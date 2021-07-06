5 трагедий за 5 лет: хроника катастроф малой авиации в России

Сотрудники СК на месте падения самолета АН-24РВ в Красноярском крае. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

6 июля разбился Ан-26, летевший из Петропавловска-Камчатского в поселок Паланы. Погибло 28 человек – 22 пассажира и 6 членов экипажа. Эта трагедия стало пятой за последние пять лет для российской региональной авиации.

19 июня 2021 года в Кемерово во время взлета разбился самолет L-410 ДОСААФ. Причина – отказ двигателя. Погибли девять человек. Техника отслужила 32 года.

На месте падения легкомоторного самолета L-410 в районе кузбасского аэродрома Танай. Фото: Данил Айкин/ТАСС

30 августа 2019 года в Якутии Ан-2 врезался в гору, два человека погибли. Причина - ошибка пилота, он не имел допуска к управлению самолетом и права на перевозку людей. Летчика приговорили к 4 годам колонии.

27 июня 2019 года в аэропорту бурятского поселка Нижнеангарск разбился Ан-24 1977 года выпуска. Через три минуты после начала снижения у него отказал левый двигатель. После посадки самолет выкатился за пределы полосы и загорелся, столкнувшись с очистными сооружениями (они были построены незаконно). Погибли пилот и бортмеханик. На борту было 43 пассажира, которых вывела бортпроводница Елена Лапуцкая, за спасение людей она получила медаль Нестерова. Этот самолет ранее использовался как авиалаборатория, но в 1991 году прошел капремонт и был переоборудован в пассажирский. Имел сертификат летной годности у него был до 28 июля 2019 года.

Нижнеангарск. На месте аварийной посадки пассажирского самолета Ан-24. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Бурятия/ТАСС

15 ноября 2017 года в Нелькане Хабаровского края разбился самолет LET L-410 чешского производства авиакомпании «Хабаровские авиалинии». Погибло шесть человек, в том числе двое членов экипажа, выжила трехлетняя девочка. Официальная причина крушения - техническая неисправность. Когда машина находилась на высоте около 150 м, а до полосы оставалось около полутора километров, неожиданно включился реверсивный режим правого двигателя. Проще говоря, лопасти винта повернулись и стали тянуть его в обратную сторону. Самолет развернуло и накренило вправо. Летчики распознали проблему - по некоторым данным, один из них успел даже крикнуть: «Реверс!» - но у них было слишком мало времени.

Самолет L-410, разбившийся при совершении рейса из Хабаровска в поселок Нелькан Хабаровского края. Фото пресс-службы ГУ МЧС по Хабаровскому краю/ТАСС

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