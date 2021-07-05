Врач-пульмонолог высказался о причине смерти Владимира Меньшова: "Спасти могла только прививка"

О болезни Владимира Валентиновича родственники не распространялись Фото: Артем КОСТЕНКО

Сегодня утром не стало Владимира Меньшова - замечательного оскароносного режиссера, на чьих фильмах выросло не одно поколение. Почти две недели он боролся с коронавирусом, но коварный недуг оказалась сильнее.

О болезни Владимира Валентиновича родственники не распространялись. О том, что с 22 июня он находится в больнице с подтвержденным анализом на Covid-19, двусторонней пневмонией и третьей стадией дыхательной недостаточности, стало известно лишь через несколько дней, когда режиссер не появился на запланированном мероприятии. Оказалось, что состояние 81-летнего Меньшова крайне тяжелое: врачам пришлось подключить его к аппарату искусственной вентиляции легких и ввести в медикаментозную кому, из которой он так и не вышел... В 09:36 5 июля медики зафиксировали смерть.

Диагноз Владимира Меньшова "Комсомолке" прокомментировал врач-пульмонолог Сергей Пурясев. По его словам, без аппарата ИВЛ при таком анамнезе было не обойтись, но далеко не всегда эта техника способна вернуть к жизни пациентов.

- Третья стадия дыхательной недостаточности, с которой режиссера доставили в больницу, означает, что больной задыхается в состоянии покоя. Это уже критичная одышка, когда пациент не в состоянии компенсировать затраты кислорода, - объяснил kp.ru доктор. - Так как легкие не работали, их функцию взял на себя аппарат. Сердце при этом продолжало биться, но в какой-то момент не выдержало. Смерть произошла от остановки сердца, а она, в свою очередь, - от гипоксии стволовой части мозга, его основы. Здесь есть два важнейших центра: центр управления дыханием и центр сердечной деятельности. Когда наступает их гибель, сердце перестает работать и спасти пациента уже нельзя.

По словам специалиста, ни один аппарат ИВЛ не может справиться, если от инфекции в легких погибли альвеолы.

- Газообмен происходит на границе альвеол, в самых тонких отделах легочной ткани. Пока она пропускает кислород в кровь и выводит углекислоту из крови, этот процесс еще можно компенсировать. Врачи нагнетают, увеличивают концентрацию кислорода, давление, вентиляцию. Но когда стенка легких уже задубела и просто закрылась, то хоть утопи его в кислороде, газ туда не пойдет - альвеолы обуглились от инфекции. А при ковиде бывает и другой вариант: происходит тромбоз в сосудах и капиллярах, из-за чего они не могут подвести кровь к органам.

Врач уверен, что от тяжелых последствий коронавируса страдают пациенты, которые не сделали прививку от Covid-19.

- Конечно, все зависит от индивидуальных возможностей организма, но возраст 65+ - это практически приговор при таком диагнозе. Поэтому пожилым особенно важно прививаться. Да, вакцинация, возможно, на 100% не спасает от заражения, но зато такой пациент не попадет в реанимацию и не будет подключен к аппарату ИВЛ, у него не разовьются тяжелые осложнения, - считает медик.

Между тем, в той же больнице с проклятым ковидом продолжает бороться жена режиссера Вера Алентова. В каком состоянии сейчас пребывает 79-летняя актриса, родственники не разглашают.

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