования от всей нашей семьи! Это потеря для всех нас, - написал Максим Галкин.

- Ваш отец Гений - был, есть и будет! - отметила Мария Кожевникова.

- Владимир Меньшов - в душах и сердцах нескольких поколений, миллионов людей, - поддержала семью Яна Чурикова.

Между тем, Юлии Меньшовой сейчас тяжело не только от утраты отца, но и от того, что ее мать Вера Алентова все еще находится в больнице и борется с коронавирусом. В каком состоянии артистка и сообщили ли ей о смерти супруга, с которым она прожила более 50 лет, близкие не разглашают.

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