Ослабляет ли прививка от коронавируса иммунитет на самом деле: врач отвечает антипрививочникам

Слабость, вялость и повышение температуры тела после вакцинации от коронавируса - не показатели того, что прививка ослабляет иммунитет Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

«Комсомолка» продолжает отвечать на самые популярные вопросы о вакцинации от коронавируса. Одни из главных аргументов антипрививочников – прививка может расстроить работу иммунитета, вмешавшись в хорошо отлаженные природные механизмы. А что происходит на самом деле, «Комсомолка» спросила Андрея Продеуса, врача – педиатра, иммунолога и аллерголога, доктора наук, профессора.

- Нам часто пишут в комментариях: «Я простудой и гриппом почти не болею, годами не бываю в поликлиниках. Причем от гриппа при этом не прививаюсь. Весь год ездил в метро тоже, заходил в рестораны. Ковидом не заболел. Зачем мне вакцинироваться сейчас? Зачем вмешиваться с какой-то химией в налаженную работу иммунитета?»

- Что ж, вы можете не прививаться, это добровольная процедура. Но мы вакцинироваться рекомендуем, потому что риски заболеть с непредсказуемым для здоровья исходом велики. Заболеть коронавирусной инфекцией можно тяжело, с самыми неприятными последствиями. И то, что вы легко переносите ОРЗ или простуду, не болеете гриппом, никак не гарантирует вам, что коронавирус тоже будет протекать легко. То, что вы не заболели в течение этого первого пандемического года, конечно, это большая удача. Но сейчас распространяется новый вариант коронавируса, который известен как индийский или Дельта вариант. Он умеет быстрее переходить от одного человека к другому и вероятность заболеть сейчас выше. Наша задача сейчас - остановить передачу вируса от человека к человеку, а сделать это мы можем только путем вакцинации.

- Но вы говорите о пользе для популяции. Однако, получается, от вакцинации конкретному человеку с сильным иммунитетом никаких плюсов не будет. Да еще и просядет иммунитет после прививки, придется беречься какое-то время от любых инфекций...

- Прививка – это не удар по иммунитету. Смысл вакцинации в том, чтобы показать иммунной системе врага (болезнетворную бактерию или вирус, как в случае с коронавирусом) в наиболее удобном для организма виде. Чтобы он, организм, не пострадал. А иммунная система врага запомнила и могла при встрече опознать и принять защитные меры.

Иммунная система не страдает, она тренируется. Такие явления, как слабость, вялость после прививки, временное повышение температуры тела, – это как раз показатели реакции иммунитета на то, что он увидел врага.

Рекомендации беречься после вакцинации объясняются тем, что специфический иммунитет (то есть к конкретному виду возбудителя, в данном случае - к sars-cov-2) вырабатывается спустя несколько недель после укола. А до этого очень легко можно заразиться, если не соблюдаешь меры безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Какая вакцина лучше для ревакцинации: «Спутник V» и «Спутник Лайт»

В Москве для повторной вакцинации доступны «Спутник V» и «Спутник Лайт». Врач объясняет - кому какая прививка подойдет больше (подробности)