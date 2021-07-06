"Съехалась с Харламовым": красавица-актриса похвасталась, как ее балует любимый

Катерина Ковальчук и Гарик Харламов не скрывают своего счастья. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Почти год Гарик Харламов строит отношения с родной сестрой актрисы Анны Ковальчук. Новая возлюбленная резидента Comedy Club Катерина Ковальчук как две капли воды похожа на Кристину Асмус. На днях звезда сериала "Крепостная" похвасталась тем, как ее балует любимый.

Катерина Ковальчук и Гарик Харламов познакомились на съемках фильма "Гусар". Между ними сразу пробежала искра. Влюбленные не скрывают своего счастья. Поклонники же вовсю обсуждают, что звезда сериалов "Крепостная" и "Чудотворная" хороша собой и является копией бывшей жены артиста Кристины Асмус.

Судя по всему, Гарик без ума о красавицы-актрисы. Катерина показала, как за ней ухаживает избранник. Она похвасталась роскошным букетом роз. Публика уверена, что сюрприз актрисе устроил Харламов.

"Давайте устроим вечеринку роз!", - подписала яркий кадр девушка. Счастливая артистка с трудом держит в руках охапку роз.

"Харламов - романтик!", "Какая красота! Цветы вне моды и времени", "Гарик молодец. Обнимаю", - комментируют поклонники.

На одном из снимков внимательные фанаты увидели джойстик от приставки - точно такой же, как и у Харламова. Поклонники отметили, что Ковальчук уже и не скрывает, что живет с шоуменом. Отрицать этот факт актриса не стала. "А что делает приставка Гарика на третьем снимке?", "Съехалась с Харламовым", "Гарик, ты спалился. Тебя видно в отражении шкафа", - пишут фолловеры.

К слову, ранее старшая сестра Катерины - Анна Ковальчук на вопрос о романе родственницы с Гариком ответила в эфире шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале: "А не надо завидовать!".

Меж тем в окружении артистов говорят, что между ними вспыхнул бурный роман. Ковальчук окружила Харламова заботой до того, как комик официально стал холостяком. Она даже кормила шоумена домашними обедами. Гарик же в благодарность буквально пылинки с красавицы сдувает, не стесняется проявлять нежность. "Сейчас Гарик по-настоящему счастлив", - наперебой рапортуют друзья Харламова.

Ранее Катерина признавалась, что многому учится у бывшего мужа Асмус. О нем красавица отзывается очень тепло. Катерина рассказала, чем пленил ее артист. "Он прекрасный человек и актер, с ним очень комфортно на площадке и в жизни. На съемках он все время шутил, он вообще мегапозитивный человек, и его стакан всегда наполовину полон. Я учусь этому у него. Мне вот не хватало оптимизма и позитива, а Гарик заряжал энергией всю площадку. Это очень чувствовалось, и от этого работалось гораздо легче. Мы, кстати, не были знакомы до съемок. Мне еще очень понравилось, что он очень открытый, простой, искренний и в работе, и в жизни", - отмечала артистка.