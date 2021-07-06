Летчик-испытатель предположил, почему пропавший на Камчатке Ан-26 не подал сигнал бедствия Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пропавший на Камчатке пассажирский самолет Ан-26 не смог подать сигнал бедствия и не вышел на связь в определенное время из-за достаточно слабо развитой инфраструктуры и связи района. Такое мнение в эфире Радио «Комсомольская правда» выразил заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский.

- Самолет должен был выходить на связь в определенное время, а в районе Камчатки просто нет всего покрытия радиотехнического. Кроме того, мы работаем в диапазоне УКВ, а это прямая видимость. Может быть, экипаж и передавал что-то, говорил, просто никто не слышал в этом месте, где он находился. Это могла быть просто банальная потеря связи, - отметил эксперт.

Летчик-испытатель подчеркнул, что строить более точные версии случившегося можно будет только после нахождения места аварии самолета. Виктор Заболотский отметил также, что во время полета воздушного судна были очень сложные метеорологические условия.

- С одной стороны Охотское море, с другой - Тихий океан, выносы часто бывают. Бывает так, что, если море достаточно теплое, выходит на холодную подстилающую поверхность или наоборот, и тут же образуются туманы, видимость плохая становится. Здесь можно смотреть по-разному, - добавил он.

Как писал сайт kp.ru, самолет Ан-26 перестал выходить на связь в районе Паланы при снижении для посадки. Во время полета экипаж воздушного судна не подавал сигналов бедствия и не сообщал ни о каких проблемах на борту. В самолете находились 22 пассажира, в том числе ребенок, и шесть членов экипажа. Спасатели уже несколько часов ведут поиски на воде и суше.