"Позор страны, никогда не стать Пугачевой": по Ольге Бузовой нанесли сокрушительный удар

Такого Бузова не ожидала фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Виктор Салтыков был одним из самых популярных певцов в конце 80-х - начале 90-х. Его хиты "Белая ночь" и "Спасибо за день" напевала вся страна. На днях участник групп "Форум" и "Электроклуб" дал откровенное интервью, к котором резко высказался в адрес Ольги Бузовой. Музыкант считает, что воспитанница "Дома-2" позорит страну. Теледива болезненно восприняла критику.

Виктор Салтыков не в восторге от творчества Ольги Бузовой, которая, как известно, после развода с Дмитрием Тарасовым неожиданно ударилась в музыкальную карьеру и стала гастролировать с концертами. Салтыков считает - лучше бы она этого не делала.

Виктор Салтыков был на пике популярности в конце 80-х - начале 90-х. Фото: Иван ВИСЛОВ

"Бузовой никогда не стать Пугачевой. Потому что Пугачева - великая певица, отличный вокалист. Да, даже самые простые песни Аллы Борисовны вроде «Мадам Брошкиной» Бузова никогда не споет. Я считаю, что это позор нашей страны. Что люди, которые не умеют петь, почему-то это делают", - заявил музыкант в эфире YouTube-шоу "Антонимы".

Очевидно, бывший муж Ирины Сылтыковой нанес по воспитаннице "Дома-2" сокрушительный удар. Иначе и не объяснить ее реакцию, больше похожую на истерику. Обычно Ольга не реагирует на критику. Однако не в этот раз.

Она посвятила Виктору огромный пост оскорбительного содержания. По словам артистки, 63-летний певец публично унизил ее. "Появился всеми забытый герой, для многих уже даже неизвестный. Ликуйте, ведь для вас настал последний звездный час! Вы так меня ненавидите! Но хочу заметить, что только благодаря моей личности о вас сегодня пишут", - самоуверенно заявила поющая ведущая.

После чего она напомнила, как из простой девчонки стала известной на всю страну блондинкой. "Вы назвали меня позором страны - девочку, которая добилась всего своим трудом?! Девочку, которая выросла на глазах у этой самой страны… Девочку, которая показывает на своем примере, что не нужно бояться… Это позор страны?", - не унималась знаменитость.

После чего перешла на оскорбления. "Позор - это такие недомужчины, как вы, Виктор, бросающие своих детей и не платящие алименты! Такие ради мимолетного напоминания о себе готовы оскорблять девушку!", - сказала, как отрезала, Ольга.