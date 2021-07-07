Грустная Паулина Андреева появилась на публике без кольца

Федор Бондарчук и Паулина Андреева. Фото предоставлено организаторами кинопремьеры фильма "Заложники".

Паулина Андреева, в марте 2021 года впервые стала мамой. От режиссера Федора Бондарчука актриса родила сына Ивана. Актриса не стала засиживаться в декретном отпуске. На днях она вернулась к активной работе. Правда, внимательных поклонников поразило не это. Они заметили отсутствие обручального кольца на пальце звезды сериала "Метод".

Паулина Андреева побывала в офисе одной из киностудий, где у нее была запланирована встреча с любимым рэпером Аллы Пугачевой. Именно Скриптонит написал саундтрек к первому сезону сериала "Псих", сценарием которого занималась Андреева. Возможно, встреча связана с обсуждением деталей съемок продолжения проекта, режиссером которого является супруг актрисы Федор Бондарчук.

Фотографией с Паулиной поделился продюсер Алексей Киселев. Поклонники тут же обратили внимание, что на пальце Андреевой нет обручального кольца. Подписчики взволнованы еще и тем, что артистка выглядела грустной.

Паулина Андреева. Фото: Инстаграм @alexkisa

Напомним, Федор Бондарчук и Паулина Андреева поженились в 2019 году. В марте 2021 года актриса родила сына Ваню. После родов знаменитость почти не выходила в свет. Только раз она порадовала публику своим появлением. В июне она пришла на церемонию награждения премии "ТОП-50. Самые знаменитые люди Петербурга".

К слову, Паулина не раз признавалась, что актерская карьера доставляет ей массу беспокойств. "Меня гнетет зависимость, которую она приносит. Когда ты начинаешь бояться, когда тебе страшно, что все конечно. Зависимость актерская, это всем известно, невероятно сильна. Мало в какой другой профессии ты зависим от своего возраста, от своей формы, от решения множества других людей: от режиссеров, продюсеров, от случайных людей, от фарта. А время твое идет. Особенно женское время идет. Гораздо более неумолимо, чем мужское в нашей профессии", - объяснила знаменитость.