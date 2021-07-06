Мишустин заявил о планах правительства возродить советскую инженерную школу

Мишустин ознакомился с разработками компаний-резидентов и припомнил, как работал над созданием особых экономических зон в России. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Во вторник, 6 июля, Михаил Мишустин находился с ревизией в Томске. Премьер осмотрел образовательные учреждения, которые в Сибири традиционно на высоте, а также посетил Томскую особую экономическую зону.

За 15 лет существования зоны резиденты наладили продажи высокотехнологичной продукции в 158 стран, объем экспорта за это время превысил 4,3 млрд. рублей. Основные направления деятельности компаний, работающих в этой особой экономической зоне - информационные технологии и электроника, нанотехнологии и новые материалы, медицина, био и ресурсосберегающие технологии. Объем вложенных инвестиций превышает 22 млрд. руб, а объем выручки резидентов - более 27 млрд. руб.

Мишустин ознакомился с разработками компаний-резидентов и припомнил, как работал над созданием особых экономических зон в России.

- Мы встречались еще в 2007 году с большим количеством студентов, предпринимателей, которые хотели стать резидентами экономической зоны в Томске. Очень важно, что сейчас она продолжает развиваться, - отметил Мишустин.

Премьер пожелал резидентам зоны успехов и посоветовал плотнее общаться с вузами Томска, чтобы привлекать новые кадры.

После этого премьер встретился со студентами-молодыми предпринимателями на площадке форума U-NOVUS 2021.

- В России только 3% всех стартапов рождаются в университетах. Ну, это очень мало. В мире эта цифра примерно 25% и существуют специальные формы поддержки - и бизнес-ангелы, венчурные фонды, которые подхватывают эти стартапы. Все заинтересованы, чтобы стартап дорос до коммерческой реализации. И здесь у вас тоже есть большое поле для маневра, - обратился Мишустин к студентам.

Как рассказал премьер, правительство работает над тем, чтобы сформировать единую экосистему студенческого технологического предпринимательства.

- Мы хотим, чтобы молодые специалисты, ученые имели возможность уже сейчас внедрять свои разработки и бизнес-проекты, - сказал Мишустин. Он сообщил, что национальный проект «Наука и университеты» будет дополнен инициативой «Стартап как диплом», чтобы как можно больше студентов привлечь к работе над старпатами.

Премьер также рассказал, что в ближайшие четыре года правительство направит около 36 млрд. рублей на развитие инженерных школ на базе российских вузов.

- Сегодня именно инженерные школы в фокусе работы правительства. Это будет 30 инженерных школ, мы их хотим до мирового уровня поднимать, - сказал Мишустин.

По его словам, также будет создано около 100 экспериментальных лабораторий.

- Наша инженерная школа всегда славилась, мы все знаем наших знаменитых инженеров, которые дали миру большое количество и технологических, и инженерных решений, - заметил премьер.

Общаясь с молодежью, Мишустин припомнил, как будучи студентом Московского станкоинструментального института подрабатывал со второго курса.

- Нам разрешили на полставки работать техниками, а потом, уже с третьего курса, - инженерами на полставки, - рассказал Мишустин.

Находясь в Томске, Мишустин не мог не посетить один из ведущих вузов страны. Томский госуниверситет - старейший российский вуз за Уралом - он основан в 1878 году. Сейчас в нем учатся больше 16 тысяч студентов из 90 стран мира. Вуз регулярно входит в число лучших в России, причем как в отечественных, так и в международных рейтингах. Сам Томск претендует на звание одного из крупнейших мировых городов-университетов, центра экспорта образования и технологий. Как рассказал премьеру ректор Томского госуниверситета Эдуард Галажинский, чтобы достичь этой цели, все шесть вузов города, а также академические институты интегрируются в единый «большой университет». К 2030 году там будут учиться 100 тыс. студентов, из них до 40% - иностранцы.

Побывал премьер и в новом здании Светленского лицея, которое откроется 1 сентября. Светленский лицей - это новая модель школы, основанная на концепции эмоционального образования. Главная задача - развитие в человеке творческого начала.

- Мне кажется, эмоциональное образование было всегда. Одна из любимых книг нашего президента - «Война и мир». В свое время нас преподаватели по литературе спрашивали: ребят, вы бы где хотели воспитываться - в семье Болконских или в семье Ростовых? Как вы помните, в семье Болконских предпочитали математику, точные науки, черчение. А в семье Ростовых больше было того самого эмоционального образования. Для России это традиционно, - сказал Мишустин. По его мнению, не стоит противопоставлять эти две концепции.

- Спор физиков и лириков, который вечно у нас в институтах, в школах. Здесь не важно, кто победитель, важно, чтобы был выбор. Вот свобода выбора у ребенка, у мамы с папой она должна быть, - заметил Мишустин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мишустин сказал, на кого надо учиться, чтобы стране пригодиться

Об этом премьер заявил во время визита в Екатеринбург (подробности)