Эксперт: Самолеты приблизились к ситуации, когда откладывать экстренные меры нельзя

Архивное фото разбившегося на Камчатке пассажирского самолета Ан-26. Фото: Александр Суров/ТАСС

Самолет АН-26, следовавший из Петропавловска-Камчатского в административный центр Карякского округа, поселок Палана, пролетев 670 км, разбился менее чем в 4 километрах от пункта назначения. Борт перестал выходить на связь в 10 км от аэропорта Палана, его обломки нашли в прибрежной полосе, а нос самолета оказался в море. Погибли 22 пассажира, в числе которых была глава Паланы Ольга Мохирева, а также 6 членов экипажа.

Самолет эксплуатировался с октября 1982 года. Его сертификат летной годности истекал 20 августа 2021-го.

«КП» обратилась за комментарием к директору научного центра Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации Александру Фридлянду.

- Почему полстраны летает на старых и очень старых самолетах?

- Их нечем заменять. Нет производства самолетов класса региональной авиации. Есть производство Л-410. Но темп их выпуска очень низкий. И это маленький самолет. В нем всего до 19 кресел. А на судах класса АН-24 и Ан-26 — там порядка 50 кресел. Таких сегодня у нас вообще не производят.

Директор Научного центра экономического мониторинга, анализа и прогнозирования ФГУП "Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации" Александр Фридлянд. Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

- А почему за рубежом не покупать?

- Авиапром наш против. Боится, что исчезнет рынок для Ил-114. Но при том по Ил-114 пока даже нет четких обязательств по серийному выпуску. Он еще в стадии доделки. Потому никто не знает параметров его серийного производства.

- Но все-таки новый самолет — это новый самолет.

- Есть некое отличие его от Ан-24 и Ан-26. Они более неприхотливы к аэродромным условиям, чем Ил-114. У них выше возможности посадки на грунтовые полосы. Илу все же более комфортные условия требуются - с точки зрения качества ВПП. Хотя есть разные заявления по этому поводу.

- Почему не модернизируют АН-24 и а Ан-26?

- Китайцы это сделали. Они выпускают самолет под именем МА-60. Это, собственно, клон Ан-24 — но модернизированный. И они продают его нашим бывшим клиентам — в Африку, в Азию. Это, конечно, не самолет 21-го века. Но в нем устранен целый ряд дефектов, которые не устранили на Ан-24 и Ан-26.

- В Россию китайцы эти суда не продают?

- Мы не покупаем.

- И каковы перспективы?

- Тайм-аут может получить наш авиатранспорт для регионов, где применяются Ан-24 и Ан-26 до сих пор. Это все, что восточнее Урала. Этот тайм-аут можно было бы получить, вложив деньги в ремонт именно Ан-24 и Ан-26 .

Место крушения Ан-26 на Камчатке. Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

- Речь о миллиардах, о десятках миллиардов рублей?

- Это не бог весть какие деньги. Но это должно быть решение, согласованное с промышленностью и с правительством. Чтобы продлить ресурс, не нарушая правил безопасности - надо не формально продлять, а вложить деньги в ремонтную базу. В углубленный ремонт достигших определенного возраста бортов.

- А углубленного ремонта 40-летних воздушных судов не было?

- Без этого до сих пор обходились. Но сейчас самолеты приблизились к такой ситуации, когда откладывать меры нельзя.

Надо либо покупать, либо вкладываться в ремонт. Формально продлевать ресурс, не вкладывая денег - это чревато нарушением правил безопасности.